Taxi Akbulut baut Ferntaxi-Angebot – Festpreise

Taxi Akbulut Tübingen erweitert sein Angebot um Ferntaxi-Fahrten quer durch Deutschland – für direkte, planbare Fahrten ohne Umsteigen, inklusive Flughafentransfers und Krankenfahrten.

Tübingen, 09.09.2026 – Taxi Akbulut Tübingen erweitert sein Angebot um Ferntaxi-Fahrten quer durch Deutschland und reagiert damit auf eine Nachfrage, die sich seit der Pandemie spürbar verändert hat. Nach Angaben des Tübinger Taxiunternehmens entscheiden sich weiterhin Kundinnen und Kunden bewusst gegen stark frequentierte Verkehrsmittel wie Zug, Flugzeug oder Fernbus und suchen stattdessen eine individuellere Beförderung von Haustür zu Haustür. Das Angebot richtet sich an Privatkunden, Geschäftskunden, Seniorinnen und Senioren, Familien sowie an Patientinnen und Patienten, die längere Strecken planbar, direkt und ohne Umstiege zurücklegen möchten. „Menschenmenge meiden lieber mit dem Ferntaxi quer durch Deutschland fahren“, beschreibt Taxi Akbulut die Entwicklung aus der eigenen Praxis. Gemeint ist eine Nische innerhalb der Taxibranche, die nach der Pandemie sichtbarer geworden ist: Fahrgäste, die längere Distanzen nicht vorrangig nach dem günstigsten Ticket, sondern nach planbarer Beförderung, persönlichem Raum, festen Abholzeiten und direkter Ankunft am Zielort beurteilen. Taxi Akbulut bietet solche Fahrten ab Tübingen, Stuttgart und Umgebung an und verbindet das Ferntaxi-Angebot mit bestehenden Leistungen wie Flughafentransfers, Krankenfahrten, Stadtfahrten und weiteren Fahrdiensten.

Ferntaxi als Alternative für planbare Direktfahrten

Das Ferntaxi schließt nach Einschätzung des Unternehmens eine Lücke zwischen klassischer Taxifahrt, Mietwagenservice und öffentlichem Fernverkehr. Während Stadtfahrten meist kurze Strecken abdecken, entstehen bei Ferntaxi-Buchungen andere Anforderungen: verlässliche Planung, rechtzeitige Vorbestellung, ausreichend Platz für Gepäck, eine ruhige Fahrt und ein direkter Transfer ohne mehrfaches Umsteigen. Gerade bei Fahrten zu Flughäfen, Kliniken, Reha-Einrichtungen, geschäftlichen Terminen oder Familienbesuchen kann dieser Punkt entscheidend sein. Taxi Akbulut setzt dabei auf die vorhandene Infrastruktur des Unternehmens. Fahrten können per Telefon, WhatsApp oder Online-Buchung vorbestellt werden. Zum Leistungsangebot gehören unter anderem Flughafentransfers, Krankenfahrten, Event-Shuttle, Blut- und Medikamententransport, VIP-Chauffeur-Service sowie die Möglichkeit einer Kindersitzbuchung. Nach Website-Angaben ist das Unternehmen rund um die Uhr im Einsatz und nutzt eine Mercedes-Flotte, die je nach Fahrzeug und Verfügbarkeit auch Fahrten mit bis zu sieben Personen ermöglicht. Die Entwicklung sei nicht als Ersatz für den öffentlichen Verkehr zu verstehen, sondern als ergänzende Option für Menschen mit besonderen Bedürfnissen an Komfort, Privatsphäre oder Streckenplanung. Dazu zählen etwa Reisende mit viel Gepäck, Familien, ältere Menschen oder Fahrgäste, die größere Menschenansammlungen weiterhin meiden möchten. Auch Geschäftskunden können von einer direkten Verbindung profitieren, wenn feste Termine eingehalten werden müssen und Warte- oder Umstiegszeiten möglichst gering bleiben sollen.

Krankenfahrten auch auf längeren Strecken möglich

Ein wichtiger Bestandteil des Angebots sind Krankenfahrten. Taxi Akbulut weist darauf hin, dass Ferntaxi-Fahrten auch als Krankenfahrten organisiert werden können und eine direkte Abrechnung mit gesetzlichen Krankenkassen möglich ist, sofern die entsprechenden Voraussetzungen vorliegen. Das betrifft insbesondere Fahrten, die im Zusammenhang mit medizinischen Terminen, Behandlungen oder Einrichtungen stehen. Für Patientinnen und Patienten kann die direkte Fahrt ohne Umstiege eine deutliche Entlastung im Reiseablauf bedeuten. Das Unternehmen bedient damit mehrere Zielgruppen: Privatpersonen, die längere Strecken individuell zurücklegen möchten, Kliniken und Labore, die Fahrdienste oder Transporte benötigen, sowie Seniorinnen und Senioren, die Wert auf persönliche Abholung und Begleitung bis zum Ziel legen. Auch Blut- und Medikamententransporte gehören laut Website zum Leistungsportfolio. Damit verbindet Taxi Akbulut Tübingen Personenbeförderung mit ergänzenden Fahrdiensten für sensible Einsatzbereiche. Für das Tübinger Taxiunternehmen ist das erweiterte Ferntaxi-Angebot zugleich eine Reaktion auf strukturelle Veränderungen in der Nachfrage. Die Pandemie hat Reisegewohnheiten nicht bei allen Menschen dauerhaft verändert, aber sie hat das Bewusstsein für persönliche Distanz, planbare Mobilität und direkte Wege geschärft. Ferntaxi-Fahrten können hier eine sachliche Alternative sein, wenn Fahrgäste längere Strecken individuell und ohne Umstiege zurücklegen möchten. Taxi Akbulut will das Angebot künftig weiter über Vorbestellung und persönliche Beratung zugänglich machen. Interessierte Kundinnen und Kunden können Fahrten telefonisch, per WhatsApp oder über die Online-Buchung anfragen. Der Fokus liegt auf verbindlicher Planung, transparenter Abstimmung der Strecke und einer Beförderung, die sich am konkreten Bedarf der Fahrgäste orientiert.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Taxi Akbulut Tübingen

Herr Yasin Akbulut

Schwärzlocher Str. 37

72070 Tübingen

Deutschland

fon ..: +4970711438591

web ..: https://www.taxi-akbulut.de/ferntaxi

email : marketing@taxi-akbulut.de

Taxi Akbulut ist ein Taxiunternehmen in Tübingen und Umgebung. Seit 1986 bietet das Unternehmen Fahrdienste für Privatkunden, Geschäftskunden, Seniorinnen und Senioren, Familien, Kliniken und Labore an. Zum Leistungsangebot gehören Stadtfahrten, Flughafentransfers, Krankenfahrten, Event-Shuttle, Blut- und Medikamententransporte, VIP-Chauffeur-Service, Kindersitzbuchung, Festpreise sowie Vorbestellungen per Telefon, WhatsApp und Online-Buchung. Nach Angaben der Website ist Taxi Akbulut rund um die Uhr im Einsatz und betreut Fahrgäste in Tübingen, Stuttgart und Umgebung.

Pressekontakt:

Taxi Akbulut Tübingen

Herr Yasin Akbulut

Schwärzlocher Str. 37

Tübingen 72070

fon ..: 070711438591

email : yasin.akbulut@taxi-akbulut.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.