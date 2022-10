26. Oktober 2022

Bald ist es wieder soweit und in Zauchensee startet der „Bergsee Advent“. Die stimmungsvolle Veranstaltung macht Lust auf Weihnacht und Winterzauber.

In der „Sportalm“, dem Top Hotel in Zauchensee, ist man in freudiger Erwartung. Zum diesjährigen Saisonbeginn am 7. Dezember kann man sich endlich auch wieder auf den berühmten „Zauchensee Bergsee Advent“ freuen. Die Veranstaltung hat zuletzt 2019 stattgefunden und stellt einen mittlerweile heiß geliebten Teil des Wintersaisonbeginns dar. Passend dazu bietet man in der „Sportalm“ bereits jetzt Top Frühbucher Angebote. Menschen, die die Vorweihnachtszeit also besonders stimmungsvoll verbringen wollen, setzen auf Frühbucher und freuen sich auf den stimmungsvollen Bergsee Advent.

An den drei Freitagen vor Weihnachten wird im Zuge dieser Veranstaltung viel geboten. Am idyllisch gelegenen Zauchensee werden die Gäste mit Lichtstimmungen und klassischer Musik begeistert. Beim Advent Rundgang in Zauchensee wird stimmungsvolle Weihnachtsmusik von verschiedenen Bläserensembles zum Besten gegeben, dazu kann man heimische Leckerbissen genießen. Auf dem Marktplatz der Skigemeinde findet an den Samstagen und Sonntagen im Advent der traditionelle Adventmarkt statt. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Und wenn man schon einmal in Zauchensee ist, wird man auf jeden Fall das Pistenvergnügen genießen wollen. Die Skiwelt Amadè wartet mit 210 Pistenkilometern in über 1.300 Metern Seehöhe auf die begeisterten Skifans. Im Hotel Sportalm kreiert man in der Zwischenzeit köstliche Menüs und ein passendes Verwöhnprogramm für die Gäste: sportalmmm.com.

Da kann man doch den Winter kaum erwarten!

