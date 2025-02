„There is a new Bestatter in town“ – Memovida eröffnet modernes Kundenlokal in Berlin-Prenzlauer Berg

Das moderne Bestattungsunternehmen Memovida frischt den Markt auf und eröffnet neues Ladenlokal in Berlin – Prenzlauer Berg

Berlin, 13. Februar 2025 – „Die Menschen werden immer digitaler, aber die Bestattungsbranche hinkt diesem Wandel hinterher“ – So sehen das Manuel Kaiser und Katia Lübbert, die Gründer von Memovida. Auch inhaltlich fühlen sich viele Menschen vom traditionellen Angebot nicht mehr abgeholt. Die Anzahl der religiösen Bestattungen nimmt von Jahr zu Jahr ab (Statista, 2022), Feuerbestattungen haben Erdbestattungen mittlerweile großteils ersetzt (Statista, 2023) und immer mehr Menschen suchen einen individuelleren, persönlichen Weg, sich von ihren Angehörigen zu verabschieden.

Ein Bestattungsinstitut für die digitale Generation ist das Ziel von Memovida. Seit dem 1. Februar hat das junge Bestattungsunternehmen in der Kollwitzstraße in Berlin-Prenzlauer Berg sein erstes Lokal eröffnet. Memovida sieht nicht aus wie ein typischer Bestatter – und denkt auch nicht so. Manuel Kaiser und Katia Lübbert haben sich zum Ziel gesetzt, den Bestattungsmarkt mit einem innovativen Ansatz zu revolutionieren. Memovida wählt daher einen neuen Ansatz und kombiniert die Transparenz und Einfachheit des Online-Handels mit der persönlichen Begleitung eines regionalen Bestattungsunternehmens. „Wir wollen den Abschied so gestalten, wie er wirklich zur verstorbenen Person und ihren Angehörigen passt – nicht so, wie es immer schon war.“ sagt Manuel Kaiser, der aus der digitalen Beratung kommt und im Frühjahr 2024 Memovida gegründet hat. Auch ungewöhnliche Wünsche werden deshalb bei Memovida ermöglicht – von kreativen Trauerfeiern bis hin zum digitalen Nachlass. Darüber hinaus machen feste, transparente Preise und die Möglichkeit, Verträge digital von zu Hause abzuschließen, Vieles für die Familien leichter.

Die Nachfrage gibt ihnen recht: Seit der Gründung hat Memovida bereits über 100 Bestattungen in ganz Deutschland durchgeführt. Vor allem Kunden, die eine Bestattung außerhalb ihres Wohnortes organisieren wollten, schätzten den einfachen Kontakt zu Memovida. Jetzt will das Team seine Kunden allerdings auch im direkten, persönlichen Kontakt betreuen. „Bisher fehlte uns der richtige Ort dafür. Den haben wir jetzt geschaffen“, erklärt Katia Lübbert, Mitgründerin von Memovida. Das neue Büro in der Kollwitzstraße 91 ist mehr als ein Beratungsraum: Es ist ein offener, warm gestalteter Ort, an dem sich Menschen in schweren Momenten gut aufgehoben fühlen sollen. Keine schweren Vorhänge, keine künstlichen Blumen – sondern eine einladende Atmosphäre, die einen modernen Umgang mit dem Thema Tod ermöglicht. Lübbert, die aus dem Konsumgütermarketing bei Coca-Cola und PayPal kommt, sieht genau hier das große Potenzial in der Branche: „Hier kann man noch wirklich etwas verändern und Menschen direkt unterstützen. Memovida will nicht nur für Bestattung stehen, sondern eine Bewegung für einen neuen Umgang mit Abschied und Trauer anstoßen.“

Über Memovida: Memovida wurde 2024 von Manuel Kaiser gegründet, um die Bestattungsbranche mit digitalen Lösungen und individueller Begleitung neu zu gestalten. Mit einem innovativen, transparenten Ansatz bietet Memovida moderne Bestattungen, die den Bedürfnissen einer neuen Generation gerecht werden.

