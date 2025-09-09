Taiwans Maschinenbau meldet Exportwachstum vor der EMO Hannover 2025

121 Aussteller präsentieren intelligente Fertigungslösungen unter dem Motto

„Taiwan – Shaping the Future“

Hannover, 8. September 2025 – Der taiwanische Maschinenbau befindet sich weiter auf

Wachstumskurs. Von Januar bis Juli 2025 stiegen die Ausfuhren um 6,5 Prozent auf 17,7 Milliarden USDollar (rund 15,2 Mrd. Euro). Besonders die Werkzeugmaschinen verzeichneten sechs Monate in Folge Zuwächse und erreichten im Juli mit einem Plus von 13,4 Prozent einen Wert von 2,8 Milliarden USDollar (ca. 2,4 Mrd. Euro). Diese Zahlen, die vom Branchenverband TAMI (Taiwan Association of Machinery Industry) veröffentlicht wurden, unterstreichen die Stärke des Sektors – rechtzeitig zum Start der EMO Hannover 2025, auf der Taiwan mit 121 Ausstellern vertreten ist und damit zu den vier größten internationalen Teilnehmern zählt.

Ein Höhepunkt im Messeprogramm ist die Taiwan-Pressekonferenz am Montag, den 22. September, um 13:30 Uhr im Taiwan Pavillon (Halle 16, Stand D19). Veranstaltet von der Taiwan International Trade Administration (TITA) und dem Taiwan External Trade Development Council (TAITRA), stellen führende Branchenvertreter aktuelle Trends und Innovationen vor. James Huang, Chairman von TAITRA, betont im Vorfeld: „Taiwans Hersteller verbinden zunehmend smarte Technologien mit KI-gestützten Produktionssystemen. Damit sind wir in der Lage, nicht nur präzise Komponenten, sondern auch komplette, intelligente Lösungen für die globalen Herausforderungen der Industrie bereitzustellen.“

David Chuang, Vorsitzender der Taiwan Association of Machinery Industry (TAMI), wird Taiwans Wandel von Einzelmaschinen zu integrierten Smart-Factory-Lösungen präsentieren, der durch den Einsatz von Sensoren, Datenanalyse und Digital-Twin-Technologien vorangetrieben wird.

Patrick Chen, Vorsitzender der Taiwan Machine Tools & Accessory Builders‘ Association (TMBA), gibt einen Überblick zur aktuellen Marktentwicklung und hebt hervor: „Der taiwanische Maschinenbau hat in den vergangenen Jahren durch konsequente Investitionen in Forschung, Digitalisierung und Nachhaltigkeit große Fortschritte erzielt.“

Bei der Pressekonferenz werden unter anderem SHE HONG Industrial, Cosen Mechatronics und Hosea Precision ihre neuesten Entwicklungen im Bereich Werkzeugmaschinen und KI-gestützter

Fertigungslösungen vorstellen.

Darüber hinaus präsentieren am Dienstag, den 23. September, und Mittwoch, den 24. September, elf ausgewählte Unternehmen im Taiwan Pavillon ihre Innovationen. Gezeigt werden intelligente

Steuerungen, energieeffiziente Spanntechnik und thermische Anwendungen, die konkrete Antworten auf zentrale Herausforderungen der globalen Fertigung liefern.

Als Ergänzung zum Fachprogramm lädt der Taiwan Pavillon die Messebesucher auch zu interaktiven Spielen ein. Auf spielerische Weise können die Kernkompetenzen Taiwans entdeckt werden – exklusive Preise und landestypische Souvenirs winken als Gewinn. Alle Besucher sind herzlich eingeladen, die Innovationen der taiwanischen Maschinenbauunternehmen auf der EMO Hannover 2025 vom 22. bis 26. September in Halle 16, Stand D19 zu erleben.

Weitere Informationen zu den Ausstellern und Produkten finden Sie unter

smartmachinery.taitra.org.tw.

