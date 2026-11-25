MORPHOTEC reduziert die Durchbiegung einer Batteriebodenplatte durch automatisierte Sickenoptimierung um bis zu 57 % – bei unveränderter Wanddicke von 3 mm und 35 untersuchten Impaktorpositionen.

Automatisierte Optimierung der Sickengeometrie verbessert den Unterboden-Batterieschutz eines Elektro-Nutzfahrzeugs.

Im Forschungsprojekt ULAS-E-VAN hat das Aachener Ingenieurunternehmen MORPHOTEC den Unterboden-Batterieschutz eines leichten Elektro-Nutzfahrzeugs mittels automatisierter numerischer Strukturoptimierung weiterentwickelt. Durch eine gezielte Anpassung der Sickengeometrie konnte die Durchbiegung der Batteriebodenplatte unter simulierter lokaler Belastung um bis zu 57 Prozent gegenüber der Ausgangsstruktur reduziert werden. Die Wanddicke der Bodenplatte blieb dabei unverändert bei 3 mm.

Ziel der Untersuchungen war es, die Batteriezellen und elektronischen Komponenten des Fahrzeugs bei einer Belastung des Unterbodens vor einer kritischen Intrusion zu schützen. Als Grundlage diente ein numerisches Modell des Ford-Pollertests mit einem Impaktor von 100 mm Durchmesser und einer Prüfkraft von 36 kN. Die ursprüngliche Bodenplatte ohne Sicken zeigte unter dieser Belastung eine erhebliche lokale Verformung.

Automatisierte Optimierung der Sickengeometrie

MORPHOTEC verfolgte einen geometriebasierten Optimierungsansatz: Anstatt die Bodenplatte durch eine größere Wanddicke zu verstärken, wurden die Verläufe und die Querschnitte der vorgesehenen Sicken mithilfe eines numerischen Optimierungsalgorithmus systematisch variiert. Ziel war es, die lokale Steifigkeit der Struktur zu erhöhen und die Durchbiegung bei gleichbleibender Wanddicke zu minimieren.

Dabei wurden auch fertigungstechnische Randbedingungen berücksichtigt. Insbesondere war die Höhe der Sicken auf maximal 5 mm begrenzt, um die Herstellbarkeit der optimierten Bodenplatte sicherzustellen.

In einem ersten Optimierungsschritt konzentrierte sich MORPHOTEC auf eine ausgewählte, besonders relevante Impaktorposition. Bereits hierbei konnte die simulierte Durchbiegung gegenüber der ursprünglichen Bodenplatte um rund 37 Prozent reduziert werden.

Erweiterte Optimierung berücksichtigt 35 Belastungspositionen

Im nächsten Entwicklungsschritt erweiterte MORPHOTEC die Untersuchung auf insgesamt 35 unterschiedliche Impaktorpositionen. Damit wurde die Optimierung auf ein breiteres Spektrum möglicher lokaler Belastungen der Batteriebodenplatte ausgerichtet.

Die daraus resultierende Sickenstruktur zeigte eine nochmals deutlich verbesserte Widerstandsfähigkeit gegen lokale Verformungen. In der numerischen Untersuchung wurde eine Reduktion der Durchbiegung um bis zu 57 Prozent gegenüber der Ausgangsstruktur erreicht.

Besonders bemerkenswert ist, dass diese Verbesserung ausschließlich durch die optimierte geometrische Gestaltung erzielt wurde, ohne die Wanddicke der Bodenplatte von 3 mm zu erhöhen.

Schutzziele für Batterie- und Elektronikbereiche erfüllt

Die optimierte Bodenstruktur erfüllte nach den dokumentierten Simulationsergebnissen die definierten Anforderungen zur Vermeidung einer Intrusion in die Batterie- und Elektronikbereiche. Gleichzeitig konnte die strukturelle Robustheit der Bodenplatte gegenüber lokaler Krafteinleitung deutlich verbessert werden.

Die Untersuchungen zeigen, welches Potenzial die automatisierte numerische Strukturoptimierung insbesondere bei der Sickengestaltung für sicherheitsrelevante Fahrzeugkomponenten bietet. Durch die Berücksichtigung mehrerer Belastungspositionen und konkreter Fertigungsrestriktionen können Bauteilgeometrien gezielt an unterschiedliche mechanische Anforderungen angepasst werden.

Die von MORPHOTEC eingesetzte Methodik lässt sich grundsätzlich auf weitere Blechstrukturen übertragen und bietet Ansatzpunkte für künftige serienorientierte Entwicklungen.

Forschungsergebnisse aus dem Projekt ULAS-E-VAN

Die Arbeiten entstanden im Rahmen des Forschungsprojekts ULAS-E-VAN („Ultra-Leichte Aufbaustruktur für ein leichtes Elektro-Nutzfahrzeug“). Das Verbundprojekt wurde im Technologietransfer-Programm Leichtbau des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie gefördert und von den Ford-Werken koordiniert.

MORPHOTEC verantwortete im eigenen Teilvorhaben mit dem Förderkennzeichen 03LB3086G die simulationsgestützte Entwicklung und Optimierung verschiedener Leichtbaustrukturen. Ein wesentlicher Schwerpunkt war die Verbindung von Finite-Elemente-Analysen, automatisierten Optimierungsverfahren und fertigungstechnischen Randbedingungen.

Die Untersuchungen zum Unterboden-Batterieschutz verdeutlichen den Beitrag der numerischen Optimierung zur Entwicklung leistungsfähiger und ressourceneffizienter Fahrzeugstrukturen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MORPHOTEC

Herr Stefan Henschen

Dennewartstr. 25-27

52068 Aachen

Deutschland fon ..: +49 (0) 241-963-1680

fax ..: +49 (0) 241-963-1689

web ..: https://www.morphotec.de/

email : henschen@morphotec.de

MORPHOTEC ist ein Ingenieurunternehmen für numerische Simulation, CAE und technische Optimierung. Das Leistungsspektrum umfasst unter anderem Struktur- und Umformsimulation, Dynamik, Thermik sowie die simulationsgestützte Produkt- und Prozessentwicklung. Im Bereich der Metallumformung bietet MORPHOTEC Simulationsdienstleistungen, Schulungen und den Vertrieb der Umformsimulationssoftware AFDEX an. Kunden können sowohl einzelne Entwicklungs- und Analyseaufgaben an MORPHOTEC vergeben als auch AFDEX für die eigene Inhouse-Simulation einsetzen.