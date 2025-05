TOP SERVICE Deutschland 2025:

Neue Consumer Trends und Deutschlands kundenorientierteste Unternehmen – über 10.000 Endkunden geben Einblicke in die Erfolgsfaktoren der Besten.

Pressemitteilung, Köln, 07.05.2025_

TOP SERVICE Studie 2025 – Aktuelle Consumer Trends & Deutschlands kundenorientierteste Unternehmen

Ergebnisse der TOP SERVICE Deutschland Erhebung 2025

Im Rahmen der groß angelegten, jährlichen Erhebung von TOP SERVICE Deutschland wurden 2025 erneut über 10.000 Endkunden aus unterschiedlichsten Branchen befragt, um aktuelle Entwicklungen im Bereich der Kundenorientierung zu analysieren. Die wissenschaftlich fundierte Studie zeigt: Kundenorientierung bleibt der zentrale Wettbewerbsvorteil – und die besten Unternehmen wurden im Stadtpalais Köln feierlich ausgezeichnet.

Gemeinsam stark: CR Management Consulting, Handelsblatt und Universität Mannheim

Die Veranstaltung wurde von der CR Management Consulting GmbH gemeinsam mit dem Medienpartner Handelsblatt und dem Institut für marktorientierte Unternehmensführung der Universität Mannheim ausgerichtet.

Signifikante Verbesserungen bei der Kundenbewertung

„Besonders bei Unternehmen, die sowohl 2024 als auch 2025 an der Untersuchung teilnahmen, zeigt sich eine deutliche Verbesserung. Die ganzheitliche Kundenbewertung der Unternehmen stieg zum Vorjahr durchschnittlich um 3.1%, eine signifikante Verbesserung. Der Kundenloyalitätsindex – ein wissenschaftlich fundierter Indikator für die umfassende Loyalität der Kunden – erhöhte sich um 2.9%, und auch die Zufriedenheit mit der Preispolitik verbesserte sich um knapp drei Prozentpunkte.“

– Christian Roeb, Geschäftsführer (TOP SERVICE Deutschland)

Die Gewinner B2B:

1. Jobware

2. abcfinance GmbH

3. VBLP GmbH

4. operational services GmbH & Co. KG

5. finanzprofi AG

6. DKV Mobility

7. ICUnet.Group

8. AGL Activ Services GmbH

9. Pluxee

10. e-masters GmbH

Gewinner B2C:

1. Deutsche ProVentus AG

2. GEVAS AG

3. Octopus Energy

4. Hannoversche

5. eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH

6. PlanetHome Finanzierung

7. R+V Betriebskrankenkasse

8. Öffentliche Oldenburg

9. NetCologne

10. WWK Versicherungen

Alle Gewinner finden Sie hier: https://topservicedeutschland.de/25

Veränderte Einflussfaktoren im B2B-Bereich

Die tiefergehende Treiberanalyse aller teilnehmenden Unternehmen verdeutlicht, dass sich insbesondere im Business-to-Business (B2B)-Bereich die Bedeutung unterschiedlicher Einflussfaktoren erheblich verschoben hat. Die kontinuierliche Verbesserung von Leistungen, internen Prozessen und dem Verhalten der Mitarbeiter ist deutlich wichtiger geworden und liegt jetzt unmittelbar hinter der allgemeinen Leistungszufriedenheit als stärkster Einflussfaktor auf die Kundenloyalität. Weiterhin erwarten B2B-Kunden verstärkt, dass Unternehmen lernfähig sind, flexibel auf spezifische Kundenanforderungen reagieren und qualitativ hochwertige Beratung anbieten.

Neue Erwartungen an B2B-Dienstleister: Lernfähigkeit und Flexibilität

„Was hier besonders interessant ist, ist dass die vier genannten Faktoren (Kontinuierliche Verbesserung, Lernfähigkeit, Flexibilität & Beratungsqualität) im Vorjahr nicht einmal zu den zehn wichtigsten Treibern der Kundenloyalität zählten. Wir beobachten also ganz klar, dass diese spezifischen Einflussfaktoren signifikant an Bedeutung für Geschäftskunden gewonnen haben. Solche Veränderungen in der Kundenperspektive sind nicht der Standard!“

– Christian Offer, Head of Research (TOP SERVICE Deutschland)

Erfolgsmessung und -steuerung als neuer Loyalitätstreiber

Eine weitere bedeutende Entwicklung im B2B-Bereich ist die wachsende Relevanz des Konstrukts „Erfolgsmessung und -steuerung“, welches auf Basis von Items wie „Ich glaube, dass meine Rückmeldungen an das Unternehmen eine Veränderung bewirken.“ und „Das Unternehmen versucht ständig, dazuzulernen und noch besser zu werden.“ berechnet wird. Dieses Konstrukt rangiert mittlerweile gemeinsam mit der Vertriebspolitik als wesentlichster Faktor für langfristige Kundenbindung bzw. Loyalität. Diese Veränderungen lassen sich möglicherweise auf die zunehmende Digitalisierung und höhere Erwartungen der Kunden an Transparenz und Qualität im Management der Unternehmen zurückführen. Unternehmen, die diese Trends verstehen und aktiv umsetzen, verschaffen sich entscheidende Wettbewerbsvorteile auf zunehmend anspruchsvollen Märkten.

Nachhaltige Kundenbeziehungen im B2C-Bereich im Fokus

Im Business-to-Consumer (B2C)-Segment steigt hingegen vor allem die Bedeutung langfristiger Kundenbeziehungen im Vergleich zu kurzfristigen Transaktionen sowie das Vertrauen, exakt die Leistungen, welche benötigt und gewünscht sind zuverlässig zu erhalten. Dies unterstreicht eine allgemeinere Entwicklung im Konsumentenverhalten; die steigende Relevanz von Vertrauenswürdigkeit für Endkonsumenten.

Ziele der TOP SERVICE Deutschland Erhebung

Wie jedes Jahr, sind die fundamentalen Ziele der durchgeführten Ermittlungen und Analysen von Kundenorientierung und Servicequalität im TOP SERVICE Deutschland – aus Sicht der Kunden wie auch des Managements – tiefgreifendes Kundenverständnis sowie die konstante Verbesserung der Kundenorientierung auf dieser Basis. Im Kern der Befragung steht das einzigartige Fokus-Modell, welches gemeinsam mit dem bedeutendsten deutschen Marketing-Forscher, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Christian Homburg, entwickelt wurde.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

CR Management Consulting GmbH

Herr Christian Roeb

Tunisstraße 19-23

50667 Köln

Deutschland

fon ..: 022166994350

web ..: https://topservicedeutschland.de

email : roeb@topservicedeutschland.de

Die Unternehmensberatung CR Management Consulting GmbH hat sich auf die Optimierung von Kundenbeziehungen (Customer Relationships) spezialisiert. Um den Unternehmenserfolg durch eine verbesserte Kundenorientierung zu steigern, ist es wichtig, den aktuellen Status Quo zu kennen und die richtigen Maßnahmen abzuleiten. CR Management Consulting betrachtet dazu sowohl die Kunden- als auch die Managementseite, um die Wirkung der Managementaktivitäten auf die Kundenzufriedenheit einzelner Kontaktbereiche zu messen. CR Management berät gezielt in Richtung strategischer Kundenorientierung und Service-Positionierung. Im TOP SERVICE Deutschland (20 Jahre alt) können sich die Kunden zusätzlich dem direkten Vergleich mit anderen Unternehmen stellen.

Pressekontakt:

CR Management Consulting GmbH

Herr Christian Roeb

Tunisstraße 19-23

50667 Köln

fon ..: 022166994350

email : roeb@topservicedeutschland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.