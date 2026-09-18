The Nautilus Maldives zelebriert die Feiertage mit der „Bohemian Odyssey“

Eine festliche Reise ohne Landkarte

An den Feiertagen 26/27 lädt die Luxus-Privatinsel The Nautilus Maldives ein, die Landkarte hinter sich zu lassen und sich auf eine „Bohemian Odyssey“ einzulassen – eine frei gelebte Feier des Augenblicks, bei der sich die Tage ganz nach den eigenen Vorstellungen entfalten. Entdeckung, Genuss, Kreativität und Verbundenheit stehen dabei im Mittelpunkt – ohne festen Rhythmus und ohne vorgegebenen Weg.

Im UNESCO-Biosphärenreservat des Baa-Atolls wird The Nautilus mit seinen nur 26 Häusern und Residenzen zur Bühne für festliche Momente, die darauf warten, entdeckt zu werden. Die Tage bewegen sich sanft zwischen Lagune und Strand, geleitet von Intuition statt von einem festen Programm, denn im The Nautilus gibt es alles 24/7, egal wann, was und wo. Der Morgen kann in stiller Verbundenheit im Wasser beginnen, bevor eine unerwartete Begegnung unter der Oberfläche neue Eindrücke schenkt und der Tag schließlich an einem Tisch unter Palmen ausklingt, wenn sich der Abend über die Insel legt.

Musik, Aromen, Bewegung und Kreativität stehen im Mittelpunkt. Manche Erlebnisse werden gemeinsam geteilt, andere ganz individuell. Immer aber entsteht Raum für die Freiheit, der eigenen Neugier zu folgen, spontan die Richtung zu ändern oder einfach noch ein wenig länger zu verweilen.

Zu den Höhepunkten der Festtage zählen:

Feiern unter dem Sternenhimmel

Heiligabend beginnt barfuß am Thyme Beach mit dem Luminous Eve Feast. Live-Cooking, festliche Lieblingsgerichte, köstliche Desserts und Musik am Meer bescheren einen besonderen Abend unter freiem Himmel. Kreativität steht im Mittelpunkt von The Artisan Shore, wo Inselkunst, Musik und traditionelles Handwerk zu einer entspannten Hommage an den bohemischen Geist verschmelzen. An Silvester führt die Epicurean Voyage: Bohemian Ball die Gäste vom Naiboli Deck bis zum Thyme Beach und nimmt Kurs auf den Jahreswechsel. Der Höhepunkt: ein Mitternachtsmoment unter den Sternen der Malediven.

Kulinarische Begegnungen ohne festen Plan

Executive Chef Kengo Tomita und sein Küchenteam nehmen die Gäste mit auf eine Reise durch unterschiedliche Kulturen und Aromen. Intime Chef’s Tables führen von mediterranen Aromen und japanischer Finesse bis hin zu den duftenden Gewürzen und den reichen kulinarischen Traditionen der Malediven. Eine verborgene Elixier-Bar sorgt für ein überraschendes Element, und Köstlichkeiten von Trüffel, Thunfisch bis hin zu Kaviar und mehr können genau dann, wenn der Moment danach verlangt, genossen werden.

Rhythmen des Wohlbefindens

Im Solasta Spa laden festliche Rituale zu Momenten der Ruhe, Regeneration und Erneuerung ein. Individuell abgestimmte Schlafrituale unterstützen eine tiefere Erholung, während Meditation, Kristallklangschalen und Klangheilung im Mondlicht Raum schaffen, um innezuhalten und wieder zu sich selbst zu finden. Zum Ende des Jahres lädt ein symbolisches Feuerritual dazu ein, zurückzublicken, Dankbarkeit zu empfinden und persönliche Wünsche und Intentionen für das kommende Jahr zu formulieren.

Aufbruch ins tiefe Blau

Die Naturwunder des Baa-Atolls werden selbst Teil dieser festlichen Reise. Gäste haben die Möglichkeit, die faszinierende Unterwasserwelt zu erkunden, mit dem Pflanzen von Korallen aktiv zur Wiederherstellung der Riffe beizutragen oder bei einer Sternfahrt in den Sonnenuntergang bei Champagner und Canapés den Sternenhimmel der Malediven in aller Ruhe zu erleben.

Eine Welt für junge Entdecker

Für die jüngeren Gäste entfaltet sich die Festzeit ganz im Zeichen von Fantasie und Entdeckerfreude. Kreative Workshops, Delfinausflüge, selbstgemachte Geschenke und festliche Überraschungen laden zum Staunen und Mitmachen ein. Am Heiligabend sorgen Open-Air-Kino und gemeinsames Spielen unter dem Sternenhimmel für besondere Momente. Am letzten Tag des Jahres kommen die jüngeren Gäste zu Musik und gemeinsamen Feierlichkeiten zusammen, während der letzte Sonnenuntergang des Jahres 2026 über dem Indischen Ozean verschwindet.

„Bohemian Odyssey ist eine Einladung, die Festtage mit Freiheit und Neugier zu erleben“, sagt Philippe Cavory, General Manager von The Nautilus Maldives. „Es gibt keinen einzigen Weg, dem man folgen muss. Unsere Gäste können ganz im Augenblick leben, sich von dem inspirieren lassen, was sie berührt, und jeden Tag zu ihrem ganz eigenen Erlebnis werden lassen.“

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine ultra-luxuriöse Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, einem UNESCO-Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt. Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Häusern und Residenzen ist The Nautilus das einzige Resort auf den Malediven, bei dem Gäste die Exklusivität einer Privatinsel genießen können, ohne die Notwendigkeit, die gesamte Insel zu buchen. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Wohnkomfort und einen engagierten Butler-Service, gleichgültig, was, wann, wo oder wie – im The Nautilus ist es möglich. Das The Nautilus wurde von einem Visionär der maledivischen Hotelindustrie gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

The Nautilus wurde bei den Condé Nast Traveller’s Readers‘ Choice Awards 2020 zum besten Resort im Indischen Ozean und zu einem der drei besten Resorts der Welt gekürt. Außerdem wurde es in der renommierten The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller und in der The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller Middle East aufgeführt und bei den Tatler’s Travel Awards 2021 als Best Private Island Retreat ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde The Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveller’s 2022 Readers‘ Choice Awards als eines der Top-Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet und wurde auch von TripAdvisor bei den Travellers‘ Choice Awards 2023 als eines der besten 10 % der Hotels weltweit anerkannt. The Nautilus Retreat wurde von den Travel + Leisure Luxury A-wards Asia Pacific 2024 unter die außergewöhnlichsten Villen der Malediven gewählt. Darüber hinaus wurde The Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveler Readers‘ Choice Awards 2024 unter die Top 5 Resorts im Indischen Ozean gewählt. Zuletzt wurde The Nautilus im Tatler Wedding Guide 2025, der führenden britischen Luxushochzeits-Publikation, ausgezeichnet. Außerdem wurde es im Rahmen der Aspire Awards 2025 als bestes „Independent Luxury Hotel of the Year“ ausgezeichnet.

Für weitere Informationen und Buchungen: www.thenautilusmaldives.com

Pressefotos unter: https://pulse.dash.app/sharing/type/collection/mgtzx-bohemian-odyssey

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Annette Zierer

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The Nautilus Maldives

Frau Annette Zierer

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