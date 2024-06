Temm Haustechnik Ratgeber Klimaanlage: Welche Klimaanlagen eignen sich für Wohnhäuser?

Klimaanlagen können kühlen, Pollen filtern und die Luftfeuchtigkeit regulieren. Als Heizung kann die Luft-Luft-Wärmepumpe auch gefördert werden. Doch für wen eignet sich welche Klimaanlage?

Mit Klimaanlagen können Haus- und Wohnungsbesitzer ihren Wohnkomfort deutlich erhöhen. Moderne Klimaanlagen bieten dabei längst mehr als die bloße Absenkung der Raumtemperatur. Sie filtern Pollen aus der Luft und regulieren die Luftfeuchtigkeit. Doch es gibt fest installierte und mobile Klimaanlagen. Welche für wen geeignet sind, erklärt Oliver Temm, Inhaber von Temm Haustechnik dem Klimaanlagen-Spezialisten im Landkreis Mansfeld-Südharz.

Anforderung an die Klimaanlage zunächst definieren: Kühllastrechnung vom Fachmann:

„Bevor man sich für eine Klimaanlage entscheidet, ist es sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was sie können sollte“, sagt Energieberater Oliver Temm. Dazu gehört die Frage, welche Räume gekühlt werden sollen und an wie vielen Tagen im Jahr diese ungefähr eingesetzt werden soll. Zudem spielen Faktoren wie Sonneneinstrahlung und Raumgröße eine Rolle. Abhängig von diesen Vorüberlegungen bieten sich verschiedene Arten von Klimaanlagen für Wohngebäude an.

Festinstallierte Klimaanlagen gibt es als Monobloc-, Singlesplit- und Multi-Splitgeräte:

Festinstallierte Klimaanlagen, zum Beispiel als Monobloc-, Singlesplit- und Multi-Splitgeräte, gelten als effektiver als die mobilen Varianten. Ihre Kühlleistung wird allgemein höher eingeschätzt, vor allem auch in größeren Räumen. „Die Erstanschaffungskosten sind zunächst zwar höher und sie muss von einem Fachmann fest im Haus oder der Wohnung eingebaut werden“, sagt Oliver Temm. Im Betrieb sei sie später jedoch allgemein günstiger.

„Bei der festinstallierten Klimaanlage ist es wichtig im Vorfeld abzuklären, ob ein Raum oder mehrere Räume gekühlt werden sollen“, rät Oliver Temm. Für einen Raum werden Singlesplitgeräte eingesetzt. Für eine angenehme Kühle in mehreren Räumen sorgen Multi-Splitgeräte. Die Multi-Splitgeräte arbeiten mit einem Außenteil und mehreren daran angeschlossenen Innengeräten. Diese Innengeräte können an der Wand oder an der Decke montiert werden.

Eine sehr interessante Lösung sind Monobloc-Geräte, die auch als Klimatruhen bezeichnet werden. Diese Geräte werden, wie ein üblicher Heizkörper an der Rauminnenseite einer Außenwand installiert. Durch zwei Kernbohrungen in der Außenwand kühlt die Klimatruhe den Raum. Ein Außengerät wie bei einer herkömmlichen Klimaanlage ist nicht notwendig. Um den Strom für die Klimaanlage umweltfreundlich bereit zu stellen, lohnt sich die Kombination mit einer Photovoltaik Anlage.

Temm Haustechnik berät, installiert und findet garantiert die passende Klimaanlage:

Es gibt also mehrere Möglichkeiten, die Räume im Sommer auf eine angenehme Temperatur herunterzukühlen. „Wir beraten unsere Kundinnen und Kunden fachmännisch und finden mit Ihnen gemeinsam die Klimaanlage, die perfekt passt“, sagt Oliver Temm.

Weitere Informationen zu den Klimaanlagen und den Kontakt zum Unternehmen finden Sie unter: www. temm.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Temm Haustechnik

Herr Oliver Temm

Außengehöft 2a

06317 Seegebiet Mansfelder Land

Deutschland

fon ..: 09573340596

web ..: https://temm.de

email : presse@agentur-zb.de

Temm Haustechnik ist Spezialist für Heizungen und Klimaanlagen sowie für Photovoltaik und Elektrotechnik. Eine kompetente Beratung und perfekte Ausführung zeichnen das Familienunternehmen aus. Der Firmensitz des 1990 gegründeten Handwerksunternehmens ist Erdeborn im Seegebiet Mansfelder Land. Mit Oliver Temm hat 2019 die zweite Generation das Ruder übernommen. Konsequent und mit Nachdruck führt der Geschäftsführer sein Unternehmen mit derzeit über 20 Mitarbeitenden in das digitale Zeitalter und macht es fit für die kommenden Aufgaben. Die Kundenwünsche und die Zufriedenheit seines Teams stehen für ihn an erster Stelle.

Pressekontakt:

zahner bäumel communication

Herr Markus Zahner

Oberauer Straße 10a

96231 Bad Staffelstein

fon ..: 09573340596

email : presse@agentur-zb.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.