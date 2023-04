www.stiebel-eltron.at – STIEBEL ELTRON Wärmepumpen sind voll förderfähig in Österreich

www.stiebel-eltron.at – Die neuen, energieeffiziente, klimafreundlichen, leistungsstarken und vielseitigen Wärmepumpen-Heizungen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH sind in Österreich zu 100% förderfähig.

Es gibt verschiedene Arten von Wärmepumpen (Sole-Wasser-Wärmepumpe, Brauchwasser-Wärmepumpe, Grundwasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe), die allesamt den allerneuesten Umweltstandards entprechen. Die brandneuen Wärmepumpen-Heizungen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH sind sehr vielseitig und lassen sich in allen Anwendungskontexten perfekt einsetzen.

Egal, ob Altbau-Sanierung oder Neubau-Projekt – mit den energiesparenden Wärmepumpen-Heizungen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH, mit denen man Heizen, Kühlen, Lüften und gleichzeitig Warmwasser bereiten kann, ist man in jeder Situation bestens aufgestellt. Alle weiterführenden Gesamtinformationen zum Thema Wärmepumpenheizungen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH findet man ab sofort auf: www.stiebel-eltron.at

ÜBER UNS

STIEBEL ELTRON, gegründet im Jahr 1924, gehört mit einem Jahresumsatz von über 830 Millionen Euro zu den führenden Unternehmen auf dem Markt der Erneuerbaren Energien, Wärme- und Haustechnik. Als innovatives Familienunternehmen verfolgt STIEBEL ELTRON bei der Entwicklung von Produkten eine klare Linie – für eine umweltschonende, effiziente und komfortable Haustechnik.

Mit 4.000 Mitarbeitern weltweit setzt STIEBEL ELTRON von der Produktentwicklung bis zur Fertigung konsequent auf eigenes Knowhow. Das Resultat sind hocheffiziente Lösungen für Warmwasser, Wärme, Lüftung und Kühlung. STIEBEL ELTRON produziert am Hauptstandort im niedersächsischen Holzminden, in Hameln, in Freudenberg und in Eschwege sowie an vier weiteren Standorten im Ausland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

www.stiebel-eltron.at – STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH

Herr Marco Gojcevic

Margaritenstrasse 4A

4063 Hörsching

Österreich

fon ..: +43 7221/74600

web ..: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe/alle-produ

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Impressum – STIEBEL ELTRON Gesellschaft mbH

Adresse: Margaritenstrasse 4A, A-4063 Hörsching bei Linz

Telefon: +43 7221/74600-0

E-Mail: E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Registergericht

Landesgericht Linz

Firmenbuchnummer: FN 83545 k

DVR: 0104175

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: ATU36958002

Geschäftsführer

Ing. Thomas Mader

