Studie: Wie kommunizieren gemeinnützige Organisationen?

Das Projekt „Comms4Good“ untersucht die PR-Herausforderungen gemeinnütziger Organisationen. Eine Teilnahme an der Studie ist bis einschließlich den 21. August 2024 möglich.

– Forschungsprojekt zu Herausforderungen von Non Profits im Bereich Öffentlichkeitsarbeit

– Teilnahme an der Online-Umfrage noch bis 21. August möglich

– Ergebnisse als Basis für einen KI-gestützten PR-Assistenten

– Neues kostenloses Angebot für Vereine

Berlin, 6. August 2024 – Die Leistungen von gemeinnützigen Organisationen in Deutschland sichtbarer machen – dieses Ziel verfolgt das Forschungsprojekt „Comms4Good“ (C4G). Dafür wurde eine groß angelegte Studie gestartet. Die Teilnahme an der Online-Umfrage ist unter http://comms4good.de/umfrage noch bis 21. August 2024 möglich. Die Ergebnisse werden im Herbst vorgestellt. Basierend darauf wird ein virtueller, KI-basierter PR-Assistent konzipiert und gemeinnützigen Organisationen kostenlos zur Verfügung gestellt. Das Forschungsprojekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert (Civic Innovation Platform). Projektpartner sind die IU Internationale Hochschule, Phineo gAG und Producer Media UG.

In Deutschland leisten täglich mehr als 600.000 gemeinnützige Organisationen wie Vereine, Verbände oder Stiftungen insbesondere im sozialen Bereich wertvolle Arbeit. „Im Gegensatz zu gewinnorientierten Unternehmen verfügen sie meist nur über geringe oder gar keine Marketing- und PR-Budgets. Dies gilt besonders für die vielen kleinen und lokalen Organisationen. Daher leiden sie vielfach unter geringer Sichtbarkeit, die sich in Form von zu wenig Spenden, zu wenig öffentlicher Unterstützung, zu wenig Mitgliedern, zu wenig Helfern oder zu wenig Anerkennung äußert. Hier setzt unsere Initiative an“, sagt Prof. Dr. Josef Arweck, Initiator von Comms4Good. „Unser Projekt will den Status quo beleuchten und auf dieser Basis ein pragmatisches Instrument schaffen, das auch Laien professionelle PR ermöglicht.“

Ziele der Befragung

Die Studie will ein umfassendes Bild vom Status der Öffentlichkeitsarbeit von gemeinnützigen Organisationen in Deutschland ermitteln. Dabei geht es um Herausforderungen, um Bedürfnisse, um genutzte Instrumente, um Social Media, Pressearbeit, aber auch um den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) sowie Datenschutz. Die Teilnahme an der Umfrage dauert etwa zehn Minuten. Die Auswertung erfolgt anonym.

Eine Software für moderne und faire Öffentlichkeitsarbeit

Aufbauend auf dieser Status- und Bedarfsanalyse wird ein Software-Tool zur Unterstützung der PR-Arbeit erarbeitet. Der virtuelle, KI-basierte PR-Assistenten soll die Organisationen bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit unterstützen – in hoher Qualität, umsetzbar innerhalb kürzester Zeit und in weiten Teilen kostenlos bzw. zu sehr niedrigen Erstellungskosten.

Der PR-Assistent unterstützt die Organisationen bei der Analyse des Status quo (z.B. Qualität der Website, Social Media Auftritt, Präsenz in den Medien), generiert Konzepte für bestimmte Anlässe (z.B. Jubiläen, Aktionstage, Krisen) und hilft bei der Umsetzung (z.B. Pressemitteilungen, Social Media). Durch einen hohen Grad an Automatisierung entstehen nur geringe Kosten, aber die öffentliche Wirkung steigt um ein Vielfaches.

Comms4Good legt großen Wert auf Transparenz, Effizienz und Expertise, um gemeinnützige Organisationen durch innovative Technologie zu unterstützen. Dadurch soll ein direkter und wertvoller Beitrag für den guten Zweck geleistet werden. Das Tool soll es auch Menschen mit Behinderung oder eingeschränkten Sprachkenntnissen ermöglichen, Kommunikation zu betreiben. Auch die Förderung von Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung ist ein zentrales Anliegen des Forschungsprojekts. Zudem arbeitet Comms4Good DSGVO-konform, um optimalen Datenschutz zu gewährleisten und sensible Daten zu schützen.

Pressekontakt:

Hannes Witerspan

hallo@comms4good.de

https://comms4good.de

https://www.civic-innovation.de/projektfoerderung/foerderrunde-2024

Hier geht’s zur Umfrage:

http://comms4good.de/umfrage

Comms4Good (C4G)…

… ist eine Initiative von IU Internationale Hochschule, Phineo gAG und Producer Media UG. Das Forschungsprojekt wird durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gefördert (Civic Innovation Platform).

