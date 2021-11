Mit der Commerce Integration Platform launcht der Adobe Gold Partner TechDivision eine von Adobe akkreditierte Lösung zur schnellen Anbindung von Drittsystemen wie ERP und PIM an Adobe Commerce.

Kolbermoor, 10.11.2021: Der langjährige Adobe Gold Partner TechDivision GmbH, mit Hauptsitz in Kolbermoor bei Rosenheim, führt mit Pacemaker seine bereits seit längerem erfolgreich im Praxiseinsatz befindliche Prozess-Management- und -Modellierunglösung für Adobe Commerce bzw. Magento, sowie Bloodstream als cloudbasierte Datenintegrationsplattform zur Commerce Integration Platform (CIP) zusammen. Die so geschaffene „Out-of-the-Box Lösung“ wurde im Rahmen des Amplify Solution Programmes von Adobe jetzt akkreditiert. Mit dieser neue Lösung kann größtmögliche Sicherheit bei der Anbindung von unterschiedlichsten Drittsystemen an Adobe Commerce und deren Orchestrierung gewährleistet werden.

Commerce Integration Platform (CIP)

Mit der Commerce Integration Platform bietet TechDivision unter dem Siegel von Adobe Amplify Solutions ein erprobtes Service- und Software-Paket an, mit dem Ihre Daten- und Prozessqualität gleichermaßen verbessert wird. Zudem werden transparente Workflows, stabile Anbindungen externer Systeme und Tools, korrekt priorisierte und konsistente Prozesse und effiziente Analysen ermöglicht. Damit wird ein reibungsloser Datenaustausch zwischen der Adobe Commerce Plattform und unterschiedlichsten Drittsystemen wie ERP, PIM und CRM jederzeit gewährleistet. Zudem können mit der CIP vorhandene Silos aufgebrochen und Daten harmonisiert werden. Eine Grundvoraussetzung für Erfolg in der digitalen Welt von heute.

Adobe Amplify Solution Programm

Unter dem Dach von Adobe Amplify Partner Solutions bündelt Adobe speziell ausgewählte Partner, die innovative Lösungen für wiederholbare, branchenspezifische Herausforderungen anbieten.

Die Vorteile aus Kundensicht sind offensichtlich:

– Größtmögliche Sicherheit durch akkrediterte Adobe-Lösung

– Umfassende Beratungs- und Supportleistungen

– Kürzere Implementierungszeiten

– Hervorragende Lieferqualität

– Maximierte Kosteneinsparungen

– Verringerung des Risikopotenzials

Das Adobe Amplify Solution Programm richtet sich an renommierte Adobe Solution Partner, die ihre Lösungen offiziell von Adobe prüfen und akkreditieren lassen möchten.

„Wir sind sehr stolz, einen weiteren Schritt bei der Intensivierung der Zusammenarbeit mit Adobe gemacht zu haben. Mit unserer Commerce Integration Platform können wir jetzt eine von Adobe akkreditierte Lösung zur Anbindung unterschiedlichster Drittsysteme an Adobe Commerce und das dazugehörige Datenhandling anbieten, welche Adobe Commerce Kunden ab sofort zur Verfügung steht und mit der größtmögliche Projekt- und Datensicherheit auf der einen, sowie entsprechende Planungssicherheit auf der anderen Seite gewährleistet wird“, so Stefan Willkommer, Mitgründer und CEO von TechDivision.

Weitere Infos zur Commerce Integration Platform gibt´s unter folgender Landingpage:

https://www.techdivision.com/technologien-tools/commerce-integration-platform-by-techdivision

