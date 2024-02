Studie der Akad University enthüllt: Kein Fachkräftemangel, sondern ineffiziente Ressourcennutzung

Neue Studie: 30% Bürozeitverschwendung. Lösungen wie antony Groupware revolutionieren Arbeitsweise im Handwerk, eliminieren E-Mail-Flut und reduzieren Suchzeiten

Bocholt, 21.Februar 2024 – Eine kürzlich veröffentlichte Studie der Akad University stellt die gängige Annahme in Frage, dass es in Deutschland an Fachkräften mangelt. Tatsächlich offenbart die Studie, dass die sogenannte „Fachkräftelücke“ ein hausgemachtes Problem ist, das durch ineffiziente Arbeitspraktiken verursacht wird. Die Untersuchung ergab, dass bis zu 30 Prozent der Arbeitszeit in Büros verschwendet werden, wobei die Hauptursachen für diese Ineffizienz lange Suchzeiten, ineffektive Meetings und die zunehmende Flut von E-Mails sind.

Die Studie identifiziert verschiedene Lösungsansätze für dieses Problem. Dazu gehören Schulungen der Mitarbeiter, insbesondere im Bereich Medienkompetenz, um die vorhandenen Tools besser zu nutzen. Darüber hinaus ist die Auswahl geeigneter Tools, die auf die Branche und Unternehmensgröße zugeschnitten sind, von entscheidender Bedeutung.

Ein herausragendes Beispiel für eine solche Lösung ist die antony Groupware. Diese innovative Software hat es insbesondere im Baugewerbe und Baunebengewerbe (Handwerk) geschafft, vollständig auf interne E-Mails zu verzichten und die Bearbeitung eingehender E-Mails effizienter zu gestalten. Durch ihre innovativen Funktionen reduziert sie den Effizienzkiller #1 auf einfache und effektive Weise. Durch die zentrale und automatische Ablage aller Informationen in der antony Groupware werden auch die Suchzeiten reduziert, da in der Praxis weniger gesucht werden muss, da immer für alle Mitarbeiter klar ist wo sie eine bestimmte Information (z.B. eine E-Mail) finden können.

„Unsere Lösung zielt darauf ab, die Arbeitsweise von Unternehmen grundlegend zu verbessern“, sagt Dennis Scheidner, CEO von antony Groupware. „Durch die zentrale und automatische Ablage aller Informationen in unserer Groupware können wir nicht nur die E-Mail-Flut eindämmen, sondern auch die Suchzeiten erheblich reduzieren, da alle Mitarbeiter genau wissen, wo sie benötigte Informationen finden können.“

Die Ergebnisse der Studie der Akad University und die darauf aufbauenden Lösungsansätze verdeutlichen, dass der vermeintliche Fachkräftemangel zu großen Teilen in Wirklichkeit ein Problem ineffizienter Ressourcennutzung ist. Indem Unternehmen die richtigen Werkzeuge einsetzen und ihre Arbeitspraktiken optimieren, können sie nicht nur die Produktivität steigern, sondern auch dazu beitragen, den Fachkräftemangel zu überwinden.

antony – Die Groupware steht als Antwort auf die Herausforderungen im Handwerk, die durch ineffiziente Prozesse und mangelnde Vernetzung entstehen. Die Entwickler haben einen Schwerpunkt daraufgelegt, Zeit- und Arbeitsaufwände zu minimieren, um Unternehmen und Mitarbeitern mehr Raum für ihre eigentlichen Tätigkeiten zu geben. Antony repräsentiert somit nicht nur eine innovative Lösung, sondern auch einen Schritt in Richtung einer effizienteren und vernetzten Zukunft im Handwerkssektor.

Für weitere Informationen und Testzugänge zu Antony stehen Ihnen Bert Frey unter bert@die-groupware.de zur Verfügung.

Das Unternehmen:

Geleitet von den Geschäftsführern Lukas Bauhaus und Dennis Scheidner, bietet das Systemhaus antony seit über 21 Jahren professionelle IT-Dienstleistungen. Neben den klassischen Feldern eines Systemhauses wie Implementierung von Netzwerken, Softwaresystemen, Softwareentwicklung und vielfältigen Serviceleistungen hat antony sein Kompetenzspektrum systematisch erweitert.

Kontakt:

antony Groupware GmbH

Robert-Bosch-Straße 22

46397 Bocholt

Tel: +49 2871 4892700

info@die-groupeware.de

https://www.die-groupware.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

antony Groupware GmbH

Herr Dennis Scheidner

Robert-Bosch-Straße 22

46397 Bocholt

Deutschland

fon ..: +49 2871 4892700

web ..: http://die-groupware.de

email : info@die-groupware.de

Pressekontakt:

antony Groupware GmbH

Herr Friedbert Frey

Robert-Bosch-Straße 22

46397 Bocholt

fon ..: +49 2871 4892700

web ..: http://die-groupware.de

email : bert@die-groupware.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.