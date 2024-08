Überempfindliche Finger

Unsere Hände und Arme sind sehr fein mit Nervensträngen, Bändern, Sehnen und Blutbahnen durchzogen. Was tun, wenn dies überempfindlich sind?

Das Gerüst von Nervensträngen, Bändern, Sehnen und Blutbahnen ermöglicht uns eine feine Motorik unserer Hände. Dazu benötigt die Hand einen ungehinderten Impuls der Nervenbahnen und den freien Fluss in den Blutbahnen, damit alle Teile der Hand gut versorgt werden können.

Was passiert, wenn Verletzungen, Entzündungen oder Schwellungen den knappen Raum für diese feinen Versorgungsbahnen einengen?

Durch Einengungen in unserer Hand kann es zu einem Abdrücken der Nervenleitbahnen und der Blutbahnen kommen. Funktionieren unsere Nervenbahnen und Blutgefäße nicht uneingeschränkt, dann wirkt sich das auf die kleinsten und feinsten Bewegungen und dem Gespür in unseren Fingern merkbar aus. Es entsteht ein Durcheinander, da durch das Abdrücken und Einengen ein Stau verursacht wird. Je länger dieser Stau vorhanden bleibt, umso mehr Ausfallerscheinungen, Kribbeln oder Schmerz können sich zeigen. Hier kann es sogar bis zur Taubheit in den Fingern kommen. Es können sich Schmerzen, Steifheit oder Unbeweglichkeit zeigen.

Nach der Begutachtung eines Facharztes, kann entschieden werden, ob hier ein Rezept für das Heilmittel der Ergotherapie weiterhelfen kann. Die Ergotherapie im Fachbereich der Handtherapie ist hier eine wertvolle Unterstützung, denn die fachkundige Behandlung kann Abhilfe und Linderung verschaffen.

Ein Fachmann und/oder Fachfrau der Ergotherapie kann mit ihren Händen den Zustand ertasten und erspüren, inwieweit hier eine Einengung oder Stauung vorliegt. Sie kennen den Bewegungsablauf und die Defizite, die sich aus dieser Beeinträchtigung der Hand ergeben können. Mt ihrer Behandlung können sie eine wunderbare Verbesserung bewirken.

