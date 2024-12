Subke GmbH nimmt Kühllager in Betrieb – Neue Maßstäbe in der Welt des Fulfillment-Services!

Es gibt viele Produkte die im Warenlager bei einer konstanten Temperatur kühl gelagert werden müssen. Das ist jetzt auch im Fulfillment für Händler bei Subke kurz vor Hamburg möglich.

Hamburg, 08. Dezember 2024 – Die Subke GmbH, ein Akteur kurz vor Hamburg im Bereich Fulfillment und Logistik, hat am 01. Dezember 2024 ein Kühllager in Betrieb genommen. Dieser strategische Schritt erweitert das bereits umfangreiche Leistungsspektrum, setzt neue Benchmarks und bietet den Geschäftspartnern einzigartige Möglichkeiten für die Lagerung von temperatursensiblen Waren.

Innovative Kühllager-Technologie eröffnet neue Möglichkeiten

Über die Jahre hat sich die Subke GmbH als renommierter Fulfillment-Dienstleister etabliert. Mit dem Betrieb des neuen Kühllagers veranschaulicht das Unternehmen einmal mehr seine Fähigkeit, sich an die verändernden Bedürfnisse des Marktes anzupassen und flexibel auf die individuellen Anforderungen seiner Kunden zu reagieren. Mit der neuen 5400 m² großen Lagerhalle in Adendorf vor den Toren Hamburgs, ist eine Erweiterung der Geschäftsprozesse für Händler möglich. Die hier befindlichen Räumlichkeiten im Keller mit einer Deckenhöhe von sechs Metern werden optimal als Kühllager genutzt. Dank dieser hervorragenden Infrastruktur ist die Subke GmbH nun in der Lage, temperatursensible Produkte wie Halbfertigprodukte, Schokolade, Getränke oder Nahrungsergänzungsmittel unter optimalen Bedingungen zu lagern.

Fulfillment-Services der nächsten Generation

Die Subke GmbH tritt nun in eine Ära ein, in der sie ihren Kunden ein erweitertes Angebot an Fulfillment-Services anbieten kann. Das Unternehmen bietet neben der Lagerung von Waren auch Dienstleistungen wie Warenannahme, Einlagerung, Verpackung, weltweiten Versand, Rücknahme von Retouren und das Refurbishment von Produkten an. Die Eröffnung des Kühllagers ist ein weiterer großer Schritt in eine Zukunft, die den Geschäftspartnern neue Möglichkeiten eröffnet. Zusätzlich zu der konstanten Temperatur, die das Kühllager das ganze Jahr über aufrecht erhalten kann, bietet es auch eine beeindruckende Kapazität für die Lagerung einer großen Anzahl von Paletten. „In unseren Räumen in Adendorf bieten wir nicht nur mehr Platz für die Waren unserer Kunden, sondern auch die Möglichkeit, diese Produkte unter besten klimatischen Bedingungen zu lagern“, sagte Harald Subke, Geschäftsführer der Subke GmbH. „Dieses neue Kühllager ist ein weiterer Beweis für unser Engagement, eine qualitativ hochwertige und umfassende Fulfillment-Lösung anzubieten.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Subke GmbH

Herr Jens Schmidt

Industriestr. 30

21394 Kirchgellersen

Deutschland

fon ..: +49-4135 – 298 080 3 106

web ..: https://www.subke.com/

email : jens.schmidt@subke.com

Die Subke GmbH ist seit 2015 ein bekannter und angesehener Fulfillment-Dienstleister. Der Hauptsitz des Unternehmens liegt in der Nähe von Hamburg und bedient eine Vielzahl von Händlern mit maßgeschneiderten Fulfillment-Lösungen. Unsere maßgeschneiderten Dienstleistungen erstrecken sich von Warenannahme, Lagerung und Vorbereitung von Waren bis hin zur Kommissionierung, Verpackung und weltweiten Versendung.

