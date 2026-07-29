TV-Sportmoderator für Firmenevents buchen

Passt das zusammen – ein Sportmoderator beim Firmenevent, das eine Preisverleihung, eine Tagung oder ein Messeauftritt ist?

Absolut, das ist eine gute Idee, denn Sportmoderatoren können nicht nur spezielle Sportarten wie Fußball und Boxen moderieren oder kommentieren. Sie haben gelernt, das Publikum direkt anzusprechen, mitzunehmen und zu begeistern. Diese Fähigkeit ist für jedes Publikums-Event wertvoll.

Welcher Sportmoderator eignet sich?

Das Angebot ist sehr unübersichtlich, wenn Sie nicht einen Fernsehmoderator oder Moderatorin buchen möchten. Ihr Bekanntheitsgrad macht sie teurer, und es kommt auf den Anlass an, ob das sein muss. Was zeichnet sie allgemein aus? Spontaneität, Publikumsnähe, Spritzigkeit, Energie. Wenn diese Eigenschaften zu Ihrem Event passen, dann suchen Sie nach einem Sportmoderator – am besten mit professioneller Hilfe.

Plattform versus Beratung

Diverse Plattformen bieten einen schnellen Branchenüberblick, aber jeder Eintrag ist persönliche Werbung und Sie können keine Fragen stellen. Bei einer persönlichen und guten Beratung erwartet Sie eine individuelle Bedarfsanalyse statt reiner Profilsuche. Und Sie können Ihre Bedarfe und Erwartungen individuell äußern. Am besten in einem persönlichen Gespräch. Dadurch verengt sich das Suchumfeld zwar, aber die Vorschläge treffen besser ins Ziel.

Weitere Vorteile der Berstung durch eine Moderatorenvermittlung liegen auf der Hand. Die Empfehlungen basieren auf langjähriger Erfahrung und guter Kenntnis der Moderatoren – das ist weit mehr, als eine Plattform leisten kann.

Vertragsgestaltung

Wüssten Sie, was bei einem Moderatoren-Vertrag unabdingbar ist? Jede gute Agentur hat Verträge, die sich über Jahre bewährt haben – für alle Seiten. Außerdem gibt das Vorgespräch mit den Profis Ihnen die Sicherheit, an alles gedacht zu haben. Wenn Sie noch nicht sehr erfahren sind mit Events, brauchen Sie Moderatoren, die selber Strategien entwickeln können für den Gesamtablauf. Die finden Sie bei der beratenden Moderatoren-Vermittlung.

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Frau Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

Deutschland

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Der moderatorenpool-deutschland ist mehr als eine Moderatoren-Vermittlung: unser Fokus liegt auf der persönlichen Beratung auf Augenhöhe. Die Agenturchefin Katharina Gerlach vereint praktische Erfahrung als Moderatorin (Radio, Messe, Event, Workshop, Gruppen-Facilitation) mit der langjährigen Kenntnis der Expertise und Individualität von über 300 Moderatorinnen und Moderatoren. Sie sucht ständig neue Moderator:innen, um das Gesamtportfolio auf hohem Niveau zu verbreitern. Sie ist der Garant für ein perfektes Match zwischen Kundenbedarf und Moderationskompetenz.

Unser Portfolio

Wir vermitteln professionelle Moderator*innen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie Journalist*innen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder Messemoderator*innen, Workshopmoderator*innen, solche mit agilem, technischen, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge Moderator*innen mit Followern in den sozialen Medien? Solche für Videoproduktionen, Podcasts, bekannte Moderatoren … kontaktieren Sie uns.

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