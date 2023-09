Startup Mietz startet erste mobile Plattform für 100% digitale und rechtssichere Mietverträge

Die Vermietungsplattform Mietz ist der erste Anbieter einer rechtssicheren digitalen End-to-End in-App Mietvertragsunterzeichnung.

Mietz hat die digitale Vertragsunterzeichnung als neue, mit Spannung erwartete Funktion in seine Lösung für Vermieter integriert. Dies ermöglicht es allen Kunden von Mietz und deren Mietern, Mietverträge vollständig digital mit nur einem Klick und innerhalb weniger Minuten zu unterzeichnen. Die Identität der unterzeichnenden Personen wird bei Mietz mithilfe eines KI-basierten Video-Identifikationsverfahrens bestätigt. In besonderen Fällen kann auch eine sofortige Bearbeitung durch einen Mitarbeiter erfolgen.

Mietverträge für Wohnraum, sei es mit oder ohne Befristung, unterliegen in Deutschland bestimmten rechtlichen Anforderungen. Während die gesetzliche Schriftform für befristete Verträge verbindlich ist, wird sie auch bei unbefristeten Verträgen dringend empfohlen. Diese Anforderung hat die Immobilienbranche vor eine bedeutende Herausforderung gestellt. Einerseits besteht ein starker Drang zur Digitalisierung, andererseits gibt es die strengen und anspruchsvollen Vorgaben des deutschen Gesetzgebers.

Es galt für die gesetzliche Schriftform ein digitales Äquivalent zu integrieren. Dies wurde mit der qualifizierten elektronischen Signatur (QES) gelöst. Die QES stellt die höchste Sicherheitsstufe dar und ermöglicht die eindeutige Identifizierung des Unterzeichners sowie die Übereinstimmung seiner Identität mit der in der Signatur angegebenen.

Mit Mietz können alle Art von eigenen Mietverträgen mithilfe dieses Verfahrens digital unterzeichnet werden. Dieser Prozess ist zeitlich unabhängig und dauert für beide Parteien nur wenige Minuten. Nach der Unterzeichnung kann der Mietvertrag über eine Schnittstelle direkt in das ERP-System des Vermieters übertragen werden. Was diese Lösung noch effizienter macht, ist die Tatsache, dass Vermieter den gesamten Prozess einheitlich auf der Mietz-Plattform durchführen können. Mieter wiederum können dies direkt in der Mietz-App erledigen, ohne auf externe Programme oder Dienstleistungen angewiesen zu sein. Alle Prozesse finden auf einer einzigen Plattform statt, was die gesamte Abwicklung nahtlos und benutzerfreundlich gestaltet.

Vorteile für Vermieter

Mietz hat sich darauf spezialisiert, den gesamten Vermietungsprozess zu digitalisieren und zu optimieren. Die Plattform bietet Vermietern eine umfassende Lösung, die es ihnen ermöglicht, den Prozess von der leeren Wohnung bis zur rechtssicheren, digitalen Unterzeichnung der Mietverträge auf einer einheitlichen Plattform abzuwickeln. Dank automatisierter Dokumentenverifizierung und -auswertung können Vermieter nun effizienter arbeiten und eine bessere Auswahl an Mietern treffen. Dadurch können sie sich auf den Auswahlprozess konzentrieren, ohne hunderte E-Mails, überlaufende Postfächer und Frustration. Ziel ist es, den Mietprozess einfacher, sicherer und kosteneffizienter zu gestalten.

So nutzen Mietinteressenten Mietz

In der Mietz App können Wohnungssuchende ein eigenes Profil erstellen, auf dem sie ihre Suchkriterien für die gewünschte Wohnung festlegen. Lage, Kosten und Ausstattung sind nur einige Beispiele. Basierend auf diesen Kriterien werden den Nutzern Wohnungen vorgeschlagen, die sie nach rechts oder links „swipen“ können, je nachdem ob sie gefallen oder nicht. Entspricht das Profil des Interessenten den Kriterien des Vermieters, entsteht ein Match. Die App bietet neben dem Matchmaking die Möglichkeit, den ersten Kontakt zu knüpfen und schließlich den Vertrag zu unterschreiben. Die App wird bereits von über 15.000 Nutzerinnen und Nutzern bei der Wohnungssuche verwendet.

Mietz-App

Apple App Store https://tinyurl.com/25bjc896

Google Play Store https://tinyurl.com/23fuj55p

Über Mietz GmbH

Mietz wurde im Mai 2021 in Berlin gegründet. Das Proptech stellt die erste komplett digitalisierte Vermietungsplattform zur Verfügung, die Mietern und Vermietern einen rechtssicheren und automatisierten Ablauf des Mietvorgangs via App garantiert. Mit bekannten Partnern der deutschen Immobilienverwaltung setzt Mietz auf starkes Wachstum, um ein deutschlandweites Angebot umzusetzen.

Zu den Investoren des Startups zählen u.a. Christine Kiefer (Angel Invest), Jon Oringer (Shutterstock) und Profi-Fußballer Mario Götze.

