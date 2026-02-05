SüdWestStrom gewinnt ATVISIO Award 2025

ATVISIO Award 2025 geht an SüdWestStrom: Wie ein Energiedienstleister mit Coaching-Ansatz statt Großprojekt zum Vorbild für schlankes Controlling in der Energiebranche wurde.

Kaiserslautern [05.02.2026] – Der ATVISIO Award 2025 geht an die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (SüdWestStrom). Mit der Auszeichnung honoriert die ATVISIO Consult GmbH die Leistungen des Energiedienstleisters bei der Neuausrichtung seiner Analyse- und Steuerungsinstrumente.

ATVISIO begleitet Unternehmen seit mehr als 20 Jahren bei der Einführung und Weiterentwicklung moderner Business Intelligence-Lösungen. Der ATVISIO Award würdigt seit 2013 jährlich ein Kundenprojekt, das in den Disziplinen Reporting, Analyse, Planung und Forecasting besonders erfolgreich ist. 2025 setzte sich SüdWestStrom gegen mehr als 100 Projekte durch und überzeugte die Jury in Kategorien wie inhaltliches Konzept, Nachhaltigkeit der Lösung, Kosten-Nutzen-Verhältnis, eingesetzte Technologie und Innovationskraft.

Ausgangspunkt des Projektes war ein typisches Defizit im Controlling vieler Energieunternehmen: Ein bestehendes BI-System verursacht hohe Kosten, lässt sich nur eingeschränkt an die Anforderungen eines volatilen Marktes anpassen und unterstützt zentrale Planungsprozesse nicht ausreichend. Bei SüdWestStrom erlaubte die eingesetzte Lösung Qlik zwar die Analyse und die Visualisierung von Planungsszenarien, die notwendigen Daten mussten jedoch aufwändig in Excel bereitgestellt werden. Für Änderungen – zum Beispiel zusätzliche Datenanbindungen und Auswertungen – musste das Unternehmen externe Dienstleister hinzuziehen. Ziel von SüdWestStrom war es daher, eine integrierte BI-Lösung aufzubauen, die alle Reporting- und Planungsaufgaben erfüllte und vom Controlling eigenständig betrieben und weiterentwickelt werden kann.

BI-Optimierungen selbst in die Hand nehmen – Experten-Coaching hilft

Zusammen mit den Beratern von ATVISIO setzte das Controlling-Team eine klare fachliche Roadmap um: Nach einem gemeinsamen Anforderungs- und Auswahlworkshop fiel die Wahl auf die BI-Lösung Jedox, da sie Reporting und Planung in einer Umgebung vereint und Self-Service ermöglicht. Für SüdWestStrom standen zunächst GuV- und Kostenstellen-Steuerung im Fokus, anschließend folgten Umsatz- und Deckungsbeitragsanalysen, Planung und Jahresabschluss sowie spezifische energiewirtschaftliche Auswertungen wie das Windpark-Reporting.

Ausschlaggebend für die Verleihung des ATVISIO Awards war das bewusst gewählte Prinzip der Selbstbefähigung und der kontinuierlichen Weiterentwicklung mit Augenmaß. Statt eines groß angelegten Implementierungsprojektes setzte das Team auf einen coaching-orientierten Ansatz und direkt nutzbare Ergebnisse. Durch Workshops, gemeinsame Modellierungsarbeiten und regelmäßige Abstimmungsrunden mit den Beratern von ATVISIO baute das Controlling-Team der SüdWestStrom systematisch internes Know-how auf.

Dieser Ansatz zahlte sich aus. SüdWestStrom entwickelte die Lösung nicht nur entlang der fachlichen Roadmap weiter. Das Unternehmen setzte auch pragmatische Einzellösungen eigenständig um – etwa ein internes Tool zur Analyse hauseigener Lastgangdaten und Stromverbräuche.

Schluss mit monatelangen Datenbaustellen

„Das Beispiel SüdWestStrom zeigt, dass erfolgreiche BI-Projekte nicht zwingend in schlüsselfertigen Großprojekten umgesetzt werden müssen. Eine agile Vorgehensweise mit klaren Prioritäten und konsequenter Befähigung der Anwender kann – gerade im Mittelstand – zu besseren Ergebnissen führen“, so Marvin Arndt von ATVISIO. SüdWestStrom ist heute in der Lage, ein Handelsvolumen im Milliardenbereich, volatile Märkte und regulatorische Komplexität zu steuern. Das Unternehmen setzt damit Maßstäbe für schlankes Controlling in der Energiebranche.

Steffi Schild, Controllerin von SüdWestStrom sagt: „Die strukturierte Begleitung durch den externen Berater hat den Ausschlag dafür gegeben, dass wir die Lösung sicher beherrschen. Das beschleunigt unsere Arbeit und gibt uns deutlich mehr Sicherheit in der Steuerung. Heute spielen wir GuV-Daten automatisiert ein, bilden Auswertungen auf einer konsistenten Datengrundlage ab und nehmen Anpassungen selbstständig vor.“

Mit den erworbenen Kompetenzen behält das Controlling-Team von SüdWestStrom nicht nur alle Zahlen im Griff, sondern schafft zugleich die Grundlage für zukünftige Analysen – vom Energie- und Wasserverbrauch bis zu ESG-Kennzahlen. Das Projekt zeigt, wie praxisnahe Expertise eines externen Partners und eigenständige Steuerung Hand in Hand gehen. Der ATVISIO Award 2025 unterstreicht damit: Erfolgreiche Digitalisierung im Energiesektor entsteht durch die Kombination aus methodischer Expertise und konsequenter Selbstbefähigung der Anwender.

Über die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH (SüdWestStrom)

Die Südwestdeutsche Stromhandels GmbH mit Sitz in Tübingen ist eine Kooperation kommunaler Energieversorger und Dienstleister für Stadtwerke in ganz Deutschland. Das Unternehmen wurde 1999 von 30 Stadtwerken gegründet, zählt heute 64 Gesellschafter und betreut rund 200 Stadtwerke. Mit 100 Mitarbeitenden und einem Handelsvolumen von etwa zwei Milliarden Euro unterstützt SüdWestStrom Stadtwerke unter anderem in den Bereichen Energiebeschaffung, Portfoliomanagement, Bilanzkreisführung, Energiedatenmanagement und intelligenter Messstellenbetrieb.

Über ATVISIO

ATVISIO ist eine der führenden Unternehmensberatungen für Business Intelligence mit über 20 Jahren Erfahrung in der strategischen Entwicklung und Umsetzung von BI-Lösungen für mittelständische Unternehmen und Konzerne. Die Beratung umfasst die drei zentralen Säulen erfolgreicher BI-Projekte: fundierte BI-Strategien und zukunftssichere Architekturen, organisatorische Verankerung durch Data Governance und Change Management sowie strukturierte Projektdurchführung mit professionellem Qualitäts- und Risikomanagement. Das Unternehmen wurde mehrfach mit dem Gütesiegel „Top Consultant“ ausgezeichnet und gilt als eine der besten Beratungen in Deutschland für datengetriebene Planungs-, Reporting-, Forecast- und Analyselösungen.

