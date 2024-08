Traumstrände am Wild Atlantic Way

Im Westen Irlands liegen entlang der Küstenstraße majestätische Buchten mit weißem Sand und beeindruckender Aussicht.

Malerische Strände, die von den schäumenden Wellen des Atlantiks umspült werden, Kieselstrände mit majestätischen Aussichten – die Strände entlang des Wild Atlantic Way in Irland sind ebenso vielfältig wie schön. Und da sie zudem meistens weitläufig und leer sind, eignen sie sich hervorragend zum Runterkommen und Abschalten jenseits von Hitzerekorden – ganz im Sinne des aktuellen Trends Coolcation. Von der Grafschaft Cork bis zur Grafschaft Donegal, entlang der mit 2.500 km längsten ausgewiesenen Küstenstraße der Welt, findet sich eine atemberaubende Auswahl an Stränden, die das ganze Jahr über zum Entspannen und Spazieren einladen. Für einen bleibenden Eindruck eine Auswahl von zehn besonderen Stränden:

Dog’s Bay, Grafschaft Galway

Das malerische Dorf Roundstone wird jeden ansprechen, der ein authentisches Connemara-Erlebnis im Westen Irlands sucht – nicht zuletzt wegen seiner atemberaubenden Strände. Dog’s Bay, ein hufeisenförmiger Strand nur 3 km vom Dorf entfernt, ist von einem grasbewachsenen Ufer umgeben, an dem im Sommer oft die Rinder der Nachbarschaft grasen und die Menschen auf dem weißen Sand beobachten.

Die Bucht fällt allmählich ab, was sie zu einem sicheren Ort für Schwimmer macht. Auf der anderen Seite einer schmalen Sandbank befindet sich der Strand von Gurteen, ein wunderschöner, geschützter Ort, der eine weitere Option für diejenigen bietet, die mehr Platz zum Entspannen suchen. Nach einem Spaziergang oder einem Bad ist das Dorf Roundstone mit seinen ausgezeichneten Meeresfrüchten und traditionellen Pubs ein idealer Ort, um sich zu erholen.

Fanore, Grafschaft Clare

Hinter dem kahlen Kalksteinplateau des Burren in der Grafschaft Clare machen die weichen, butterfarbenen Dünen von Fanore Beach einem wunderschönen Sandstreifen Platz, der sich bei Ebbe kilometerweit zu erstrecken scheint. Nicht umsonst ist der Strand ein beliebter Ort zum Schwimmen, Spazierengehen und Entspannen. Dieser Strand birgt zudem noch ein besonderes Geheimnis: Archäologen haben in den Dünen und auf den Küstenfelsen von Fanore Beweise für menschliches Leben aus der Zeit vor über 6.000 Jahren gefunden. In der Nähe befindet sich das gleichnamige Dorf mit einem Geschäft, einem Pub und einem Coffeeshop, das Dorf Ballyvaughan ist etwa 15 km entfernt.

Inch Beach, Grafschaft Kerry

Anders als der Name vermuten lässt, ist der Inch Beach tatsächlich 5 km lang und erstreckt sich bis in die Dingle-Bucht. Von hier aus hat man einen unglaublichen Blick auf den Atlantik und die Macgillycuddy Reeks in der Ferne. Der goldene Sand wurde in dem Film Ryan’s Daughter verewigt und ist ein Magnet für Schwimmer, Surfer und Wanderer.

Wer bei einem Kaffee entspannt die Landschaft genießen möchte, kann in Sammy’s Restaurant direkt am Strand einkehren, und wer sein Erlebnis maximieren möchte, kann sich in den Gleann Dearg Cottages einmieten und mit dem Rauschen des Meeres einschlafen.

Silver Strand, Grafschaft Donegal

Wenn Sie auf der Suche nach Abgeschiedenheit sind, dann gibt es kaum einen abgelegeneren Ort als Silver Strand, der kurz hinter Glencolmcille an der Spitze der Halbinsel Slieve League in der Grafschaft Donegal liegt. Dieser Ort gilt als einer der schönsten am Wild Atlantic Way und liegt etwas abgelegen, die Aussicht auf den Ozean ist jedenfalls spektakulär.

Der beliebte Badeplatz liegt am Fuße einer der höchsten begehbaren Meeresklippen Europas und ist über 170 Stufen erreichbar.

Enniscrone, Grafschaft Sligo

Der Enniscrone Beach in Sligo ist nicht nur für alle zugänglich, sondern war auch der erste Strand in der Grafschaft, an dem ein Strandrollstuhl zur Verfügung stand, der über die Surfschule Seventh Wave kostenlos gebucht werden kann. Der flache, ebene Strand, der sich über 5 km erstreckt, und die herrliche Landschaft machen ihn zu einem idealen Ort für Spaziergänge, aber in den letzten Jahren ist er auch bei Surfern sehr beliebt geworden. Etwas entspannender geht es in den Enniscrone Traditional Hot Seaweed Baths zu, die eine bis ins Jahr 1912 zurückreichende Tradition des therapeutischen Badens in Meeresfrüchten fortführen.

Keem Bay, Grafschaft Mayo

Keem Bay ist wahrscheinlich einer der fotogensten Strände der irischen Insel und in Wirklichkeit genauso schön wie auf den Fotos. Die geschützte Bucht mit ihrem strahlend blauen Wasser und dem weißen, pulverförmigen Sand eignet sich hervorragend zum Schwimmen, aber auch Kajakfahren und Schnorcheln sind bei Keem Adventures und der Blackfield Surf School sehr beliebt.

Weiter von der Küste entfernt sind Riesenhaie regelmäßige Sommergäste, und wer diese sanften Riesen einmal aus der Nähe sehen möchte, kann mit Achill Seascape eine Bootstour unternehmen. Für diejenigen, die lieber im Trockenen bleiben, gibt es einen 5,6 km langen Wanderweg, der spektakuläre Ausblicke auf die Bucht und den nahe gelegenen Croaghaun Mountain bietet.

Derrynane, Grafschaft Kerry

Der Derrynane Beach liegt am Ring of Kerry, in der Nähe des kleinen Dorfes Caherdaniel, und ist atemberaubend schön. Vor der Kulisse geschützter Sanddünen, der Ruinen von Derrynane Abbey und sanfter grüner Hügel ist er der perfekte Ort, um dem Alltag zu entfliehen – für einen Spaziergang, ein Picknick oder einfach, um einen Nachmittag in meditativer Glückseligkeit zu verbringen.

Obwohl er nicht zum Schwimmen geeignet ist, ist er ein Mekka für Taucher und beherbergt Irlands ersten Tauchlehrpfad, der Unterwasserabenteurern einen Einblick in eine magische Wasserwelt bietet. Geschichtsinteressierte werden vielleicht auch die Verbindung zu einem der berühmtesten politischen Führer Irlands, Daniel O’Connell, verfolgen, der im nahe gelegenen Derrynane House geboren wurde.

Barleycove, Grafschaft Cork

Barleycove ist einer der südlichsten Strände der irischen Insel und liegt am Mizen Head, von wo aus man einen unvergleichlichen Blick auf die Halbinsel hat. Er punktet mit weißem Sand und klarem Wasser und ist von zerklüfteten Klippen und grasbewachsenen Dünen umgeben – der perfekte Ort, um an einem warmen Sommertag zu entspannen.

Derrynane ist ein mit der Blauen Flagge ausgezeichneter Strand, der bei Schwimmern, Surfern, Kajakfahrern und Familien sehr beliebt ist. Wer also ein ruhiges Plätzchen sucht, besucht ihn am besten außerhalb der Saison. Das umliegende Grasland wurde als besonderes Schutzgebiet ausgewiesen und ist somit der perfekte Ort, um die einheimische Tierwelt zu beobachten.

Trá an Dóilín, Grafschaft Galway

Mit seinem schönen weißen Sand und dem kristallklaren Wasser sieht Trá an Dóilín oder „Coral Strand“ vielleicht aus wie ein durchschnittlicher idyllischer Strand in der Grafschaft Galway, aber er bietet etwas besonderes. Der Sand hier ist eigentlich gar kein Sand, sondern besteht aus winzigen, knusprigen Mineralablagerungen von Algen, die ihm das Aussehen einer rosafarbenen Koralle verleihen. Das sanfte türkisfarbene Wasser macht ihn zu einem beliebten Ort zum Schnorcheln und Schwimmen, aber die meisten kommen, um die Aussicht auf die nahe gelegenen Inseln, die zerklüftete Küste und die entspannte Atmosphäre der Connemara Gaeltacht (irischsprachiges Gebiet) zu genießen.

Kinnagoe Bay, Grafschaft Donegal

Suchen Sie sich einen beliebigen Strand in Donegal aus und Sie werden nicht enttäuscht sein – die Grafschaft ist berühmt für ihre atemberaubenden Strände. Aber Kinnagoe Bay auf der Halbinsel Inishowen ist etwas ganz Besonderes. Sie ist sandig und abgelegen, von steil abfallenden Hügeln umgeben und bietet kristallblaues Wasser, das sie an sonnigen Tagen wie ein tropisches Paradies erscheinen lässt. Auch die Geschichte kommt nicht zu kurz: In der Kinnagoe Bay wurde 1588 das Armada-Schiff La Trinidad Valencera versenkt, und sie ist heute ein beliebter Ort für Taucher. Der Weg hinunter zum Strand ist steil und im Sommer ein beliebter Ort. Wenn Sie also das beste Kinnagoe-Erlebnis suchen, empfehlen wir Ihnen einen Besuch im Herbst, wenn Sie den Strand wahrscheinlich ganz für sich allein haben.

Hintergrund

Der Wild Atlantic Way ist als die längste ausgewiesene Küstenstraße der Welt bekannt – seit 2014 firmiert die 2500 km lange Küstenlinie unter diesem plakativen Namen. Doch der Weg bietet nicht nur eine Spektakuläre Route mit Blick auf den Atlantik, sondern lädt auch zum Verweilen ein. Mehr als 63 mit der Blauen Flagge ausgezeichnete Strände schmiegen sich an die oft schroffe Küste. Hier finden sich alle Arten von Strand, vom goldenen Sand und kristallklarem Wasser des milden Fintra Beach, gleich außerhalb von Killybegs in der Grafschaft Donegal, bis zur wunderschönen Inselspitze von Inchydoney, die in die Bucht von Clonakilty in der Grafschaft Cork ragt.

