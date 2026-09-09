team neusta und CONTACT Software auf der CONTACT Open World 2026: Gemeinsam auf dem Weg zur Industrial AI

Am 23. und 24. September findet in die CONTACT Open World 2026 statt, die Digitalisierungskonferenz von CONTACT Software. team neusta ist als Partner vor Ort und bringt sich aktiv ins Programm ein.

Seit ihrer ersten Ausgabe 2001 zählt die CONTACT Open World zu den großen Community-Events der digitalen Transformation. Alle zwei Jahre bringt die B2B-Konferenz Kunden, Partner, führende Akteure sowie Interessierte aus Industrie und Digitalisierung zusammen. 2024 zog die Veranstaltung rund 700 internationale Gäste an. In diesem Jahr steht die Industrial AI im Mittelpunkt: Zahlreiche Kunden von CONTACT, darunter unter anderem MANN+HUMMEL, thyssenkrupp Automotive, Grundfos, Weidmüller und Siemens Mobility sowie international Apollo Tyres, Kalyani und Sumitomo Riko und das Startup H2Green Oil, geben Einblicke in ihre Digitalisierungsprojekte und zeigen, wie Unternehmen von der Vision zum tatsächlichen Mehrwert kommen. In themenspezifischen Workshops entwickeln Expertinnen und Experten gemeinsam mit Kunden und Partnern konkrete Lösungsansätze entlang des gesamten Produktlebenszyklus – von Virtual Engineering über die Software-defined Factory bis zu Smart Services für den After Sales. Eröffnet wird die Konferenz mit einer Keynote von CONTACT-Geschäftsführer Maximilian Zachries.

Vom Impact auf Knopfdruck bis zum Design Sprint

team neusta bringt ein Beispiel aus dem PLM-Umfeld auf die Bühne: Änderungen zählen zu den teuersten und langsamsten Prozessen im Produktlebenszyklus, weil die Impact-Analyse oft tagelang und über Systemgrenzen hinweg von Hand zusammengetragen werden muss. Felix Skandera und Sebastian Schmidt zeigen, wie ein autonomer Agent diese Arbeit auf wenige Minuten verkürzen könnte, indem er Verwendungsnachweis-Daten aus CONTACT Elements mit Beständen und Kosten aus SAP zu einer begründeten Bewertung verdichtet. An einem konkreten Fall wird deutlich, wo der Agent zwischen beiden Welten vermittelt – und wo bewusst der Mensch entscheidet. Ergänzt wird der Vortrag um den AI Design Sprint, eine Methode, die aus einer vagen Idee einen konkreten, bewerteten Use Case macht. „Wir zeigen, welchen Mehrwert team neusta und CONTACT gemeinsam liefern können“, so Skandera. Daher freuen sich beide vor allem auf den fachlichen Austausch mit den Kunden vor Ort und darauf, gemeinsame Potenziale auszuloten und die Zusammenarbeit zwischen beiden Unternehmen weiter zu vertiefen.

Darüber hinaus gestaltet Alexander Schülke gemeinsam mit David Ruh zwei Workshops: „Design Thinking in Lightning Decision Jams“ widmet sich der Frage, wie Projektteams unter Zeitdruck kreativen Lösungsideen Raum geben und sich gemeinsam für die beste Option entscheiden können. Der Ansatz aus dem Design-Sprint-Konzept lässt sich ohne Vorerfahrung in jeder Projektphase anwenden und legt so den Grundstein für die weitere Zusammenarbeit im Team. Im Workshop „AI User Flow Prototypes“ geht es darum, wie sich mit KI schnell interaktive Prototypen erstellen lassen, die als Basis für Usability-Tests dienen und sonst viel Zeit in der Umsetzung kosten.

Die Teilnehmenden erleben, wie sich Ideen so zügig gegen Anforderungen validieren lassen und welche neuen technologischen Möglichkeiten das für Design Sprints und prototypengetriebene Projekte eröffnet.

Abgerundet wird der Auftritt von team neusta durch zwei Guided Tours zu den Themen „Künstliche Intelligenz – Potenziale erkennen, Wettbewerbsvorteile schaffen“ und „Digitalisierungs-Roadmap – Von der Strategie zur erfolgreichen Umsetzung“.

? Zum Event: Open World 2026

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team neusta wurde 1993 in Bremen gegründet und hat sich seitdem zu einer Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Bremen entwickelt. An neun Standorten in Deutschland und der Schweiz beschäftigt team neusta rund 850 Expert:innen, die Kunden unter anderem aus den Branchen Handel, Logistik, öffentlicher Sektor, Tourismus, Verteidigung, Versicherung und Finanzen betreuen. Die Gruppe ist auf digitale Beratung, Entwicklung und Betrieb spezialisiert – von komplexen Software-, Mobile- und E-Commerce-Lösungen über Konzeption, Künstliche Intelligenz, Design und Usability bis hin zu Kommunikation. Dabei begleitet team neusta Unternehmen dabei, Technologie sinnvoll einzusetzen, Komplexität zu reduzieren und nachhaltige digitale Lösungen aufzubauen.

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