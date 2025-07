SYBIT und e2y bündeln ihre Kräfte: Grenzenloser Digital Commerce wird Realität

Die führende CX-Beratung SYBIT erweitert ihr Portfolio durch die Integration des Marktplatz-Experten e2y und stärkt damit ihre internationale Position

SYBIT, eine Tochtergesellschaft der NTT DATA Business Solutions AG, begrüßt das britische Beratungsunternehmen e2y als Teil ihres wachsenden CX-Ökosystems. Diese Integration ist ein bedeutender Schritt in der kontinuierlichen Expansion von SYBIT als führendem Partner für Customer Experience (CX) und Digital Commerce – insbesondere in den Bereichen Marktplätze, Composable Commerce und Payment-Connectoren. Gemeinsam entwickeln SYBIT und e2y ein neues operatives Go-to-Market-Modell für grenzenlosen Handel – nahtlos, skalierbar und international.

e2y ist seit Langem ein etablierter Implementierungspartner für SAP Commerce Cloud und Mirakl-Marktplatzlösungen, mit Standorten in London, Valencia, Saragossa und Barcelona. Gemeinsam mit SYBIT entsteht ein starkes internationales Beratungsteam – das weltweit digitale Commerce-Lösungen liefert, mit tiefer CX-Expertise aus einer Hand entlang der gesamten Customer Journey integriert.

Die Integration von e2y in SYBIT schafft ein einzigartiges Leistungsversprechen für digitalen Handel: von klassischen B2C- und B2B-Webshops über komplexe B2B2C-Plattformen bis hin zu Omnichannel-Commerce und internationalen Marktplätzen – Unternehmen können nun jede digitale Vertriebsstrategie für jedes Geschäftsmodell mit einem einzigen Partner realisieren. Basierend auf sicheren, nahtlosen Online-Transaktionen, die präzise auf die jeweilige Zielgruppe zugeschnitten sind.

„Mit e2y gewinnen wir ein hochspezialisiertes Team, das unser CX-Portfolio nicht nur perfekt ergänzt, sondern uns als gesamtes Unternehmen weiterbringt – technologisch, strategisch und kulturell“, sagt Thilo Kerner, CEO von SYBIT.

„Gemeinsam vereinen wir das Beste aus vielen Welten: umfassende Beratung, tiefe SAP-Expertise und die Fähigkeit, Commerce-Lösungen schnell und skalierbar umzusetzen – international, für B2C ebenso wie für B2B.“

Auch bei e2y wird der Beitritt zu SYBIT als strategischer Meilenstein gesehen:

„Als Teil von SYBIT profitieren unsere KundInnen von neuen Ressourcen, erweiterten Services und dem Zugang zu einem vollständigen CX-Portfolio“, sagt Aurélien Segond, CEO von e2y.

„Es ist der ideale Zeitpunkt, unsere Marktplatz-Expertise in einen größeren strategischen Kontext einzubetten.“

Mit e2y stärkt SYBIT auch deutlich seine internationale Präsenz, Branchenreichweite und den Zugang zum Consumer-Products-Markt. Zu den Kunden von e2y zählen bekannte Marken wie Coca-Cola Hellenic, Duni, Manor, Worldpay, Roman und Mollie.

Die Markenintegration von e2y in SYBIT erfolgt schrittweise. Ab sofort tritt e2y mit dem Zusatz „a SYBIT company“ auf. In den kommenden Monaten werden Marke, Website, Kommunikation und interne Strukturen vollständig in SYBIT überführt.

„Wir legen großen Wert darauf, unseren Kunden während der Integration Mehrwert, Kontinuität und Vertrauen zu bieten“, erklärt Thilo Kerner.

„Sie profitieren weiterhin von einer verlässlichen Partnerschaft – und gewinnen gleichzeitig Zugang zu einem breiteren, voll integrierten Serviceportfolio.“

„Wir bewahren die Stärken beider Unternehmen und schaffen gleichzeitig neue Chancen – für Kunden wie auch für unsere Teams im gemeinsamen Ökosystem“, ergänzt Aurélien Segond.

„Für uns bei NTT DATA Business Solutions ist die Übernahme eine strategische Investition in zukunftsfähige CX-Expertise“, sagt Norbert Rotter, CEO der NTT DATA Business Solutions AG.

„Die Kombination unserer Tochter SYBIT mit e2y bündelt das Know-how zweier spezialisierter Marken und bietet maximale Kundennähe bei globaler Skalierbarkeit. Diese interne Transaktion unterstreicht unseren Anspruch, der führende Partner für CX-Cloud-Lösungen zu sein.“

Mit der Integration festigt SYBIT seine Position als führender europäischer CX Full-Service-Anbieter. Ein Partner – alle Kompetenzen: von der Customer-Journey-Strategie bis zur Marktplatztechnologie. Als Teil von NTT DATA Business Solutions bietet SYBIT zudem Zugang zum gesamten Spektrum der digitalen Transformation.

Zur Meldung: https://www.sybit.com/de/wir/insights/sybit-uebernimmt-e2y

Über SYBIT

SYBIT ist Europas führender Full-Service-Anbieter für Customer Experience (CX) mit umfassender Expertise in Business Consulting, Process Consulting und Solution Consulting. Als strategischer Partner begleitet SYBIT Unternehmen dabei, kundenzentrierte Prozesse zu gestalten und innovative Lösungen entlang der gesamten Customer Journey zu implementieren. Mit über 25 Jahren Erfahrung und als Teil der NTT Data Business Solutions treibt SYBIT die digitale Transformation nachhaltig voran.

