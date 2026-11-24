Mehr Anfragen durch einen starken Firmenauftritt.

Teambusiness24 – gewinnen Sie Kunden und Fachkräfte mit einem starken Online-Auftritt

Wer nach einem Handwerksbetrieb, einem Dienstleister oder einem neuen Arbeitgeber sucht, will schnell wissen, ob das Angebot passt. Genau in diesem Moment sollte Ihr Unternehmen mit seinen Stärken sichtbar sein. Mit Teambusiness24 machen Sie es Interessenten leicht, Ihre Leistungen kennenzulernen, sich ein Bild von Ihrem Betrieb zu machen und direkt Kontakt aufzunehmen. Gleichzeitig können Sie offene Stellen präsentieren und zeigen, warum sich eine Bewerbung bei Ihnen lohnt. Das Angebot richtet sich an Selbstständige, Freiberufler sowie kleine und mittelständische Unternehmen, die ihre Werbung und Personalgewinnung online gezielt ausbauen möchten.

Professionelles Unternehmensprofil für mehr Sichtbarkeit

Was zeichnet Ihren Betrieb aus? Welche Aufträge übernehmen Sie besonders gern? In welcher Region sind Sie im Einsatz? Ein aussagekräftiges Unternehmensprofil beantwortet diese Fragen, bevor Interessenten zum Telefon greifen. Je nach Werbepaket stehen Ihnen eine eigene Microsite, suchmaschinenoptimierte Unternehmenstexte, passende Suchbegriffe, Bilder, Videos und Verlinkungen zu Ihrer Website und Ihren Social-Media-Profilen zur Verfügung. So finden potenzielle Kunden auf einen Blick, was Sie anbieten und wie sie Sie erreichen.

Machen Sie Ihr Können konkret. Ein Foto vom fertig sanierten Bad zeigt, wie sorgfältig Ihr Team arbeitet. Eine kurze Beschreibung Ihres Einsatzgebiets beantwortet die Frage, ob Sie auch im Nachbarort tätig sind. Und ein direkter Kontaktlink macht aus Interesse schnell eine Anfrage. Mit den Werbepaketen von Teambusiness24 wählen Sie den Auftritt, der zu Ihrem Betrieb und Ihren Zielen passt.

Google-Unternehmensprofil erstellen, pflegen und aktuell halten lassen

Wann haben Sie geöffnet? Wo findet man Ihren Betrieb? Unter welcher Nummer sind Sie erreichbar? Wer bei Google nach Ihnen sucht, möchte diese Informationen sofort finden. Ein gepflegtes Google-Unternehmensprofil erleichtert die Orientierung und macht es Interessenten einfacher, anzurufen, Ihre Website zu besuchen oder die Route zu planen. Gerade bei regionalen Dienstleistungen kann ein vollständiges Profil den Ausschlag dafür geben, dass jemand den nächsten Schritt macht.

Je nach gebuchtem Werbepaket unterstützt Sie die BBZ Verlagsgesellschaft bei der Erstellung, Pflege und Wartung Ihres Google-Unternehmensprofils ohne gesonderten Aufpreis. Das ist besonders praktisch, wenn sich Ihre Öffnungszeiten ändern, Ihr Betrieb umzieht oder eine neue Telefonnummer hinzukommt. So können Sie Ihre Angaben im vereinbarten Leistungsumfang aktuell halten lassen und haben im Tagesgeschäft weniger Aufwand.

Stellenanzeigen kostenlos veröffentlichen und Bewerber über Google erreichen

Sie suchen Verstärkung für die Werkstatt, das Büro oder den Außendienst? Nutzen Sie das Stellenportal von Teambusiness24, um offene Positionen zu veröffentlichen und sich als Arbeitgeber vorzustellen. Bei einem entsprechenden Werbepaket steht Ihnen das Stellenportal ohne zusätzlichen Anzeigenpreis zur Verfügung. Die Google-API-Anbindung unterstützt die Übermittlung neuer und aktualisierter Stellenangebote. Geeignete Anzeigen können dadurch zusätzlich in der Google-Jobsuche erscheinen und Menschen erreichen, die ihre Suche direkt bei Google beginnen.

Geben Sie Bewerbern einen konkreten Grund, sich bei Ihnen zu melden. Beschreiben Sie typische Aufgaben, stellen Sie Ihr Team vor und nennen Sie die Vorteile, auf die sich neue Kollegen freuen können. Ob geregelte Arbeitszeiten, moderne Ausstattung oder abwechslungsreiche Projekte: Solche Angaben helfen Bewerbern einzuschätzen, ob die Stelle zu ihnen passt. Ihr Unternehmensprofil ergänzt die Anzeige mit einem Einblick in Ihren Betrieb.

Reputationsmanagement im VIP-Paket inklusive

Viele Interessenten lesen Bewertungen, bevor sie einen Termin vereinbaren oder ein Angebot anfordern. Umso wertvoller ist es, Rückmeldungen im Blick zu behalten und bei kritischen Bewertungen zu wissen, welche Schritte sinnvoll sind. Das Reputationsmanagement ist im VIP-Paket ohne gesonderten Aufpreis enthalten. Bei Bedarf erhalten Sie Unterstützung im Umgang mit problematischen Bewertungen. Das gibt Ihnen einen Ansprechpartner, wenn ein öffentlicher Beitrag Fragen zu Ihrem Unternehmen aufwirft und Sie angemessen reagieren möchten.

Kostenlose Änderungen und persönlicher Support im Werbepaket

Ein zusätzlicher Standort, neue Leistungen oder ein anderes Einsatzgebiet verdienen einen Platz in Ihrer Unternehmenspräsentation. Inhaltliche Änderungen am Eintrag sowie persönliche Beratung und Support sind im Rahmen des gebuchten Werbepakets ohne Aufpreis enthalten. Aktualisieren Sie beispielsweise Ihre Leistungsbeschreibung, wenn Sie einen neuen Service anbieten. Oder passen Sie Ihre Kontaktdaten an, damit Anfragen direkt bei der richtigen Person landen. So bleibt Ihr Auftritt auch dann aktuell, wenn sich Ihr Unternehmen weiterentwickelt.

Das VIP-Paket bündelt Ihren Firmenauftritt mit einem Unternehmensprofil, dem Zugang zum Stellenportal und Reputationsmanagement. Diese Leistungen sind im kostenpflichtigen VIP-Eintrag ohne gesonderte Berechnung enthalten. Je nach gewähltem Werbepaket können Sie Ihren Betrieb zusätzlich durch eine hervorgehobene Platzierung, eine eigene Microsite oder suchmaschinenoptimierte Inhalte präsentieren. So wählen Sie den Leistungsumfang passend dazu, ob Sie vor allem regional bekannter werden, mehr Anfragen erhalten oder neue Mitarbeiter gewinnen möchten.

Jetzt Firmenprofil und Personalwerbung mit Teambusiness24 verbinden

Machen Sie es Ihren nächsten Kunden leicht, sich für Ihren Betrieb zu entscheiden. Zeigen Sie, welche Leistungen Sie anbieten, in welcher Region Sie tätig sind und wie man Sie erreicht. Wenn Sie Verstärkung suchen, geben Sie Bewerbern denselben klaren Einblick in Ihr Unternehmen und einen direkten Weg zur offenen Stelle.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: BBZ-Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG

Herr Harald Gregoreck

Borselstege 13

47533 Kleve

Deutschland fon ..: 02821581840

web ..: https://teambusiness24.com/

email : info@bbz-verlagsgesellschaft.eu Die BBZ Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Kleve unterstützt Unternehmen, Selbstständige und Freiberufler bei ihrer digitalen Unternehmenspräsentation und ihrem Online-Marketing. Hinter dem Angebot steht die von Harald Gregoreck vor fast 30 Jahren begründete Erfahrung im Werbeverlagsgeschäft.

Mit Branchenblitz und Branchenportal24 als etablierten Zugpferden sowie weiteren Fach- und Regionalportalen bietet die BBZ vielfältige Möglichkeiten, Produkte und Dienstleistungen im Internet zu präsentieren. Zum Leistungsangebot gehören individuelle Unternehmensprofile und Microsites, suchmaschinenoptimierte Werbetexte, regionale Unternehmenswerbung sowie gesondert beauftragbare Google-Ads-Kampagnen.

In entsprechenden kostenpflichtigen Werbepaketen sind zusätzliche Leistungen ohne gesonderten Aufpreis enthalten: Betreuung des Google-Unternehmensprofils – kostenlos; Veröffentlichung von Stellenangeboten im BBZ-Stellenportal – kostenlos; Reputationsmanagement – kostenlos; Änderungen der Eintragsinhalte, Beratung und Support im vereinbarten Leistungsumfang – kostenlos.

Ein eigenes Kundenportal ermöglicht den Zugriff auf bereitgestellte Informationen und Unterlagen und erleichtert die Verwaltung der Unternehmenspräsentation. Persönliche Betreuung und die kontinuierliche Pflege der Inhalte ergänzen das Angebot.

Die BBZ verbindet langjährige Branchenerfahrung mit ihrer Google-Partner-Kompetenz. Ihr Ziel ist es, Unternehmen bei einer überzeugenden Online-Präsenz zu unterstützen, ihre Auffindbarkeit zu verbessern und neue Kundenkontakte zu ermöglichen.

Weitere Informationen: www.bbz-verlagsgesellschaft.eu · www.branchenblitz.de · www.branchenportal24.de · www.harald-gregoreck.de