synavision entwickelt Betriebssystem für das Smart-City-Projekt „C2T – Connect2Transform“

Das Forschungsprojekt C2T – „Connect to Transform“ ist gestartet! Ziel: eine klimaneutrale Wärmeversorgung für die Braunschweiger BAHNSTADT.

* Forschungsprojekt zur klimaneutralen Wärmeversorgung der Braunschweiger BAHNSTADT gestartet

* C2T – „Connect to Transform“ erhält Förderzusage des BMWK

Braunschweig/Bielefeld, 26. Februar 2025 – Der Marktführer für Technisches Monitoring synavision übernimmt die Entwicklung der zentralen IoT-Plattform für das vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) geförderte Forschungsprojekt „C2T – Connect2Transform: Die Bahnstadt Braunschweig als Demonstrator für die modulare Transformation der Wärme- und Kälteversorgung“. Die Software soll bis 2027 fertiggestellt werden und als Betriebssystem für die entstehende Smart City fungieren. Nach Fertigstellung des gesamten Bauprojekts werden Monitoring- und Steuerungsaufgaben von Immobilien mit rund einer Mio. Quadratmetern Bruttogeschossfläche über die Plattform gesteuert. Der Baubeginn ist für 2027 gesteuert.

„C2T zeigt, wie die Energiewende im Bestand durch Verknüpfung am Beispiel der Braunschweiger Bahnstadt gelingen kann. Mit C2T schaffen wir die klimaneutrale Stadt! Und nicht erst irgendwann, sondern jetzt! Eine entsprechende Plattform, die die verschiedenen Komponenten des Energiesystems überwacht, deren Effizienz durch intelligente Steuerung unterstützt und allen Beteiligten die notwendigen Daten in Echtzeit zur Verfügung stellt ist dafür unabdingbar“, sagt Dr. Stefan Plesser, Projektleiter und Geschäftsführer von synavision.

Ziel des Projekts ist es, die 300 Hektar große BAHNSTADT als Modellquartier zu entwickeln, mit dem die Transformation der städtischen Wärme- und Kälteversorgung schnellstmöglich gelingen kann. Dabei sollen insbesondere Software-Lösungen entwickelt werden, die die Vielzahl technischer Systeme in Gebäude und Städten intelligent, nachhaltig und sicher miteinander verknüpfen. Dazu arbeitet das C2T-Team mit namhaften Herstellern zusammen. Die Produktpalette reicht von Großwärmepumpen, Wasserstoffelektrolyse und saisonalen Wärmespeichern über Balkonkraftwerke, Batteriespeicher und Ladestationen bis hin zu smarten Heizungsventilen und Haushaltsgeräten.

„Wir müssen nicht auf technische Wunderlösungen oder gesetzliche Regelungen warten. Es gibt heute schon viele hervorragende innovative Produkte, die Gebäude und Städte nachhaltiger machen und dabei wirtschaftlich sind“, erklärt Dr. Stefan Plesser. „Wir freuen uns, für die intelligente Verknüpfung der verschiedenen Systeme unsere Software-Plattform als Betriebssystem für die Smart City in das Projekt einbringen zu können.“

Neben synavision sind das SIZ energieplus, TU Braunschweig und RWTH Aachen sowie die Stadt Braunschweig, der Energieversorger BS|Energy sowie innovative Unternehmen wie die Ochsner Process Energy Systems GmbH (OPES), die CUBOS GmbH und die MBS GmbH am Projekt beteiligt. Die Projektergebnisse sollen auch auf andere Städte übertragbar sein.

Die zunächst auf drei Jahre angelegte Konzeptphase des Projekts ist Teil des 7. Energieforschungsprogrammes des Ministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK). Es wird im Rahmen des Förderaufrufs „Klimaneutrale Wärme und Kälte“ gefördert.

Über synavision

synavision ist die führende digitale Plattform zur technischen Gebäudeoptimierung, um Nachhaltigkeit skalierbar sicherzustellen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden mit einem umfangreichen Portfolio an digitalen Werkzeugen und Engineering-Leistungen, um Kosten und CO2-Emissionen zu senken. Als Erfinder des Technischen Monitorings und mit der Expertise aus über 800 Gebäuden ist synavision innovativer Marktführer der Branche. Von der Bestandsaufnahme bis zur Betriebsoptimierung erhalten die Kunden alle digitalen Services für die nachhaltige Transformation ihrer Gebäude auf einer einzigen Plattform. Das „Technisches Monitoring“ von synavision gilt als der Branchenstandard. Das „Heizungsmonitoring“ ist die erste und einzige Plug-And-Play-Lösung für Bestandsgebäude.

Das Unternehmen wurde 2010 aus der RWTH Aachen und der TU Braunschweig heraus gegründet und ist heute als etabliertes Technologieunternehmen im Immobiliensektor an drei Standorten in Deutschland vertreten.

