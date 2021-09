Eine gute Planung, Organisation und Durchführung ist wichtig für den Verkaufserfolg

„Alle, die ihre Immobilie privat verkaufen möchten, sollten sich im Vorfeld gut über den Verkaufsprozess informieren“, rät Christian Bubeck, Geschäftsführer der Bubeck Immobilien GmbH mit Sitz in Stuttgart. Ansonsten könne der Immobilienverkauf mit viel Aufwand und Stress verbunden sein.

Der richtige Verkaufspreis muss festgelegt, die passenden Vermarktungsmaßnahmen müssen bestimmt und ein solventer Kaufinteressent muss gefunden werden, damit der private Immobilienverkauf gelingt. Doch das sind nur wenige von zahlreichen Schritten im Verkaufsprozess. Denn darüber hinaus müssen zum Beispiel relevante Dokumente beschafft und Besichtigungstermine geplant, organisiert und durchgeführt werden. Außerdem muss später ein rechtsgültiger Kaufvertrag aufgesetzt werden. „Für Eigentümer, die noch keinerlei Erfahrung mit Immobilienverkäufen haben, kann es schwer werden, alles im Blick zu behalten“, so Christian Bubeck.

Er rät Eigentümern dazu, sich zunächst einen realistischen Marktüberblick zu verschaffen und sich beispielsweise über die Verkaufspreise für vergleichbare Immobilien in der Nachbarschaft zu informieren. Auch die Bodenrichtwertkarte sollten Privatverkäufer vor ihrem Vorhaben heranziehen. Diese liefert Aufschluss darüber, wie viel ein Quadratmeter unbebauter Boden des Grundstücks kostet. Die Festlegung des richtigen Verkaufspreises ist entscheidend, damit die Immobilie nicht zum Ladenhüter wird und an Wert verliert. Neben der Wertermittlung sollten sich Eigentümer um Dokumente wie Grundrisse, eine Wohnflächenberechnung sowie einen Energieausweis kümmern, die sie den Kaufinteressenten vorlegen können bzw. müssen.

„Die Erstellung eines aussagekräftigen und informativen Exposés ist ebenfalls wichtig“, so Christian Bubeck. Schließlich bekommen Kaufinteressenten anhand dieses einen ersten Eindruck der Immobilie und können sich so für oder gegen die Vereinbarung eines Besichtigungstermins entscheiden.

Bevor Eigentümer Kaufinteressenten jedoch zu diesem einladen, sollten sie deren Zahlungsfähigkeit prüfen – zum Beispiel anhand von aktuellen Gehaltsabrechnungen, einer Schufaauskunft sowie einer Finanzierungsbestätigung der Bank.

Für Eigentümer, denen der Immobilienprivatverkauf zu aufwendig ist, die keine Zeit haben oder sich aus sonstigen Gründen nicht um diesen kümmern können, übernehmen Christian Bubeck und seine Kollegen gerne den gesamten Verkaufsprozess. Dabei verkaufen sie die Immobilie schnell, rechtssicher und zu einem angemessenen Preis. Möchten Eigentümer mehr darüber erfahren, können sie sich von den erfahrenen Immobilienmaklern aus Stuttgart unter der Rufnummer 0711 / 23 43 79 50 kostenlos und unverbindlich beraten lassen.

