Innovation in der Dienstleistung der elektrischen Sicherheit und Effizienz beim Betrieb von PV-Anlagen.

Prüfhelden führt innovative Thermografie-Inspektion von PV-Anlagen mit IR-Drohne ein.

PRÜFHELDEN, ein führender Anbieter von elektrischen Prüfungen und Sicherheitslösungen, freut sich, die Einführung seiner neuesten Dienstleistung bekannt zu geben: die Thermografie-Inspektion von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) mit einer Infrarot-Drohne. Diese fortschrittliche Technologie ermöglicht es, die Effizienz und Lebensdauer von PV-Anlagen zu maximieren.

„Mit der Einführung der Thermografie-Inspektion von PV-Anlagen mit IR-Drohnen setzen wir einen neuen Standard in der Branche“, sagt Michael Rakow, Gründer von Prüfhelden. „Unsere Kunden profitieren von einer schnelleren, sichereren und genaueren Inspektionsmethode, die die Leistung ihrer PV-Anlagen optimiert.“

Vorteile der Drohnenüberprüfung:

* Präzise Fehlererkennung: Die IR-Drohne kann selbst kleinste Temperaturunterschiede erkennen, die auf Defekte oder ineffiziente Bereiche hinweisen.

* Schnelligkeit und Effizienz: Drohneninspektionen sind schneller und weniger aufwendig als manuelle Inspektionen, was zu geringeren Ausfallzeiten führt.

* Sicherheit: Durch den Einsatz von Drohnen werden Risiken für Inspektoren minimiert, da gefährliche oder schwer zugängliche Bereiche aus sicherer Entfernung überprüft werden können.

* Umfassende Berichterstattung: Die gesammelten Daten werden detailliert analysiert und in umfassenden Berichten zusammengefasst, die klare Handlungsempfehlungen bieten.

* Kosteneffizienz: Durch die frühzeitige Erkennung von Problemen können teure Reparaturen und Ausfälle vermieden werden.

Einsatzgebiete der Drohne:

* Solarparks: Effiziente Inspektion großer Flächen zur Erkennung von Hotspots und defekten Modulen

* Industrieanlagen: Überwachung von Rohrleitungen und Tanks zur frühzeitigen Erkennung von Leckagen

* Fabriken: Identifikation von Temperaturabweichungen, die auf potenzielle Probleme hinweisen

* Aufdachanlagen: Sicherstellung der optimalen Leistung von PV-Anlagen auf Gebäuden

Prüfhelden ist ein ISO 9001:2015 zertifiziertes Unternehmen mit Sitz in Westerkappeln, das sich auf elektrische Prüfungen und Sicherheitslösungen spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Dienstleistungen, darunter die Prüfung ortsveränderlicher Betriebsmittel, ortsfester elektrischer Anlagen, Maschinen, Ladeinfrastrukturen für E-Mobilität und mehr. Mit einem engagierten Team von Experten und modernster Prüftechnologie setzt Prüfhelden Maßstäbe in der Branche und sorgt für die Sicherheit und Effizienz von Betrieben jeder Größe.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte Prüfhelden.

Kontakt: Prüfhelden Bahnhofstr. 11 49492 Westerkappeln Telefon: 05404 9574385 E-Mail: info@pruefhelden.de

