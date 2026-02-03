Steigende Silberpreise: Neue kosteneffiziente 925-Silberkollektionen reagieren auf Marktdruck

Der in Thailand ansässige Hersteller und Großhändler 925SilverJewelry.com reagiert auf steigende Silberpreise und stellt seine neue Kollektion vor.

Anfang 2026 haben die globalen Silberpreise den höchsten Stand seit über zehn Jahren erreicht. Das setzt Hersteller von Sterlingsilberschmuck zunehmend unter Druck. Der Spotpreis für Silber stieg innerhalb weniger Tage. Er stieg von rund 93 US-Dollar pro Unze am 22. Januar und erreichte etwa 119,47 US-Dollar am 29. 01. Die Branche muss steigende Materialkosten mit stabilen Preisen, Margen und gleichbleibender Produktqualität in Einklang bringen. 925SilverJewelry.com by Phoenix Manufacturing Co., Ltd. hat neue 925-Sterlingsilberkollektionen vorgestellt, die auf eine effizientere Nutzung des Edelmetalls ausgerichtet sind.

Das Ziel der neuen Kollektionen besteht darin, Händler und Großhändler dabei zu unterstützen, wettbewerbsfähige Preisniveaus zu halten und gleichzeitig hochwertige, langlebige Sterlingsilberprodukte anbieten zu können.

Bei den neuen Linien wurde bewusst auf eine durchdachte Konstruktion statt auf eine hohe Materialmasse gesetzt. Die Verwendung offener Formen, ausgewogener Proportionen und einer intelligenten Materialverteilung führt zu einer Reduktion des Silberverbrauchs, ohne dabei die strukturelle Integrität der Schmuckstücke zu beeinträchtigen. Zu den zentralen Designs zählen unter anderem filigrane Anhänger mit offenen Konturen sowie sogenannte Huggie-Ohrringe aus 925er Silber, die mit kleinen, natürlichen Diamanten besetzt sind. Diese Kombination erhöht den empfundenen Wert der Schmuckstücke, ohne zusätzliches Silber zu erfordern. Phoenix Manufacturing hat sich zum Ziel gesetzt, keine kurzlebigen Modeprodukte herzustellen. Die Kollektionen wurden für den täglichen Gebrauch konzipiert und erfüllen die Anforderungen an Haltbarkeit, Stabilität und langfristige Kundenzufriedenheit, denn sie sind langlebig und werden von den Kunden über einen langen Zeitraum hinweg zufriedenstellend genutzt. Dabei ist der Fokus auf eine ausgewogene Balance zwischen Materialeffizienz und kommerzieller Zuverlässigkeit gerichtet.

_Wir nehmen unsere Verantwortung ernst: Das Sedex SMETA 4-Pillar Audit_

Verantwortungsvolle Produktion ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von 925SilverJewelry.com – neben wirtschaftlichen Aspekten.

Um die Einhaltung dieser Strategie zu gewährleisten, führt 925SilverJewelry.com ein Sedex SMETA 4-Pillar Audit durch. Das Unternehmen ist Teil des Sedex (Supplier Ethical Data Exchange)-Netzwerks. Dieses wird weltweit genutzt, um ethische, soziale und ökologische Standards in Lieferketten zu bewerten.

Der Produktionsstandort in Samut Prakan, Thailand, hat den Sedex SMETA 4-Pillar Audit bereits sieben Jahre in Folge erfolgreich bestanden, was ein erneuter Beweis für die hohe Qualität der dortigen Produktionsprozesse ist. Das Audit bewertet Arbeitsbedingungen, Gesundheit und Sicherheit, Umweltmanagement sowie Geschäftsethik und bietet damit eine umfassende Beurteilung der betrieblichen Verantwortung, die es ermöglicht, die verschiedenen Aspekte der unternehmerischen Verantwortung zu bewerten und zu verbessern.

_Warum kontinuierliche Audits entscheidend sind_

Die regelmäßige Durchführung externer Audits erfordert langfristige Planung und interne Kontrollmechanismen. Die kontinuierliche Teilnahme an Sedex-Audits unterstreicht den Anspruch von Phoenix Manufacturing, Standards nicht nur punktuell zu erfüllen, sondern dauerhaft zu

Dieser Ansatz steht im Einklang mit den Prinzipien des Responsible Jewellery Council (RJC) sowie amfori BSCI. Faire Arbeitsbedingungen, Arbeitssicherheit, Umweltverantwortung und transparente Geschäftsprozesse sind die Themen, die von beiden Initiativen gefördert werden. Für Handels- und Großhandelspartner bedeutet dies eine verlässliche Grundlage für langfristige Lieferbeziehungen und eine Reduzierung von Beschaffungsrisiken.

925SilverJewelry.com ist ein in Thailand ansässiger Hersteller und Großhändler von 925er Sterlingsilberschmuck, der über drei Jahrzehnte Branchenerfahrung verfügt und dessen Ursprung im Vereinigten Königreich liegt. Die Philosophie des Unternehmens ist, eine gleichbleibend hohe Qualität und zuverlässige Lieferketten im Bereich von Silberschmuck sicherzustellen.

Forschung, Design und Produktion sind vollständig in einem eigenen Werk in Samut Prakan untergebracht. Jedes Schmuckstück kann dank dieser integrierten Struktur sowohl aus fertigungstechnischer als auch aus marktwirtschaftlicher Perspektive entwickelt werden. Das Ergebnis sind Kollektionen, die auf Langlebigkeit, gleichbleibende Qualität und effizienten Materialeinsatz ausgelegt sind und zugleich den Anforderungen des internationalen Großhandels entsprechen.

