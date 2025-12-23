Tablet-Lagerung und Ladetechnik für Schulen – sichere Lösungen für den digitalen Unterricht

Die 19 Zoll-Tec GmbH entwickelt seit über 20 Jahren hochwertige Schranksysteme für IT- und Bildungseinrichtungen – von 19-Zoll-Technik bis zu Ladelösungen für Tablets, Notebooks und Smartphones.

Die 19 Zoll-Tec GmbH ist seit über 20 Jahren Entwickler und Hersteller hochwertiger technischer Möbel und hat sich in den vergangenen Jahren gezielt auf Lösungen für die Digitalisierung im Bildungswesen spezialisiert. Das Unternehmen entwickelt und fertigt professionelle Schranksysteme, die Schulen, Hochschulen und andere Bildungseinrichtungen dabei unterstützen, digitale Endgeräte sicher zu lagern, zuverlässig aufzuladen und effizient zu verwalten.

Ein zentraler Unternehmensschwerpunkt liegt in der Konzeption und Herstellung von Schranksystemen für die 19-Zoll-Technik, die als technische Basis für stabile IT-Infrastrukturen dienen. Aufbauend auf dieser langjährigen Erfahrung hat die 19 Zoll-Tec GmbH ein umfassendes Portfolio an Aufbewahrungs- und Ladeschränken für Tablets, Notebooks und Smartphones entwickelt – speziell zugeschnitten auf die Anforderungen moderner Klassenzimmer und digitaler Lernkonzepte.

Im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung stehen Schulen vor neuen organisatorischen und technischen Herausforderungen. Große Gerätebestände müssen geschützt, zentral verwaltet und gleichzeitig für den täglichen Unterricht einsatzbereit gehalten werden. Die Lösungen von 19 Zoll-Tec schaffen hier Abhilfe: Tablet- und Notebook-Schränke ermöglichen die sichere Lagerung ganzer Klassensätze, integrieren intelligente Lade- und Belüftungssysteme und reduzieren den administrativen Aufwand für Lehrkräfte und IT-Verantwortliche erheblich.

Zum Produktportfolio gehören Wandschränke, mobile Rollwagen sowie großvolumige Standschränke, die flexibel als Aufbewahrungs- oder Ladeschränke eingesetzt werden können. Mobile Lösungen erlauben den einfachen Transport von Geräten zwischen Klassenräumen, während stationäre Schranksysteme eine zentrale Geräteverwaltung im Medienraum oder Lehrerzimmer ermöglichen. Alle Systeme sind robust ausgeführt, für den täglichen Schulbetrieb ausgelegt und auf eine lange Lebensdauer konzipiert.

Ein weiterer Fokus liegt auf der individuellen Anpassbarkeit. Neben seriennahen Modellen realisiert die 19 Zoll-Tec GmbH auch maßgeschneiderte Sonderlösungen, etwa für besondere Raumkonzepte, unterschiedliche Gerätetypen oder spezifische pädagogische Anforderungen. Damit können Schulen ihre digitale Ausstattung zukunftssicher planen und flexibel erweitern.

Planung, Entwicklung und Fertigung erfolgen vollständig in Deutschland. Die 19 Zoll-Tec GmbH steht damit für verlässliche Qualität, kurze Lieferwege und nachhaltige Produktionsprozesse. Mit ihren praxisnahen Lösungen leistet das Unternehmen einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Umsetzung digitaler Bildungsstrategien und unterstützt Schulen dabei, digitale Endgeräte sicher, effizient und langfristig nutzbar zu machen.

