Ultrahuman und Clue bündeln Kräfte für präzisere Zyklusverfolgung mit Biomarkern

15. September 2025 – Ultrahuman, einer der weltweit führenden Anbieter im Bereich tragbarer Gesundheitstechnologien, hat sich mit Clue, der Nummer eins unter den Perioden- und Zyklustrackern für Frauen, zusammengeschlossen. Gemeinsam möchten sie Frauen eine einfache, nahtlose und zugleich erschwingliche Möglichkeit eröffnen, neue Einblicke in ihre Gesundheit zu gewinnen.

Im Rahmen der Partnerschaft bietet Ultrahuman bei jedem Kauf des Ring AIR jetzt ein ganzes Jahr Clue Plus für nur 9,99 EUR statt 39,99 EUR an. Mit Clue Plus profitieren Nutzerinnen von einer personalisierten Zyklusverfolgung, tieferen Analysen, erweiterten Prognosen, Hormonanalysen und Funktionen für Schwangerschaft, Perimenopause und mehr. Darüber hinaus bietet Clue Plus eine erweiterte 12-Monats-Prognose und fachkundige Empfehlungen von Ärzten, die dabei helfen, die Zyklusdaten besser einzuordnen.

Bessere Einblicke ohne zusätzlichen Aufwand

Ultrahuman-Nutzerinnen können sich mit ihrem Clue-Konto verbinden und automatisch bis zu sechs Monate ihrer Zyklushistorie importieren und diese zusammen mit den Echtzeit-Biomarkerdaten des Ring AIR anzeigen – einschließlich Herzfrequenzvariabilität, Ruheherzfrequenz und Hauttemperatur.

Diese kombinierte Ansicht bietet Frauen ein ganzheitlicheres Bild ihrer Gesundheit, indem sie Zyklusmuster und tägliche Biomarker an einem Ort zusammenführt. Da keine doppelte Protokollierung mehr erforderlich ist, wird es einfacher, Zusammenhänge zu erkennen, über Gesundheitsziele nachzudenken und Routinen so anzupassen, dass sie in Einklang mit dem eigenen Körper stehen.

Eine Partnerschaft zugunsten von Frauen

_“Bei dieser Zusammenarbeit geht es darum, Frauen die Wahl und das Vertrauen in ihre Gesundheit zu geben“_, erklärt Kate Davies, VP Medical, Women’s Health & Longevity bei Ultrahuman. _“Durch die Kombination der Biomarker-Erkenntnisse des Ring AIR mit Clue Plus ermöglichen wir eine nahtlose, zyklusbewusste Gesundheitsüberwachung, die Frauen dabei hilft, ihren Körper mit mehr Gelassenheit zu verstehen.“_

Rhiannon White, CEO von Clue, fügte hinzu: _“Wir bei Clue möchten eine Welt schaffen, in der Frauen besser leben. Die Partnerschaft mit Ultrahuman ermöglicht es uns, den umfassenden Datensatz, den Frauen in der Clue-App erfassen, weiter zu vertiefen und sie zu befähigen, die Kontrolle über ihre eigene Gesundheit zu übernehmen und das Leben zu leben, das sie sich für sich selbst vorstellen. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft Frauen und Menschen mit Zyklen auf der ganzen Welt zugänglich zu machen und es ihnen zu erleichtern, die volle Kontrolle über ihre Gesundheit zu haben.“_

Investitionen im Dienste der Frauengesundheit

Mit der jüngsten Übernahme von viO HealthTech, den Entwicklern des klinisch validierten OvuSense(TM) Fruchtbarkeitsalgorithmus, unterstreicht Ultrahuman sein Engagement für Präzision und Innovation im Bereich der Frauengesundheit.

Mit der Integration von Clue und Clue Plus, die für nur 9,99 EUR pro Jahr erhältlich sind, bietet Ultrahuman Frauen eine größere Auswahl an Möglichkeiten, ihren Zyklus zu verfolgen. Egal, ob das Ziel darin besteht, die Fruchtbarkeit zu erkennen oder ein tieferes Verständnis der persönlichen Muster zu erlangen, Frauen können die für sie am besten geeignete Methode wählen.

Diese Partnerschaft markiert den Beginn eines neuen Kapitels in der Art und Weise, wie Frauen sich mit ihrer Gesundheit beschäftigen: mit mehr Klarheit, Bequemlichkeit und Vertrauen.

