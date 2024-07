Telematik-Lösung im Einsatz: Präzise Datenerfassung auf Feld & Baustelle

Maschinenstunden präzise erfassen. Ein unterschätztes Thema, aber davon hängen Liefer- und Fertigstellungstermine ab!

Stichworte: Wartung, Inspektion, Verfügbarkeit und Abrechnungen online.

Telematik / IoT: Maschinenstunden Live & Online – Nachrüstung

Präzise Maschinenstunden helfen bei Abrechnungen und Wartung

_Stuttgart, 11. Juli 2024 – _Die AREALCONTROL GmbH, ein technisch führender Anbieter von Telematik- und Flottenmanagementlösungen, stellte eine innovative Lösung zur präzisen Erfassung von Maschinenstunden vor. Diese Lösung bietet Unternehmen aus den Bereichen Bau, Land- und Forstwirtschaft, Industrie und Logistik die Möglichkeit, die Betriebszeiten ihrer Maschinen genauestens zu erfassen und so ihre Wartungsplanung zu optimieren sowie ihre Abrechnungsprozesse transparent zu gestalten.

Präzise Datenerfassung für alle Maschinentypen

Ob Baumaschinen, Landmaschinen, Sondermaschinen oder Flurförderfahrzeuge – Arealcontrol ermöglicht die präzise und individuelle Erfassung der Betriebszeiten aller Maschinentypen. Die Daten werden in Echtzeit in das Arealcontrol-Portal übertragen und visualisiert, sodass Anwender stets den Überblick über die Auslastung ihrer Maschinen behalten. Login per PC, Laptop, Tablet oder Smartphone-App genügt.

Die sehr einfache Montage erfolgt auf die Plus- und Minus-Pole der Fahrzeugbatterie. Per Kabelbinder oder Klebepads wird das Gerät befestigt. Dies ist binnen weniger Minuten erledigt und betriebsbereit. „Unsere Zielgruppe sind die Maschineneigentümer mit völlig gemischtem Maschinenbestand. In der Praxis ist wenig Zeit verfügbar. Deswegen machen wir Digitalsierung einfach; plug & play. Die Intelligenz liegt in der Kombination aus den integrierten Sensoren und den Algorithmen im Portal“, erläutert Ulric Rechtsteiner, Geschäftsführer. Gerade im Bau- und Landwirschaftssektor ist das Roaming in allen Mobilfunknetzen der Europäischen Union wichtig. Hochverfügbarkeit mit über 99,984% ist durch den Betrieb als „Private Cloud“ in zwei (Tier3) zertifizierten Rechenzentren gewährleistet. Diese sind miteinander gespiegelt und alle Ressourcen sind mehrfach-redundant vorhanden.

Die Hardware ist in der Schutzklasse IP67 verfügbar und wasser-, staubfest, resistent gegen Witterungseinflüsse und hält arbeitet im Temperaturbereich von -20°C bis +65°C.

Fünf entscheidende Vorteile

* Präzise und individuelle Erfassung von Maschinenlaufzeiten: Anwender können die Laufzeiten ihrer Maschinen pro Typ genauestens erfassen, live und online abrufen. Die Wartungsintervalle werden durch KI / „Machine Learning“ prognostiziert.

* Online-Übertragung und Live-Visualisierung der Daten: Alle Daten werden in Echtzeit in das Arealcontrol-Portal übertragen und dort übersichtlich visualisiert. REST/API Schnittstellen sind vorhanden.

* Optimierung des Betriebs und maximale Verfügbarkeit: Durch vorausschauende Wartung können Stillstandszeiten sowie das Bestellwesen für Filtersätze, Öle usw. minimiert und die Maschinenverfügbarkeit maximiert werden.

* Vereinfachte Abrechnung und transparente Kostenstruktur: Die präzise Erfassung der Maschinenlaufzeiten ermöglicht eine vereinfachte Abrechnung und eine transparente Kostenstruktur.

* Cloud-basierte Lösung für flexiblen Datenzugriff: Anwender können jederzeit und von überall auf ihre Daten zugreifen.

Live-GPS-Ortung und Tracking für zusätzlichen Nutzen

Auch Live-GPS-Ortung und Tracking ist in der Leistung enthalten. Dies bietet Unternehmen zusätzlichen Nutzen, da sie so ihre Maschinen jederzeit orten und den Einsatzort sowie die Einsatzdauer genauestens erfassen können. Darüber hinaus kann Live-GPS-Ortung auch zum Diebstahlschutz eingesetzt werden, da virtuelle Zäune definiert werden können, die bei Verlassen eines definierten Bereichs einen Alarm auslösen.

Das Telematik-/IoT-System bietet noch weitere Möglichkeiten, die optional genutzt werden können. Hierzu gehören Unfall-Sensorik, Umfeld-Tracking für Werkzeuge, Zubehör, Anbauteile per Bluetooth.

Die Zukunft des Maschinenmanagements

Die Lösung von Arealcontrol ist für Unternehmen konzipiert, die ihr Maschinenmanagement optimieren und so ihre Effizienz und Rentabilität steigern möchten. Mit dieser innovativen Lösung sind Unternehmen bestens gerüstet für die Zukunft des Maschinenmanagements.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AREALCONTROL GmbH

Herr Ulric Rechtsteiner

Strohberg 1

70180 Stuttgart

Deutschland

fon ..: 071160179-0

fax ..: 071160179-21

web ..: https://www.arealcontrol.de

email : ur@arealcontrol.de

Die Arealcontrol GmbH ist ein im Jahr 2003 gegründeter Anbieter für Telematik- & IoT-Lösungen mit optionaler GPS-Ortung und -Tracking sowie Software für Transport/Logistik, Handel, Handwerk-, Bauunternehmen und mittelständische Industrie. Heute stehen mehrfach mit Awards ausgezeichnete Lösungen für den Flotten- und Fuhrparkbedarf in vielen Anwendungen und Branchen zur Verfügung. Zuletzt gewann Arealcontrol den 1. Platz des Deutschen Telematik Preis 2024 und zuvor 2022, Kategorie „Field Service“, bereits 2018 den 1. Platz für Service-PKW sowie mehrere 2. und 3. Plätze in 2018 – 2020 in LKW-Kategorien.

