Wir bieten Entspannungskurse, Wochenendseminare, Workshops, Einzelunterricht und Reiki-Behandlungen im Raum Augsburg und Umgebung an. Wir geben Firmenkurse, um Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren

Sie fühlen sich gestresst, sind häufig unkonzentriert, leiden an körperlichen Verspannungen oder sie begegnen immer den gleichen Konflikten im Leben? Sie sind Firmeninhaber und stellen immer wieder fest, dass Mitarbeiter nicht lange in Ihrem Unternehmen bleiben oder durch häufige Krankmeldungen auffallen? Es ist erwiesen, dass durch gezielte Übungen aus dem Qigong (= Chi Kung) und dem verwandten Taijiquan (= Tai Chi Chuan) diesen und weiteren Problemen effektiv entgegenwirkt werden kann, sodass die Lebensqualität gesteigert wird, stressbedingte Beschwerden gelindert werden und Muskelverspannungen durch schlechte Körperhaltung oder langes Sitzen am Computer gebessert werden.

Irina Schenker hat selbst bereits im Alter von 10 Jahren an ihren ersten Taijiquan- und Qigong-Kursen teilgenommen. Die Liebe zu diesen Chinesischen Bewegungskünsten hat sie dazu bewogen, in mehreren Ausbildungen und Seminaren, unter anderem bei Meister Lam Kam Chuen, Peter Den Dekker, Meister Mantak Chia, Renu Li und Walter Kellenberger, ihre Fähigkeiten zu vertiefen. Sie gibt seit 2004 in Kursen, Seminaren und in Form von auf die Bedürfnisse angepassten Einzelunterricht ihr Wissen weiter. Als autorisierte Reiki-Meisterin und -Lehrerin im traditionellen Usui-System bietet Irina Reiki-Behandlungen und -Ausbildungen an und begleitet hier ihre Schüler in ihrer spirituellen Entwicklung sehr persönlich und individuell.

Ganz besonderen Wert legt Irina auf das Erlernen spezieller Atemtechniken, auf das Lösen von Muskelverspannungen in Verbindung mit dem Stärken der Tiefenmuskulatur. Dafür nutzt sie Übungen aus dem Zhanzhuang-Qigong und ihr fundiertes Wissen aus dem TaoYoga, das sie als Certified Instructor im Universal Healing Tao-System nach Mantak Chia weiter gibt. In diesem Bereich sind auch Frauenkurse sehr gefragt und die Arbeit mit dem Beckenboden. Auch in anderen Bereichen der Traditionellen Chinesischen Medizin (TCM) verfügt Irina über vertieftes Wissen, das sie in ihren Kursen mit einfließen lässt, wie beispielsweise die Ernährung nach den fünf Elementen.

Geprüfte Qualität: fast alle Qigong- und Taijiquan-Kurse sind zertifiziert und können von den gesetzlichen Krankenkassen als Präventionskurs bezuschusst werden.

Wenn Sie auf der Suche nach einer spirituellen Lehrerin sind, können Sie sich in Irinas erfahrene Hände begeben. Sehr individuell werden Sie auf dem Weg einer Reiki-Ausbildung begleitet, wodurch ein tiefgreifender Entwicklungsprozess in Gang gesetzt wird. Diese körperliche, emotionale, mentale und seelische Entwicklung löst oft auch spielerisch wiederkehrende und festgefahrene Probleme mit sich selbst oder Mitmenschen.

Sie sind auf der Suche nach einem passenden Angebot für Ihre Mitarbeiter? Nutzen Sie Irinas Einfühlungsvermögen und ihre Kreativität, wenn Sie sich unsicher sind, wie Sie für Ihre Mitarbeiter eine Entspannungsmöglichkeit schaffen wollen. Sie werden erstaunt sein, wie sehr Ihre Mitarbeiter eine erholsame Mittagspause oder einen Entspannungskurs zu schätzen wissen!

Kontaktieren Sie uns einfach unverbindlich! Wir werden bestimmt ein passendes Angebot Für Sie finden.

