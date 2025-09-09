Theben Smart Energy bei Welt der Wunder – Wie intelligente Stromnetze die Energiewende sichern

Vom Großkraftwerk zum Smart Grid

Die Energiewende verändert Europa: Erneuerbare Energien aus Sonne und Wind gewinnen an Bedeutung, Elektroautos und Wärmepumpen stellen neue Anforderungen – und unser Stromnetz muss flexibler und sicherer werden als je zuvor. Die neue TV-Dokumentation im Green Life-Slot zeigt, wie Theben Smart Energy mit digitaler Netztechnologie und Smart-Meter-Lösungen das Rückgrat einer klimaneutralen Zukunft baut.

– Sendetermin: 11. September 2025, 20:00 Uhr auf Welt der Wunder TV

– Online: Ab 20:15 Uhr auch auf dem YouTube-Kanal von Welt der Wunder – https://www.youtube.com/@WeltderWunder

„Wir bauen unser Energiesystem von Großkraftwerken auf Millionen kleine dezentrale Anlagen um“, erklärt Geschäftsführer Ruwen Konzelmann in der Dokumentation. Damit dieser Wandel gelingt, braucht es digitale Infrastrukturen, die Erzeugung und Verbrauch intelligent verbinden. Herzstück dieser Transformation ist das Smart Meter Gateway CONEXA, das Theben Smart Energy entwickelt hat – es misst nicht nur, sondern stellt auch die sichere Kommunikationsplattform für Steuerungen bereit, um das Stromnetz abzusichern.

Technologie mit Verantwortung

In Haigerloch, zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald, arbeitet das junge Unternehmen mit einem erfahrenen Team an der digitalen Energiewende. Bereits seit über 15 Jahren befasst sich Theben mit Smart-Meter-Technologien – 2023 wurde das Know-how in die eigenständige Theben Smart Energy GmbH ausgegründet.

Der Film gibt Einblicke in die Themen IT-Sicherheit und Cyberschutz: Je digitaler das Netz, desto mehr Schutz braucht es. Deutschland gilt hier als Vorreiter – und Theben Smart Energy trägt mit seinen Lösungen zur Absicherung kritischer Infrastruktur bei.

Smart Energy im Alltag

Die Dokumentation begleitet auch Endkund:innen zuhause: Mit einem Blick aufs Smartphone wird der eigene Energieverbrauch sichtbar. So entsteht Bewusstsein für Verbrauch, Einspeisung und Kosten. „Verbrauchsflexibilität entlastet nicht nur das Netz, sondern eröffnet Haushalten auch neue wirtschaftliche Chancen – etwa die direkte Teilnahme am Strommarkt“, erklärt Maya Haug.

Hightech, die ankommt

Das neue Logistik- und Lagerzentrum in Haigerloch zeigt, wie aus Vision Realität wird. Mitarbeitende aus Entwicklung, Produktion und Service arbeiten Hand in Hand, um intelligente Stromnetze zuverlässig und sicher zu gestalten.

Geschäftsführer Ruwen Konzelmann fasst zusammen: „Was heute als Smart-Meter-Rollout beginnt, ist der erste Schritt in ein umfassendes Smart Grid. Die Technik ist da, die Sicherheit ist gegeben – jetzt kommt es darauf an, wie schnell wir sie nutzen.“

Weitere Informationen zum Unternehmen unter: https://www.theben-se.de/

