Meilenstein erreicht: Rocco Zühlkes Zentrum für alternative Schmerztherapie hat mehr als 4.000 Behandlungen von Schmerzpatienten absolviert. In 2026 soll der Fokus auf Osteopathie verstärkt werden.

Berlin, 01. März 2026. Das Therapiezentrum Rocco Zühlke in Berlin-Mitte erreicht einen Meilenstein: Seit der Gründung im Jahr 2019 verzeichnet die Praxis mehr als 4.000 durchgeführte Behandlungen und hat über 2.400 Patientinnen und Patienten betreut. Im Mittelpunkt stehen die ursachenorientierte Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht, ergänzt um Faszienbehandlung und Osteopathie in Berlin-Mitte. Die Behandlungsmethoden fokussieren auf muskulär-fasziale Zusammenhänge und bieten Patientinnen und Patienten zusätzlich individuelle Übungspläne zur Unterstützung des eigenständigen Trainings.

Meilenstein in Berlin-Mitte: Zahlen, die Einblick in die erfolgreiche Praxisarbeit geben

Mehr als 4.000 Behandlungen in wenigen Jahren stehen für eine kontinuierliche Nachfrage nach nichtmedikamentösen, funktionellen Therapieansätzen – insbesondere dort, wo Betroffene nach Erklärungen für wiederkehrende Beschwerden suchen. Das Therapiezentrum hat sich neben seiner Rolle als einer von Berlins führenden Liebscher & Bracht – Praxen auch als angesehene Osteopathie-Praxis in Berlin-Mitte positioniert und steht somit für eine Kombination naturheilkundlicher Schmerztherapieverfahren ohne Medikamente und Operationen. Behandelt werden Schmerzen mit dem Ziel, muskulär-fasziale Ursachen in den Blick zu nehmen und auf dieser Basis konkrete therapeutische Schritte abzuleiten.

Ein zentraler Bestandteil der Arbeit ist, dass Patientinnen und Patienten nicht nur eine Anwendung erhalten, sondern ein nachvollziehbares Vorgehen kennenlernen. „Wir möchten, dass Patientinnen und Patienten verstehen, welche Rolle muskulär-fasziale Spannungen bei Schmerzen spielen können und was sie selbst im Alltag beitragen können“, sagt Rocco Zühlke, Zentrum für alternative Schmerztherapie.

Die Praxis betont damit einen Ansatz, der auf aktiver Mitarbeit aufbaut: Nicht allein die Behandlung im Termin, sondern auch das Üben zwischen den Terminen soll Betroffenen helfen, erlernte Maßnahmen regelmäßig umzusetzen. Dieser Fokus spiegelt sich im Aufbau der Therapiepläne wider, die ein Hausübungsprogramm einschließen.

Therapiebausteine nach Liebscher & Bracht: Struktur statt Einmalmaßnahme

Die Schmerztherapie nach Liebscher & Bracht in Berlin nutzt mehrere Bausteine, die im Konzept zusammenwirken. Dazu gehört die Osteopressur – eine manualtherapeutische Behandlung der faszialen Ansätze am Knochen – als Bestandteil der Behandlung. Ergänzend setzt die Praxis Engpassdehnungen ein, die als gezielte Übungen konzipiert sind. Ein weiterer Baustein ist die Faszienrollmassage, die in das Gesamtvorgehen integriert wird.

Entscheidend ist dabei die Kombination aus Behandlung und Anleitung: Die Praxis erstellt individuelle Therapiepläne, die Betroffene beim eigenständigen Üben unterstützen sollen. „Ein Therapieplan ist dann hilfreich, wenn er alltagstauglich ist und Patientinnen und Patienten eine klare Orientierung gibt“, sagt Rocco Zühlke. „Deshalb gehört ein Hausübungsprogramm für uns fest dazu.“

Mit dem Erreichen von über 2.400 behandelten Patientinnen und Patienten (mehr als 4.000 Einzelbehandlungen) unterstreicht die Praxis zugleich, dass Schmerz ein häufiges Thema bleibt, das viele Lebensbereiche beeinflusst – von Bewegung im Alltag bis zur Arbeitsfähigkeit. Das Team in Berlin-Mitte setzt deshalb auf ein Vorgehen, das die Ursache im muskulär-faszialen Bereich adressiert und Patientinnen und Patienten in die Lage versetzen soll, Übungen und Selbstanwendungen eigenständig durchzuführen.

Das Zentrum für alternative Schmerztherapie unter der Leitung von Rocco Zühlke ist eine Osteopathie-Praxis in Berlin-Mitte. Darüber hinaus umfasst das Angebot schmerztherapeutische Behandlungen nach Liebscher & Bracht mit Bausteinen wie Osteopressur, Engpassdehnungen und Faszienrollmassage. Ergänzend werden individuelle Therapiepläne inklusive Hausübungsprogramm erstellt, um Patientinnen und Patienten beim eigenständigen Üben zu unterstützen.

