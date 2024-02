stromee setzt auf dynamische Preisgestaltung mit neuem Flex-Tarif

stromee startet stromee Flex, einen flexiblen Ökostromtarif, der Kosteneinsparungen durch Anpassung an Marktpreise und Förderung der Nachhaltigkeit ermöglicht.

Der Ökostrom-Anbieter stromee erweitert sein Produktportfolio um einen flexiblen Ökostromtarif. Der Tarif stromee Flex bietet Verbrauchern eine einzigartige Kombination aus Nachhaltigkeit, Fairness und Einsparpotential. Anders als bei regulären Tarifen ist der Preis flexibel und ändert sich analog zu den Schwankungen des Strompreises an der Börse. Der flexible Ökostromtarif von stromee basiert auf dem EEX GERMAN POWER FUTURE, dem führenden Stromindex der European Energy Exchange (EEX). Mit diesem Tarif greift das Startup die Dynamik des Energiemarktes auf und ermöglicht es Verbrauchern, ihre Stromkosten effizient zu gestalten. stromee Flex basiert auf dem wachsenden Prinzip dynamischer Stromtarife, die in Deutschland bis 2025 für alle Anbieter verpflichtend werden.

„Mit stromee Flex bringen wir einen flexiblen Ökostromtarif auf den Markt, der nicht nur unseren Kunden Einsparmöglichkeiten bietet, sondern auch aktiv zur Gestaltung einer nachhaltigeren Energiezukunft beiträgt. Dieser Tarif spiegelt unser Engagement wider, den Energiemarkt zu revolutionieren, indem wir unseren Kunden die Möglichkeit bieten, direkt von den Schwankungen des Energiemarktes zu profitieren und gleichzeitig einen positiven Einfluss auf unsere Umwelt zu nehmen. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Energie in der Flexibilität und Nachhaltigkeit liegt.“ – Mario Weißensteiner, Gründer und CEO von stromee.

Was sind flexible Stromtarife?

Ein flexibler Stromtarif ist eine fortschrittliche Tarifstruktur, bei der sich der Strompreis an die aktuellen Börsenpreise anpasst und somit Schwankungen unterliegt. Diese Flexibilität bietet Verbrauchern die Gelegenheit, von niedrigeren Preisen zu profitieren, indem sie ihren Stromverbrauch an die Marktpreise anpassen. Dies bedeutet, dass der Preis für Strom monatlich variiert, was eine deutliche Abkehr von den herkömmlichen Festpreistarifen darstellt.

Wie funktioniert stromee Flex?

Dieser Tarif spiegelt die aktuellen Entwicklungen im Energiemarkt wider und ermöglicht es den Verbrauchern, ihre Stromkosten intelligent und effizient zu gestalten. Verbraucher erhalten transparente Informationen über den Energiepreis und können auch historische Daten jederzeit einsehen. Bei fallenden Preisen profitieren Verbraucher direkt und können so Einsparpotenziale optimal nutzen. Der stromee Flex Tarif soll Verbrauchern gleichzeitig dabei helfen, ihren Energieverbrauch intelligenter zu planen und im besten Fall Kosten zu sparen.

Die Vorteile von stromee Flex:

* Flexibler Verbrauch: stromee Flex-Nutzer können ihr Verbrauchsverhalten an die aktuellen Börsenpreise anpassen, um Stromkosten zu senken. Insbesondere in Monaten mit niedrigen Preisen, können sie profitieren.

* Schutz vor Preiserhöhungen: Durch ein angepasstes Verbrauchsverhalten können stromee Flex-Nutzer Preiserhöhungen besser abfedern.

* Trotzdem fixe Abschlagszahlungen: Die monatlichen Abschlagszahlungen bleiben für die Einfachheit konstant. Am Ende des Jahres erfolgt eine Verrechnung, um die tatsächlichen Zahlungen mit dem tatsächlichen Verbrauch in Einklang zu bringen.

Mit stromee Flex führt stromee eine wegweisende Tarifoption ein, die den Verbrauchern ermöglicht, aktiv von den Marktschwankungen im Energiemarkt zu profitieren und gleichzeitig ihren Beitrag zu einer umweltfreundlichen Energiezukunft zu leisten. Dieser Schritt bekräftigt das Engagement von stromee für eine innovative und nachhaltige Energieversorgung und stellt einen entscheidenden Fortschritt in der Anpassung an die dynamischen Bedürfnisse des modernen Energieverbrauchs dar.

stromee ist ein digitaler Energieanbieter der homee GmbH. Seit 2022 bietet das Energie-Startup Ökostrom über einen digitalen Marktplatz und Ökogas auf www.stromee.de an. Aktuell versorgt stromee deutschlandweit über 100.000 Konsumenten in Deutschland. Die homee GmbH ist ein Joint Venture, welches zu 1/3 der Energie Steiermark Kunden GmbH, zu 1/3 der Novaco Invest GmbH und zu 1/3 der Codeatelier GmbH gehört.



