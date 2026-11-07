Sven Schwarzat: „Bei Immobilien entscheidet der Einkauf über einen großen Teil des Erfolgs“

Im Einkauf liegt der Gewinn

In der Immobilienbranche wird viel über Sanierungen, Vermietung und Verkauf gesprochen. Doch ein wesentlicher Teil des späteren Projekterfolgs wird bereits festgelegt, bevor überhaupt der erste Handwerker eine Baustelle betritt: beim Ankauf.

Sven Schwarzat, Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH, hält den Einkauf deshalb für eine der wichtigsten Disziplinen eines Immobilienunternehmens.

Einen zu hohen Kaufpreis kann man kaum reparieren

Nach dem Kauf einer Immobilie gibt es zahlreiche Möglichkeiten, Einfluss auf das Projekt zu nehmen.

Sanierungskosten können optimiert, Grundrisse verbessert und Vermietungsprozesse professionalisiert werden.

Der gezahlte Kaufpreis steht dagegen fest.

„Wenn ich eine Immobilie deutlich zu teuer kaufe, muss später sehr viel richtig laufen, um diesen Fehler wieder auszugleichen“, sagt Sven Schwarzat.

Die Schwarzat Capital GmbH prüft deshalb zahlreiche Immobilien in Leipzig, ohne dass daraus zwangsläufig ein Ankauf entsteht.

Das Ablehnen eines Objekts gehört genauso zum Immobiliengeschäft wie der Kauf.

Der Quadratmeterpreis kann täuschen

Eine der beliebtesten Kennzahlen ist der Kaufpreis pro Quadratmeter.

Er ermöglicht einen schnellen Vergleich verschiedener Immobilien.

Für eine endgültige Entscheidung reicht er jedoch nicht aus.

Eine unsanierte Immobilie für einen niedrigen Quadratmeterpreis kann erhebliche Investitionen erfordern. Eine teurere Immobilie kann dagegen bereits modernisiert und vollständig vermietet sein.

Auch die Nutzbarkeit der vorhandenen Fläche unterscheidet sich.

Sven Schwarzat betrachtet den Quadratmeterpreis deshalb als Ausgangspunkt, nicht als fertige Investitionsentscheidung.

Die Gesamtinvestition ist entscheidend

Für die Schwarzat Capital GmbH steht am Ende eine andere Zahl im Mittelpunkt: Wie viel Kapital steckt insgesamt in der fertigen Immobilie?

Dazu gehören neben dem Kaufpreis insbesondere Erwerbsnebenkosten, Finanzierung und Sanierung.

Erst wenn diese Größen zusammengeführt werden, lässt sich die Wirtschaftlichkeit sinnvoll bewerten.

Bei Bestandsimmobilien in Leipzig können die notwendigen Investitionen stark variieren.

Ein Gebäude, das auf den ersten Blick ordentlich wirkt, kann beispielsweise eine veraltete Haustechnik besitzen. Umgekehrt kann eine optisch stark sanierungsbedürftige Immobilie über eine solide Grundsubstanz verfügen.

Potenzial muss konkret benennbar sein

Ein Satz fällt bei Immobilienangeboten besonders häufig: „Das Objekt hat viel Potenzial.“

Für Sven Schwarzat ist diese Aussage ohne weitere Erklärung wertlos.

Potenzial muss konkret beziffert werden können.

Kann Leerstand vermietet werden? Sind Grundrissverbesserungen möglich? Können zusätzliche Flächen geschaffen werden? Liegen die aktuellen Einnahmen unter einem realistischen Marktniveau? Ist eine Sanierung technisch sinnvoll?

Erst aus konkreten Maßnahmen entsteht eine belastbare Kalkulation.

Die Schwarzat Capital GmbH versucht deshalb, den möglichen Wertzuwachs einer Immobilie nicht ausschließlich auf zukünftige Marktpreissteigerungen zu stützen.

Emotionen können beim Einkauf teuer werden

Auch professionelle Investoren können sich in Immobilien verlieben.

Eine beeindruckende Fassade, eine außergewöhnliche Lage oder ein interessantes Entwicklungskonzept können Begeisterung auslösen.

Doch Begeisterung ersetzt keine Kalkulation.

Sven Schwarzat hält Disziplin beim Einkauf deshalb für besonders wichtig.

Wenn die Zahlen nicht funktionieren, sollte ein Investor bereit sein, eine Immobilie nicht zu kaufen – selbst wenn das Objekt auf den ersten Blick außergewöhnlich attraktiv erscheint.

Verhandeln beginnt mit Kenntnis des Objekts

Ein realistisches Kaufangebot lässt sich nur begründen, wenn der Käufer die Immobilie verstanden hat.

Notwendige Sanierungen, bestehende Mietverhältnisse und technische Risiken beeinflussen den Wert.

Wer diese Punkte kennt, kann nachvollziehbar erklären, warum ein bestimmter Kaufpreis wirtschaftlich notwendig ist.

Für die Schwarzat Capital GmbH ist eine Ankaufskalkulation deshalb zugleich Grundlage der Preisverhandlung.

Gewinn entsteht nicht erst beim Verkauf

Die bekannte Immobilienweisheit, dass der Gewinn im Einkauf liegt, ist vereinfacht – enthält für Sven Schwarzat aber einen wichtigen Kern.

Natürlich entscheiden auch Sanierung, Finanzierung und spätere Vermietung oder Veräußerung über den Erfolg.

Doch ein guter Einkauf schafft den notwendigen Spielraum für unvorhergesehene Entwicklungen.

Gerade in einem Markt mit höheren Finanzierungskosten gewinnt dieser Puffer an Bedeutung.

Für die Schwarzat Capital GmbH bleibt der Ankauf deshalb eine Kernkompetenz.

Leipzig bietet zahlreiche interessante Immobilien. Aber nicht jede interessante Immobilie ist zu jedem Preis ein gutes Investment.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Schwarzat Capital GmbH

Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 034444909876

web ..: http://www.schwarzat-capital.de

email : info@schwarzat-capital.de

Über den Autor: Sven Schwarzat ist Geschäftsführer der Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen. Er hält mit dieser GmbH und auch privat zahlreiche Immobilien im Bestand, führt Bauprojekte durch und vermietet seine Wohnungen. Sein Schwerpunkt liegt in und um Leipzig. Seine Expertise und Erfahrung machen ihn zu einem verlässlichen Ratgeber für allgemeine Fragen zu Immobilien und spezifisch zum Leipziger Immobilienmarkt.

Über die Schwarzat Capital GmbH: Die Schwarzat Capital GmbH mit Sitz in Lützen ist ein führendes Unternehmen im Bereich Immobilieninvestitionen und -entwicklung. Das Unternehmen spezialisiert sich auf den Erwerb, die Sanierung und die Vermietung von Wohnimmobilien in Leipzig.



Pressekontakt:

Schwarzat Capital GmbH

Herr Sven Schwarzat

Ernst-Thälmann-Straße 18

06686 Lützen

fon ..: 034444909876

email : info@schwarzat-capital.de

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