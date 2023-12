„Tierisch gut! Geschichten für Kinder“

Neues Buchprojekt sammelt kunterbunte Kindergeschichten aus aller Welt

Dass alle Geschichten, die beim Papierfresserchen, dem Kinder- und Jugendbuchverlag vom Bodensee, veröffentlicht werden, tierisch gut sind, ist ja klar. Nun aber gibt es wieder einmal ein Buchprojekt, das dritte seiner Art, das auch den Titel „Tierisch gut!“ trägt. Kinder und Jugendliche können für dieses Buch ebenso „tierisch gute“ Geschichten, Märchen und Gedichte einreichen wie erwachsene Autor*innen. Wichtig ist nur, dass alle Geschichten für Kinder ab ca. sieben Jahren geeignet sind.

„Wir freuen uns auf kunterbunte Kindergeschichten aus aller Welt, die sich aber nicht zwangsläufig mit Tieren beschäftigen müssen. Das Thema, über das die jungen und älteren Schriftsteller*innen schreiben, wird dieses Mal nicht vorgegeben. Sie sollten halt einfach nur tierisch gut sein“, so Verlegerin Martina Meier, die auch schon den ersten Band der Reihe „Tierisch gut!“ 2007 betreute. „Das Buch von 2007 war eines der ersten Buchprojekte unseres damals noch jungen Verlags“, erinnert sich die Verlegerin, die selbst auch als Autorin tätig ist. Einsendeschluss für alle Beiträge ist am 15. Juni 2024. Mitmachen dürfen Autor*Innen jeden Alters, also auch Kinder und Jugendliche. Es dürfen zudem Illustrationen eingereicht werden.

Ausführliche Informationen zu den Anthologieprojekten des Verlags gibt es auf der Homepage des Verlags: www.papierfresserchen.de. Hier sowie bei Amazon können alle Bände der Reihe als Taschenbuch oder E-Book bestellt werden.

