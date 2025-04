Transformationsfonds optimal nutzen – ZEQ bietet gezielte Workshops für Kliniken an

Die Bundesregierung fördert Kliniken mit dem Transformationsfonds für eine zukunftsfähige Ausrichtung. ZEQ unterstützt Kliniken dabei mit einem Workshop, um die Fördermittel strategisch zu nutzen.

Die deutsche Krankenhauslandschaft steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Mit dem Transformationsfonds stellt die Bundesregierung erhebliche Mittel bereit, um Kliniken zukunftsfähig zu machen. ZEQ, eine der führenden Beratungsunternehmen im Gesundheitswesen, bietet mit ihrem „Trafo-Workshop“ gezielte Unterstützung für Krankenhäuser, um diese Fördermittel strategisch zu nutzen, sich langfristig auf den Strukturwandel vorzubereiten und so Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Der Transformationsfonds, basierend auf dem Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz (KHVVG) vom 5. Dezember 2024, umfasst ein Gesamtvolumen von 50 Milliarden Euro. Ziel ist es, die Behandlungsqualität zu steigern, eine flächendeckende medizinische Versorgung sicherzustellen und die Effizienz im Gesundheitswesen zu erhöhen. Vorhaben, die nach dem 1. Juli 2025 beginnen, sollen förderfähig sein.

In den individuell zugeschnittenen Trafo-Workshops erarbeitet ZEQ gemeinsam mit den Klinikleitungen eine passgenaue Fördermittelstrategie. Dabei werden aktuelle Rahmenbedingungen und mögliche Förderoptionen analysiert, um den spezifischen Bedürfnissen und Zielen des jeweiligen Krankenhauses gerecht zu werden. Dieser proaktive Ansatz ermöglicht es den Kliniken, sich optimal auf den Strukturwandel vorzubereiten und die Chancen des Transformationsfonds voll auszuschöpfen.

Felix Franz, Manager und Kompetenzfeldleiter Transformationsfonds bei ZEQ, betont: „Eine strategische Antragstellung ist der Schlüssel, um Fördermittel optimal zu nutzen und nachhaltige Verbesserungen in der Versorgungsstruktur und -qualität zu erzielen. Trotz aller Kritik fokussieren wir uns auf die Chancen, die der Transformationsfonds bietet.“

ZEQ lädt interessierte Krankenhäuser ein, sich frühzeitig mit den Möglichkeiten des Transformationsfonds auseinanderzusetzen und die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Für weitere Informationen und zur Vereinbarung eines Trafo-Workshops steht das Team von ZEQ gerne zur Verfügung.

Kontakt: ZEQ AG

Telefon: +49 (0)621 3008400

E-Mail: info@zeq.de

Web: www.zeq.de | www.transformationsfonds.de

Zusätzlich veranstaltet ZEQ gemeinsam mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) und dem Klinikverbund Südwest gGmbH eine kostenlose Informationsveranstaltung zum Transformationsfonds. Hierbei werden Themen wie die Auswirkung der Krankenhausreform auf die Versorgungsstrukturen, Chancen für Innovation und Digitalisierung des avisierten Transformationsfonds und die aktuellen Trends und Erkenntnisse von der DMEA 2025 diskutiert. Weitere Informationen zur Veranstaltung und Anmeldung unter: https://www.dhbw-stuttgart.de/dhbw-stuttgart/veranstaltungen/gesundheit-veranstaltungen/

ZEQ ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Krankenhäuser, Psychiatrien und Rehakliniken. Zu den Kunden gehören über 600 Kliniken im deutschsprachigen Raum – darunter zahlreiche Universitätsklinika sowie große private und öffentliche Klinikverbünde. Vorrangiges Ziel ist es, jedes Krankenhaus zur jeweils möglichen maximalen Performance zu begleiten und dadurch den Markenkern „Für das beste Krankenhaus, das man sein kann“ in jedem Projekt zu realisieren. Dazu bietet ZEQ Leistungen in den Kompetenzfeldern Strategie, Wirtschaftlichkeit, Prozesse, Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität, Technologiemanagement, Labor/Pahtologie (1K) und Rehabilitation an. ZEQ wurde für die Branche Healthcare mehrfach ausgezeichnet – zuletzt als Hidden Champion Healthcare 2024/25.

