TQ lädt ein zu einem gemeinsamen Webinar mit NXP am 6.12.

Tipps &Tricks für einen reibungslosen Übergang von der Entwicklung zur Fertigung anhand des i.MX-8M-Plus-basierten TQ Maker Boards MB8MP-RAS314

Seefeld, 27. November 2023: Der Elektronikspezialist TQ lädt ein zu einem Webinar in Zusammenarbeit mit NXP. Am 6. Dezember findet um 15:00 das Online-Seminar „After the Maker Board Phase: Smoother from development to manufacturing based on an i.MX 8M Plus solution MB8MP-RAS314“ statt. Darin stellen Konrad Zöpf, Produktmanagement ARM / Layerscape bei TQ und Markus Niebel, Software-Entwicklung bei TQ, gemeinsam mit Vertretern aus dem Produktmanagement von NXP, spannende Inhalte rund um sichere Verbindungslösungen für Embedded-Anwendungen vor. Der Fokus liegt dabei auf dem MBa8MP-RAS314 von TQ sowie dem innovativen i.MX-8-Plus-Prozessor von NXP.

Das Webinar richtet sich an Elektronikentwickler, Systemarchitekten, Entwicklungs- und Projektleiter, Projektentscheider und insbesondere all jene, die darüber nachdenken, Künstliche Intelligenz und Machine Learning langfristig in ihrem Unternehmen einzusetzen.

Im Einzelnen werden dabei folgende Themen behandelt:

* Anwendungsbeispiele und geplante Praxislösungen

* Welche Schnittstellen und welche Vorteile bietet das MBa8MP-RAS314?

* Welche zusätzlichen Betriebssysteme laufen auf dem MBa8MP-RAS314?

* Welche Vorteile bietet das Armbian Betriebssystem?

* Welche kundenspezifischen Designoptionen bietet TQ?

Zur Anmeldung für das Webinar geht es: hier entlang

Über die TQ-Group

Die TQ-Group wurde 1994 als 2-Mann-Unternehmen gegründet und besteht heute aus rund 2.200 Mitarbeitenden an 13 Standorten in Deutschland, Ungarn, Slowenien, den USA und in China. Als einer der größten Technologiedienstleister und Elektronik-Spezialisten in Deutschland realisiert die TQ-Group maßgeschneiderte, innovative Lösungen für unterschiedliche Branchen, sowohl im Hardware- wie auch im Softwarebereich – von der Entwicklung über die Produktion und weitere Dienstleistungen bis hin zum Produktlebenszyklusmanagement.

Das bedeutet: TQ bietet Kompetenz, Erfahrung und Weitblick für die Bereiche E²MS, Embedded Module, Motoren und elektronische Antriebe, Cobot- und Automatisierungslösungen, Medizintechnik und Aviation/Avionics. TQ wächst zudem konsequent mit einem vielfältigen Portfolio an Eigenprodukten in den wirtschaftlich aktuellen Megatrends wie Robotik, Digitalisierung, Industrie 4.0, Künstliche Intelligenz, E-Mobilität oder dem Energiemanagement. Beides – Servicekompetenz und eigene Entwicklungen – kombiniert die TQ-Group zudem als Original Design bzw. Equipment Manufacturer (ODM / OEM).

Auf Basis des breiten Dienstleistungs- und Lösungsbaukastens werden international kundenspezifische Produkte entwickelt und produziert. Und das alles „Made in Germany“. Im Geschäftsjahr 2022/2023 betrug der weltweite Gesamtumsatz des inhabergeführten Unternehmens über 517 Mio. Euro. Weitere Informationen gibt es unter: www.tq-group.com



