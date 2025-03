Tragetaschen out of the box

Tragetaschen können mehr als den Alltag erleichtern. Egal ob Stoff, Papier, Non-Woven oder Kunststoff; für Agenturen ein spannender Mehrwert, da sie Ihren Kunden neue Ideen liefern können.

Tragetaschen gehören, wie der Kugelschreiber oder Block, zur Grundausstattung nahezu eines jeden Unternehmens. Dass Tragetaschen auch als kleine Geschenke, Alltagshelfer in ungewöhnlichen Situationen oder mit speziellen Gadgets ausgestattet werden können, ist noch eher ungewöhnlich. Dennoch gibt es spannende Einsatzmöglichkeiten, die positiv auffallen oder zu mehr inspirieren können.

Crossmedialer Einsatz

Der offensichtliche Zweck einer unternehmenseigenen Tragetasche ist das Branding und die Werbung. Dafür lassen sich heute auch crossmediale Ansätze finden. Eine Möglichkeit ist der integrierte OLED-Screen mit Werbeeinblendungen. Mit Sicherheit ein Hingucker. Wer es weniger aufwändig möchte, kann über QR-Codes oder Mobilfon-Markierungen die Tragetasche zum laufenden 3D-Wiedergabe-Objekt machen. Das ist spannend, da die Aussagen oder Bilder, die vermittelt werden, als Augmented Reality auf dem Handy zu sehen sind.

Attraktiver Datenträger

Verkaufsprospekte werden zu einem hohen Prozentsatz digital weitergegeben. Zur Print-Version auf Messen lassen sich digitale Datenträger mit Zusatzinformationen bequem in eine auffällige und ansprechende Mini-Tragetasche stecken. Diese kann auch für AirPods oder das Handy erstellt werden. Alternativ können die kleinen elektronischen Devices auch über eine Mini-Tasche, integriert in einer gängigen Tragetasche, sicher transportiert werden. Die Individualisierungs- und Produktionsmöglichkeiten machen heute weitaus mehr möglich – auch im finanziellen Rahmen – als noch vor fünf Jahren. Auch Materialen, Verschlussmöglichkeiten und Drucktechniken sind endlich auf Seiten der kreativen Köpfe.

Praktischer Alltagshelfer

Auch im praktischen Bereich eröffnen Tragetaschen durch ihre flexiblen Herstellungs- und Materialoptionen neue Möglichkeiten. Als praktischer Werkzeughalter auf Leitern, individuell auf die jeweilige Leiterngröße angepasst. Als spezielle Kofferraumtaschen, die je nach Automobil-Modell im passenden Format auch an den Kofferraum-Befestigungen angebracht werden kann. Oder als Getränketaschen zum einfachen Transport mehrerer Flaschen, oder, oder, oder … Und wer noch ein wenig Spiel und Spaß in die Sache bringen möchte, der lässt einfach Mini-Täschchen produzieren, die als Tisch- oder Gastgeschenke eingesetzt werden können.

Hochwertige und belastbare Stoffe machen vieles möglich. Genauso wie eine flexible Produktion und ein Hersteller, der über ein Netzwerk alles möglich machen kann.

Weitere Beispiele unter porto-tragetaschen.de oder auf unseren Social-Kanälen.

