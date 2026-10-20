Telkotec unterstützt Hausverwaltungen bei der Umsetzung bis in die Wohnung

Der Glasfaserausbau erreicht immer mehr Mehrfamilienhäuser. Für Hausverwaltungen und Eigentümer entscheidet die Umsetzung im Gebäude darüber, wie reibungslos neue Anschlüsse aktiviert werden können.

Schnelles Internet gehört für viele Mieterinnen und Mieter inzwischen zur erwarteten technischen Ausstattung einer Wohnung. Ein leistungsfähiger Anschluss wird für sehr unterschiedliche Zwecke genutzt. Bewohner arbeiten von zu Hause, streamen Medien oder kommunizieren per Video; zunehmend kommen auch vernetzte Anwendungen in der Wohnung hinzu. Der Glasfaserausbau schafft dafür die technische Grundlage, doch in Mehrfamilienhäusern beginnt ein wesentlicher Teil der praktischen Umsetzung erst im Gebäude. Der Hausübergabepunkt muss mit den Wohnungen verbunden werden, vorhandene Leitungswege müssen geprüft werden, und die Aktivierung muss so organisiert sein, dass Bewohner ihren Anschluss ohne unnötige Verzögerung nutzen können.

„Glasfaser im Mehrfamilienhaus ist immer auch eine organisatorische Aufgabe. Netzbetreiber, Eigentümer, Hausverwaltung und Bewohner müssen zusammenwirken, damit aus einem Anschluss am Gebäude ein funktionierender Anschluss in der Wohnung wird“, sagt Jörg Peil, Geschäftsführer der Telkotec GmbH. Telkotec deckt mit mehr als 400 Mitarbeitern für verschiedene Netzanbieter die vollständige Installation und Entstörung in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens und Hessens ab und bearbeitet monatlich etwa 10.000 Neuinstallationen und mehrere 1.000 Störungsfälle.

Für Hausverwaltungen ist die Umsetzung anspruchsvoll, weil mehrere Beteiligte koordiniert werden müssen. Eigentümer und Hausverwaltungen müssen Arbeiten im Gebäude ermöglichen, während Bewohner möglichst wenig beeinträchtigt werden sollen. Der Netzbetreiber beziehungsweise sein Dienstleister benötigt zugleich Zugang zu den Bereichen, in denen Leitungen verlegt oder Anschlüsse eingerichtet werden. Fehlen Informationen oder werden Termine nicht abgestimmt, kann sich die Umsetzung verzögern. Deshalb sollte vor Beginn geklärt sein, welche Leitungswege vorhanden sind, welche Wohnungen angebunden werden und welche Arbeiten dafür im Gebäude erforderlich sind.

Telkotec unterstützt solche Projekte mit Abläufen, die auf unterschiedliche Gebäudesituationen abgestimmt werden können. Vor Ort prüfen die Techniker zunächst die vorgesehenen Anschlusspunkte und installieren anschließend die benötigten Komponenten. Die ausgeführten Arbeiten werden dokumentiert, damit die Aktivierung und spätere Servicefälle nachvollziehbar bleiben. Gerade für Hausverwaltungen ist diese Dokumentation hilfreich, wenn später ein Mieter wechselt, eine Störung auftritt oder weitere Wohnungen angeschlossen werden sollen.

Die Strecke innerhalb des Gebäudes verdient besondere Aufmerksamkeit. Ein Glasfaseranschluss kann am Haus bereitstehen, obwohl die Verbindung zu einzelnen Wohnungen noch hergestellt werden muss. Je nach Gebäudestruktur werden vorhandene Leitungswege genutzt oder zusätzliche Kabel verlegt. In der Wohnung kommt anschließend die Einrichtung beim Kunden hinzu. Router, Telefonie und WLAN müssen so eingerichtet sein, dass der Anschluss wie vorgesehen genutzt werden kann. Eine sorgfältige Vorbereitung kann zusätzliche Termine und Rückfragen reduzieren.

„Unsere Arbeit endet nicht bei der technischen Schaltung. Entscheidend ist, dass der Anschluss im Haushalt funktioniert und dass der Servicefall später klar eingeordnet werden kann“, betont Telkotec-Mitgründer und -Geschäftsführer Winfried Hecking. Gerade in größeren Wohnanlagen erleichtert eine nachvollziehbare Umsetzung die spätere Betreuung. Bewohner können ihren Anschluss nach der Aktivierung nutzen, während Verwaltungen bei späteren Arbeiten auf dokumentierte Informationen zurückgreifen können. Auch Störungen lassen sich gezielter bearbeiten, wenn bekannt ist, wie der Anschluss innerhalb des Gebäudes ausgeführt wurde.

Für Eigentümer gehört eine zeitgemäße digitale Versorgung zunehmend zur technischen Ausstattung einer Immobilie. Eine fachgerecht ausgeführte Installation erleichtert außerdem die spätere Einbindung weiterer digitaler Anwendungen im Gebäude. Digitale Zähler oder vernetzte Heizungssteuerungen sind beispielsweise auf zuverlässige Datenverbindungen angewiesen. Telkotec konzentriert sich dabei auf die Installation und den technischen Service innerhalb des Gebäudes. Entscheidend ist, dass der bereitgestellte Anschluss bis zur Wohnung fachgerecht umgesetzt und dort zuverlässig aktiviert wird.

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Über die Telkotec GmbH

Die Telkotec GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen für Kabelnetzbetreiber mit Hauptsitz in Brilon und weiteren Standorten in Marburg und Mönchengladbach. Geführt von den Kabelnetzexperten und Handwerksmeistern Winfried Hecking (Hecking Elektrotechnik Co. KG, Mönchengladbach) und Jörg Peil (Mediatec Service GmbH, Marburg) und einem weiteren Geschäftsführer übernimmt Telkotec die gesamte Installation und Entstörung bei Empfangs- oder Übertragungsproblemen in den Bereichen TV, Internet und Telefonie. Das Unternehmen ist mit mehreren 100 Mitarbeitern im Innen- und Außendienst als größter deutscher Servicepartner des Kabelnetzbetreibers Vodafone West und für weitere Kabelnetzbetreiber in weiten Teilen von Nordrhein-Westfalen und Hessen tätig. Jeden Monat kommen auf diese Weise Zehntausende von Kundenkontakten zusammen. Als Unternehmen auf Wachstumskurs ist Telkotec ständig auf der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern (Elektriker, Radio-/Fernsehtechniker, Elektrotechniker, Mechatroniker) für den technischen Außendienst. Weitere Informationen unter www.telkotec.de

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Dr. Patrick Peters – Klare Botschaften

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