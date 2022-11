Seit der Gründung im Jahre 1897 bietet das Hotel Kaiserhof eine unverwechselbare Gastfreundschaft im Wandel der Zeiten

Das Eisenacher Traditionshotel Kaiserhof feierte am 19. November sein 125-Jähriges Jubiläum mit 100 geladenen Wegbegleitern des Hauses – darunter Geschäftspartner*innen, Entscheidungsträger*innen und Mitstreiter*innen aus der Branche in und um Eisenach. Die Erzählungen der Nachfahren der Hoteldirektoren vergangener, bewegter Zeiten machten den Abend zu einem historischen Erlebnis: In den Erinnerungen der Zeitzeugen wurden die Veränderungen Anfang und Mitte des Jahrhunderts sowie während der Teilung Deutschlands greifbar.

Die heutigen Betreiber des Kaiserhofes, Daisy und Jan-Phillip Miller haben anlässlich des Jubiläums die Historie des Traditionshauses aufgearbeitet und auf Wandtafeln eindrücklich zusammenfassen lassen. Hier sorgen nun vielen Fakten rund um die Geschichte des Kaiserhofs in der Lobby des Hotels für eine Identifikation der Gäste und des Personals mit der Geschichte des Hauses. Herr Ulrich Rösch, der Küchenchef der Turmschänke und sein Team verwöhnten die Gaumen während der Feierlichkeiten mit Köstlichkeiten aus der Turmschänkenküche, dazu gab es eine regionale Gin-Bar aus dem Weimarer Land sowie traditionelles Bier aus der Eisenacher Wartburg Brauerei.

Der aktuelle Geschäftsführer Jan-Phillip Miller betonte, dass er das historische Fundament und dem damit verbundenen Charme des Hauses auch durch das Jubiläum verstärkt herausarbeiten möchte. „Die Geschichte des Hauses ist ein Alleinstellungsmerkmal, was sich auch heutzutage von keinem Mitbewerber nachbauen lässt.“

Mit dem Jubiläum wollen Daisy und Jan-Phillip an die bewegten Zeiten erinnern, die das Haus stark geprägt haben und in denen das Haus das 1. Haus am Platz war.

Als zukünftige Inhaber der Immobilie haben Sie sich das Ziel gesetzt, Ihr Haus in genau diesem Licht wieder erstrahlen zu lassen. Am Jubiläumsabend jedenfalls blieben an diesem Ziel keine Zweifel haften.

In der Zukunft sehen Daisy und Jan-Philip eine Verbindung von traditionellen Werten des Hauses mit fortschrittlicher Personalführung und herzlicher, zukunftsorientierter Gastfreundschaft sowohl für Privat -als auch Geschäftsreisende. Es ist Ihnen wichtig ein geschätzter Arbeitgeber mit Perspektive zu sein, denn „mit einem guten Team steht und fällt am Ende alles“, so Daisy Miller.

Am historischen Nicolaitor, mitten im Herzen von Eisenach, befindet sich das Hotel Kaiserhof mit seinen zwei Restaurants „Hofbräuhaus am Nicolaitor“ und dem gehobenen „Weinrestaurant Turmschänke“ sowie weitere Gewerbeeinheiten im angegliederten Neubau des Hotels. Der Kaiserhof ist ein 4-Sterne Hotel und verfügt über 64 Zimmer im klassischen Stil und Räumlichkeiten für Tagungen und Feierlichkeiten. Die touristische Vielfalt der Stadt, aber auch die Vielzahl an gewerblichen Gästen aus der Stadt und dem Umland sorgen für eine durchweg gute Auslastung des Hotels.

Weitere Informationen unter: https://www.kaiserhof-eisenach.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Glockenhof Hotels Eisenach GmbH / Hotel Kaiserhof

Herr Daisy Miller

Wartburgallee 2

99817 Eisenach

Deutschland

fon ..: 03691 – 88 89 0

web ..: https://www.kaiserhof-eisenach.de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

.

