Traditionsreiche Damenschuhmarke PETER KAISER ist zurück

Aufbruch zu neuen Ufern. Die traditionsreiche und weltweit bekannte Damenschuhmarke PETER KAISER, präsentierte mit großem Erfolg ihre Frühjahr-Sommer-Kollektion.

Pirmasens (db). Modisch elegante Pumps, zarte Ballerinas, sportive Sneaker, Riemchensandalen und vieles andere mehr: Sie ist da – die Frühjahr-Sommer-Kollektion – der traditionsreichen und weltweit bekannten Damenschuhmarke PETER KAISER (PK). Das Farbspektrum reicht von Schwarz über Naturtöne bis hin zu Weiß, aber auch frische Farben wie Hellblau und Pink. Fazit: Stiller Luxus, Eleganz und Komfort in Perfektion!

Der erfolgreiche Unternehmer und Schuhexperte Jürgen Cölsch aus der Schuhstadt Pirmasens (Rheinland-Pfalz), der bereits den Global Player, die Schuhmarke CAPRICE, international zum Erfolg geführt hat, hat mit CAPRICE im Dezember 2023 die Marke PETER KAISER übernommen.

Schuh-Experte Jürgen Cölsch: „Wir legen Wert auf die besten und hochwertigsten Materialien. Schuhe von PETER KAISER stehen für Präzision und erstklassige Handwerksqualitäten. Dieser Tradition haben wir uns auch künftig verschrieben.“

Seit März 2025 gibt es in Pirmasens auch ein neues Peter Kaiser-Schuh-Outlet. Zur Eröffnung gab es einen regelrechten Besucheransturm mit vielen hundert Gästen.

Schnell war klar: Die Frauen lieben die Schuhe von Peter Kaiser. Auch die TV-Moderatorinnen von RTL schwören auf die PETER KAISER-Qualität und tragen die Schuhe von PETER KAISER an ihren Füßen.

Der Neustart der Marke PETER KAISER zeigt viel Liebe fürs Detail: Pumps aus Velours- und Glattleder, zarte Ballerinas, sportive Sneaker, Riemchensandalen und vieles andere mehr. Macher Jürgen Cölsch, dessen Vater und Großvater bereits Schuhfabrikanten waren: „40 Artikel, beziehungsweise 120 Modelle umfasst das Angebot. Das Farbspektrum reicht von Schwarz über Naturtöne bis hin zu Weiß, aber auch frische Farben wie Hellblau und Pink.“

Bei den hochwertigen Materialen gibt es keine Kompromisse. „Unser Team hat auf der ganzen Welt nach den besten Lederqualitäten gesucht“, betont Jürgen Cölsch. Weiter: „Einige Modelle sind in Sacchetto-Machart gefertigt und daher besonders leicht und flexibel. Für die Sohlen kommt ein Material zum Einsatz, das die Eigenschaften echten Leders mit denen von synthetischem Material kombiniert, ergänzt um eine rutschfeste Intarsie.“ Alle Schuhe sind mit feinem Lederfutter ausgekleidet. Eine weiche Latexpolsterung sorgt für zusätzlichen Komfort. Sämtliche PETER KAISER-Modelle wurden in Pirmasens entwickelt.“

Jürgen Cölsch, Schuhfabrikant in dritter Generation, blickt stolz auf die zurückliegenden sehr intensiven Monate. „Ich habe den Erwerb der Marke aus Leidenschaft vorangetrieben. Ich glaube wir haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Die Marke stand bislang für Galantierie, für elegante Styles. Die wird es weiterhin geben. Aber PETER KAISER wird auch sportive Akzente setzen, über sportliche Ballerinas oder gestrobelte Sneaker aus feinstem Lammleder, so dass sich der Fachhandel breit und im Modegrad flexibel aufstellen kann.

Die Traditionsmarke PETER KAISER ist seit Dezember 2023 eine Marke der CAPRICE Schuhproduktion GmbH & Co. KG in Pirmasens. Gegründet wurde die älteste Damenschuhmarke Deutschlands im Jahr 1838.

PETER KAISER ist Spezialist unter anderem für Pumps, Ballerinas, Sneaker und Sandalen in erstklassiger Qualität.

Seit März 2025 gibt es ein Peter Kaiser-Schuhoutlet in Pirmasens. Der Werksverkauf ist täglich von Montag bis Samstag geöffnet.

Neben eleganten Damenschuhen gehören auch elegante PETER KAISER-Damentaschen zum Angebot.

