Toplage München Harlaching – Immobilienpreise zum Jahresende 2024

Preise wieder auf Vor-Corona-Niveau

Direkt an der Isar, mit viel Grün und Natur ist Harlaching im Süden Münchens eine der ruhigsten und nobelsten Wohngebiete der Landeshauptstadt. Vor allem in Alt-Harlaching und der Menterschwaige gibt es Gebiete mit zahlreichen vornehmen Villen, zum Teil aus dem frühen 20. Jahrhundert aber auch hochwertige Neubauobjekte. Für Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten bieten die schönen Isarauen die richtige Umgebung, auch der Tierpark Hellabrunn ist nicht weit. Die Immobilienpreise in Harlaching sind wieder merklich gestiegen und zeigen sich jetzt auf dem Niveau vor den Preisrückgängen aufgrund der Corona-Krise.

Immobilienpreise Harlaching 2024, (Angebotspreise; statistische Mittelwerte):

Häusermarkt München Harlaching:

2024 standen bis Anfang Dezember insgesamt 82 Wohnhäuser zum Verkauf. Eine Analyse des Angebotsmarkts zeigte dabei die folgenden durchschnittlichen Preise: Beim Kauf eines Einfamilienhauses oder Villa in Harlaching war bei 170 m² Wohnfläche im Schnitt mit 2,4 Mio. EUR zu rechnen, bei 200 m² mit 2,7 Mio. EUR. Bei größeren Villen im Bereich 300 – 350 m² reichten die Preise in der Regel von von ca. 3,5 bis 5 Mio. EUR. Reihenhäuser bis Bereich 120 m² gab es im Einzelfall noch knapp unterhalb von 1 Mio. EUR, der Durchschnitt lag bei ca. 1,25 Mio. EUR. Bei Reihenhäusern im Bereich 150 m² war dann mit etwa 2 Mio. EUR zu rechnen. Doppelhaushälften im Bereich 150 m² lagen preislich im Schnitt bei 1,7 Mio. EUR, bei 200 m² bei 2,25 Mio. EUR und bei größeren Doppelhaushälften im Bereich 250 – 300 m² bewegten sich die Preise zwischen 2,9 und 3,8 Mio. EUR.

Wohnungsmarkt München Harlaching:

Eigentumswohnungen in Harlaching aus dem Bestand erreichten im Schnitt 9.000 EUR Quadratmeterpreis, bei Neubauobjekten lag der Quadratmeterpreis für die meisten Wohnungen bei durchschnittlich 15.500 EUR. Natürlich gab es auch einzelne deutlich teurere und günstigere Angebote. Neu gebaute Penthäuser erreichten im Schnitt 19.400 EUR pro m². Im Allgemeinen lagen Eigentumswohnungen mit 50 m² im Schnitt bei 490.000 EUR Kaufpreis, mit 80 m² bei ca. 850.000 EUR und mit 150 m² bei ca. 1,75 Mio. EUR. An der Spitze lag eine 226 m² Wohnung für ca. 4,8 Mio. EUR.

Grundstücksmarkt München Harlaching:

25 Grundstücke zur Wohnbebauung waren zum Verkauf ausgeschrieben. Bei Grundstücken für Einfamilienhäuser und Doppelhäuser bewegte sich der Quadratmeterpreis gewöhnlich im Bereich 2.500 – 3.500 EUR, Grundstücke für Mehrfamilienhäuser lagen im Schnitt eher bei 4.400 EUR pro m².

„Harlaching ist traditionell ein Wohnort von Gutverdienern, die lieber im Grünen leben wollen, als in der Innenstadt. Tierpark, Isarhochufer, Perlacher Forst – Harlaching ist umgeben von Grün. Auch die U-Bahn reicht seit 1997 bis zum Mangfallplatz – ein großes Plus.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler für München Harlaching und Inhaber der Firma Fischer Immobilien aus der Nymphenburger Straße in der Münchner Maxvorstadt.

Quellen: muenchen.de; Statistikprogramm IMV Marktdaten GmbH. Der Immobilienbericht ist nur eine allgemeine Richtschnur angesehen werden und kein Ersatz für eine qualifizierte Wertermittlung. Auch handelt es sich dabei um Durchschnittswerte, die nur bedingt zu individuellen Kalkulationen herangezogen werden können. Keine Gewähr für Korrektheit und Vollständigkeit der Angaben.

