Thomas Henneke von KB Schmiedetechnik hat sich die Domain drop-forge.com gesichert.

Die Gesenkschmiede KB Schmiedetechnik hat jetzt auch einen Blog: drop-forge.com!

_Thomas Henneke, Geschäftsführer der KB Schmiedetechnik GmbH, hat sich die Domain drop-forge.com gesichert. Dadurch wird die Sichtbarkeit der mittelständischen Gesenkschmiede aus Westdeutschland (NRW) auf dem internationalen Markt weiter gestärkt. ‚Drop Forge‘ oder das Verb ‚closed-die forging‘ sind die englischen Begriffe für das Gesenkschmieden – ein Verfahren, bei dem das Schmieden zwischen zwei Formenhälften erfolgt._

drop-forge.com ist ein Blog

Seit 20 Jahren unterstützt die KB Schmiedetechnik GmbH ihre Kunden bei der _Optimierung von Schmiedeteilen_ durch Materialflusssimulation. Diese Technologie ermöglicht es, den Übergang von _Schweißbaugruppen_ oder _Gussteilen_ hin zu Schmiedeteilen mit optimiertem Kornfluss zu gestalten (grain-flow forging, umgangssprachlich auch „Faserverlauf-optimiertes Schmieden“. Darüber hinaus kann die Materialflusssimulation zu einer Reduktion von überschüssigem Material beitragen! Je nach Geometrie des Bauteils kann sogar vollständig gratlos_ _geschmiedet werden, was nicht nur Material, sondern auch Energie einspart!

_Die Bedeutung von Schmiedeteilen für absolut alle Lebensbereiche – von Alltag bis Industrie – wurde auch in diesem Presseportal bereits hervorgehoben, beispielsweise hier:_ _Energiesparen mit Schmiedeteilen – Ohne Schmiedeteile keine Energietechnik_.

Mit drop-forge.com erweitert die KB Schmiedetechnik GmbH ihre Reichweite über die Grenzen Deutschlands hinaus und stärkt ihre Verbindungen zum internationalen Markt. Aufgrund der internationalen Ausrichtung ist die Seite hauptsächlich in Englisch gehalten. Für den deutsch-französischen Sprachraum gibt es seit kurzem eine weitere Seite, die in Deutsch und Französisch gehalten ist und in der Schweiz bei WAISCH.CH ‚gehostet‘ wird.

Kurzprofil

Die KB Schmiedetechnik GmbH ist eine hochspezialisierte Gesenkschmiede mit knapp 100 Mitarbeitern, die sich auf die Produktion von Gesenkschmiedeteilen für anspruchsvolle und kritische Anwendungen konzentriert. Mit einem Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovation liefert das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für Branchen wie den Maschinenbau, die maritime Industrie sowie den Anlagenbau in der Chemie- und Energieerzeugungsbranche. Beispiele sind geschmiedete Armaturen- und Rohleitungsteile aus allen Stahlsorten sowie geschmiedete Komponenten für Hebezeuge und Anschlagmittel (Haken, Kettenteile, Ösen) sowie diverse Maschinenelemente (z.B. Ritzel- und Zahnradrohlinge, Augenschrauben, Spezialmuttern), die mit optimiert ausgerichtetem Kornfluss (grain-flow forged) hergestellt werden.

Die grundsätzlichen Vorteile von Schmiedeteilen gegenüber z.B. Gussteilen werden hier ausführlich beschrieben: https://defence-industry.eu/grain-flow-optimised-forgings-for-enhanced-structural-integrity/

KB Schmiedetechnik GmbH – Gesenkschmiede Stahlschmiede Umformtechnik

Herr Thomas Henneke

Buschmühlenstr. 62

58093 Hagen (NRW)

Deutschland

fon ..: 02331350855

web ..: https://kb-schmiedetechnik.de

email : info@kb-schmiedetechnik.com

KB Schmiedetechnik GmbH ist spezialisiert auf Kleinserien sicherheitsrelevanter Schmiedeteile aus sämtlichen Stahlsorten – einschließlich hochkorrosionsbeständiger Edelstähle wie F316L, Duplex sowie Nickel- und Titanlegierungen. Umfangreiche Zulassungen für Druckgeräte, Schiffbau, sowie nukleare Anwendungen. Rohteilgewichte von ca. 200g bis 130Kg und 600mm Maximallänge.

KB Schmiedetechnik GmbH

Herr Thomas Henneke

Buschmühlenstr. 62

58093 Hagen

fon ..: 0233135080

email : thomas.henneke@kb-schmiedetechnik.com

