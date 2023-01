Publikumsmagnet – Tatortreiniger Marcell Engel – steht in wenigen Tagen in Berlin auf der Bühne. Es gibt nur noch wenige Karten. Schnellsein lohnt sich! Termine in weiteren Städten stehen schon fest.

Nur noch wenige Tickets für seine Live-Show

Frankfurt/Bad Soden, 19. Januar 2023. Jetzt gilt das Windhund-Prinzip: Wer schnell ist, ergattert noch ein Ticket für das einzigartige Bühnenprogramm von Marcell Engel „Tatort Leben live – Was wir von den Toten lernen können“. Nach seiner furiosen Premiere in Frankfurt steht der international bekannte Tatortreiniger am Freitag, 27. Januar um 20:00 Uhr (Einlass: 19:00 Uhr) im Berliner Tempodrom auf der Bühne. Die Veranstaltung ist fast ausverkauft. Schnellentschlossene erhalten beispielsweise hier noch Karten.

Die Zuschauer können sich auf Momente mit Gänsehaut gefasst machen. Engel dazu: „Ich erzähle ehrlich, schonungslos und authentisch.“ Sieben aufregende Tatorte stehen im Mittelpunkt des Abends. Mit eindrucksvollen Bildern und Videos nimmt der charismatische Tatortreiniger sein Publikum mit an ungewöhnliche Orte, bewegende Erlebnisse und echte tiefgehende Emotionen.

Mehr als 15.000 Tatorte hat er in 28 Jahren gereinigt. Vieles was er gesehen und erlebt hat, hat ihn über sich und sein Leben nachdenken lassen. Und so zieht er den Schluss: „Es geht immer um den Tatort Leben. Mehr noch „Was können wir von den Toten lernen“, sagt er. In seinem Liveprogramm gibt er darauf Antworten und teilt seine daraus gewonnenen Erkenntnisse. „Ich lade dazu ein, einmal die Perspektive zu wechseln und Neues zu wagen“, verspricht er. Den eigenen Tatort Leben selbst zu gestalten, sich auf Veränderungen einzulassen, ist eine große Chance, lautet eine seiner Überzeugungen. Das und noch viel mehr, hält er an diesem Abend bereit. Wer dabei sein will, sollte sich schnell Tickets holen.

Marcell Engel – der Tatortreiniger

Marcell Engel ist seit 28 Jahren Tatortreiniger. 28 Jahre Erfahrung und über 15.000 Einsätze haben ihn und sein Leben geprägt. Zahlreiche TV-Sender, Rundfunkstationen, Fotografen und Zeitungsjournalisten begleiten ihn seit Jahren bei Tatortreinigungen und Spezialdesinfektionen und berichten darüber. Das Interesse an seinem Tätigkeitsfeld inspirierte ihn dazu, 2021 sein erstes Buch „Die 7 Prinzipien des Tatortreinigers“ zu veröffentlichen. Der Coach und Speaker ist von Firmen sowie Organisationen und Einzelpersonen gleichermaßen stark nachgefragt und überzeugt mit seinem einzigartigen Programm.

Auf seiner Deutschlandtour steht er mit „Tatort Leben Live – Was wir von den Toten lernen können“ auf der Bühne und sorgt damit für Furore. Zudem gibt er ein eigenes Magazin heraus: Todesursache. Dort berichtet er von seinen Erlebnissen und Erfahrungen zwischen Leben und Tod. Fans kennen ihn überdies aus den Podcasts „Todesursache“ und den Videos „Tatort Leben“.

Marcell Engel ist Inhaber und Geschäftsführer des Frankfurter Spezialunternehmen Akut SOS Clean GmbH, dessen Gründung auf das Jahr 1994 zurückgeht. Als Desinfektor und Tatortreiniger verantwortet über Tatortreinigungen hinaus ein breitgefächertes Angebot von über 50 Dienstleistungen.

