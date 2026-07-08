Tie Solution erweitert Portfolio um zertifizierte, handgefertigte Premium-Fächer aus Spanien

Tie Solution, einer der führende Hersteller für Accessoires wie zum Beispiel Schals, Halstücher, Einstecktücher, Scrunchies, produziert mit sofortiger Wirkung auch premium Handfächer individualisiert.

Wetzlar, 08. Juli 2026 – Die Tie Solution GmbH erweitert ihr Produktportfolio um individuell gestaltbare Premium-Handfächer, die in traditioneller Handarbeit in Spanien gefertigt werden. Damit verbindet das Unternehmen moderne Markenkommunikation mit authentischer europäischer Handwerkskunst und erschließt neue Einsatzbereiche im Luxus- und Corporate-Fashion-Segment.

Die neuen Fächer werden vollständig individualisiert produziert und richten sich insbesondere an internationale Modemarken, Unternehmen aus dem Premium-Hospitality-Bereich sowie an Marken, die hochwertige, kulturell geprägte Werbe- und Repräsentationsprodukte einsetzen möchten.

Verbindung von eigener Textilproduktion und traditioneller Handarbeit

Ein zentrales Merkmal der neuen Produktlinie ist die vertikal integrierte Produktionsstruktur. Tie Solution produziert die textilen Bespannungsmaterialien – je nach Ausführung aus Seide oder ägyptischer Baumwolle – selbst und liefert diese anschließend an spezialisierte Manufakturen in Spanien.

Dort erfolgt die Endfertigung der Fächer in traditioneller Handarbeit. Dieser Ansatz ermöglicht eine durchgängige Qualitätskontrolle über sämtliche Produktionsschritte hinweg – von der Materialauswahl bis zum fertigen Produkt.

Die handwerkliche Fertigung wird durch ein offizielles Zertifikat der spanischen Handelskammer bestätigt, das die traditionelle Herstellung und regionale Herkunft der Produkte dokumentiert. Damit wird jeder Fächer nicht nur zu einem individualisierten Markenartikel, sondern auch zu einem offiziell anerkannten Handwerksprodukt.

Wachsende Nachfrage im Luxus- und Markenumfeld

Die Nachfrage nach hochwertigen, kulturell verankerten Accessoires hat in den vergangenen Jahren insbesondere im internationalen Luxus- und Lifestyle-Segment zugenommen. Marken setzen zunehmend auf Produkte, die nicht nur funktional oder dekorativ sind, sondern eine klare Herkunft, Handwerksqualität und Individualisierung verbinden.

Die neuen Premium-Fächer von Tie Solution werden bereits in Kooperation mit internationalen Marken und Designpartnern eingesetzt. Besonders in den Modemärkten Spanien, Italien und Frankreich zeigt sich eine starke Nachfrage nach personalisierten, handgefertigten Accessoires als Bestandteil von Kampagnen, Events und Markeninszenierungen.

Ein Sprecher der Geschäftsführung von Tie Solution erklärt: „Im Premiumsegment erwarten Marken heute mehr als nur ein Produkt. Es geht um Herkunft, Identität und handwerkliche Qualität. Unsere Fächer verbinden genau diese Elemente – sie sind ein physisches Ausdrucksmittel von Markenwerten, gefertigt in echter europäischer Handarbeit.“

Individuelle Gestaltung für Marken und Events

Die neuen Handfächer sind vollständig individualisierbar und werden projektbezogen entwickelt. Unternehmen können sowohl das Design als auch Materialien und Veredelungen frei konfigurieren.

Zu den zentralen Gestaltungsoptionen gehören:

o vollflächige oder partielle Textildrucke mit Markenmotiven

o Logoplatzierungen, Monogramme und Kampagnengrafiken

o Auswahl hochwertiger Holzrahmen aus verschiedenen edlen Hölzern

o optionale Veredelungen wie Metallringe, Lederdetails, Gravuren im Holz oder Handschlaufen

o individuelle Farbabstimmungen im Corporate Design

Durch diese Flexibilität eignen sich die Produkte sowohl für exklusive Marketingkampagnen als auch für hochkarätige Veranstaltungen, Messeauftritte oder als Geschenk in der gehobenen Hotellerie und Gastronomie.

Handwerkliche Fertigung mit Premium-Charakter

Jeder Fächer wird einzeln gefertigt und durchläuft mehrere manuelle Produktionsschritte. Die verwendeten Hölzer – darunter unter anderem Bocapi, Guatambu, Palo Santo, Platano oder Peral – werden je nach Projektanforderung ausgewählt und verarbeitet.

In Kombination mit den textilen Materialien entstehen Unikate, deren Qualität sich im oberen Segment des europäischen Fachhandels bewegt. Vergleichbare handgefertigte Fächer von spanischen Designern werden im Einzelhandel häufig in Preisspannen zwischen 100 bis 1.000 Euro angeboten, abhängig von Material, Holz und Verarbeitung.

Da es sich um reine Handarbeit handelt, variiert die Produktionszeit je nach Komplexität und Stückzahl. Die Lieferzeit beträgt in der Regel zwischen vier Wochen und mehreren Monaten.

Bedeutung für Corporate Fashion und Markenkommunikation

Mit der Erweiterung reagiert Tie Solution auf einen klaren Trend in der Marken- und Kommunikationsbranche: Unternehmen setzen verstärkt auf hochwertige physische Markenbotschafter, die über klassische Werbemittel hinausgehen.

Insbesondere im Bereich Corporate Fashion gewinnen individuell gefertigte Accessoires an Bedeutung, da sie Markenidentität greifbar machen und eine emotionale Verbindung zum Endkunden schaffen.

Die Kombination aus europäischer Produktion, handwerklicher Fertigung und individueller Gestaltung positioniert die neuen Premium-Fächer im Schnittfeld zwischen Mode, Designobjekt und Markeninstrument.

Über die Fertigungsphilosophie

Die Produktionsphilosophie von Tie Solution basiert auf der Verbindung von industrieller Präzision und traditioneller Handwerkskunst. Während die textilen Komponenten im eigenen Haus entwickelt und kontrolliert werden, erfolgt die finale Fertigung in einer der wenigen verbliebenen spanischen Manufakturen, in denen die jahrhundertealte Kunst der handgefertigten Fächerherstellung bis heute mit höchster Präzision und großer Leidenschaft gepflegt wird.

Dieser hybride Ansatz ermöglicht sowohl Skalierbarkeit für internationale Markenprojekte als auch die Bewahrung traditioneller Fertigungstechniken.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Tie Solution GmbH

Herr Andreas Schmitt

Ohlacker 2

35581 Wetzlar

Deutschland

fon ..: +49 6441 9820848

web ..: https://www.tiesolution.org/de/handfaecher-bedrucken-lassen/

email : press@tiesolution.com

Die Tie Solution GmbH mit Sitz in Wetzlar ist einer der führenden europäischen Hersteller für individuell gefertigte Accessoires. Mit einem beeindruckenden Kundenstamm, der sich von Norwegen bis nach Zypern erstreckt und zudem die USA, Kanada sowie wichtige Märkte in Asien umfasst, agiert das Unternehmen als globaler Partner für exklusive textile Lösungen. Die Tie Solution GmbH beliefert renommierte Modemarken, führende Banken, Airlines, die gehobene Hotellerie sowie Industriekunden weltweit mit hochwertigen Produkten wie Scrunchies, Schals, Halstüchern und nun auch exklusiven Handfächern. Mit Fokus auf Qualität, nachhaltige Materialien und europäische Produktion unterstützt Tie Solution Unternehmen dabei, ihre Corporate Identity durch hochwertige textile Accessoires erlebbar zu machen.

Websites:

www.tiesolution.org

https://scrunchiescustomized.com/



Pressekontakt:

Tie Solution GmbH

Herr Andreas Schmitt

Ohlacker 2

35581 Wetzlar

fon ..: +49 6441 9820848

email : press@tiesolution.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.