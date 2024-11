Starte Deine Ausbildung in 2025 bei der RELOGA

Die RELOGA hat zum 01.09 2025 noch Ausbildungsplätze zum Berufskraftfahrer zu vergeben. Jetzt bewerben!

Als erfolgreiches Unternehmen der Abfallwirtschaft betreibt die RELOGA-Unternehmensgruppe Abfallentsorgungsanlagen aller Art, steuert und vermarktet zugehörige Stoffströme und bietet die notwendigen Logistikleistungen mit einem umfangreichen Fuhrpark an.

Wir vergeben zum 01.09.2025 am Standort Leverkusen und am Standort in Lindlar eine 3-jährige Ausbildung zum

Berufskraftfahrer (m/w/d)

Als Berufskraftfahrer erlernst du das Führen und Bedienen von Entsorgungsfahrzeugen. Dabei sind deine Aufgaben sehr vielfältig und du hast einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag. Dazu gehören das transportieren von Abfällen aus Handel, Industrie und privaten Haushalten. Du kümmerst dich darum, dass Gefahrenstoffe oder Abfall sicher von A nach B transportiert wird. Während deiner Ausbildungszeit lernst du verschiedene Unternehmenseinheiten (Disposition, Werkstatt, Betrieb) kennen. Dein erfahrener Ausbilder vermittelt Dir sein praktisches Wissen u.a. hinsichtlich Arbeitssicherheit, Lenk- und Ruhezeiten, Tourenplanung, selbständiges Durchführen von Reparaturen und eines ökonomischen Fahrstils. Wir bringen Dir alles rund um Ladungssicherheit und den Umgang mit Gefahrgut bei. Du trägst Verantwortung und leistest einen wertvollen Beitrag für unsere Umwelt. Nachhaltigkeit nimmt einen großen Stellenwert in deiner Arbeit ein.

Ausbildungsinhalte:

Führen und Bedienen von Entsorgungsfahrzeugen

Du lernst verschiedene Unternehmenseinheiten (Disposition, Werkstatt, Betrieb) kennen

Einführung in berufsspezifische Themengebiete (Ladungssicherung, selbstständige Durchführung von Reparaturen, Fahrtourenplanung, Lenk- und Ruhezeiten, Arbeitssicherheit etc.)

Du erwirbst den Führerschein der Klasse C/CE

Wir erwarten:

Mindestens (qualifizierter) Hauptschulabschluss

Freude am Führen von Fahrzeugen

Lern- und Leistungsbereitschaft

Gute Deutschkenntnisse

Spaß an anspruchsvoller Technik

Gutes technisches Verständnis und handwerkliches Geschick

Verantwortungsbewusste, selbstständige Arbeitsweise

Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Ausdauer und Teamfähigkeit

Wir bieten:

Hohe Ausbildungsvergütung entsprechend dem TVAöD ( 1. Ausbildungslehrjahr 1.218,26 EUR)

Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge

Betriebliche Gesundheitsförderung (z.B. Mitgliedsbeitragserstattung und vieles mehr)

Zuschüsse zur vermögenswirksame Leistungen

Lernmittelzuschüsse

Teilnahme am überbetrieblichen Werksunterricht sowie an Lehrgängen und Weiterbildungen

Individuelle Schul- und Prüfungsvorbereitungen (intern/extern)

Möglichkeit zur Nutzung eines deutlich vergünstigten Job-Tickets

Abschlussprämie von 400 EUR bei Bestehen der Abschlussprüfung

Gute Übernahmechancen

Entscheide dich für eine zukunftssichere Ausbildung!

Bewirb dich noch heute über unser Bewerberportal!

Um deine Bewerbung bearbeiten zu können, benötigen wir von dir ein Bewerbungsanschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf und die letzten beiden Schulzeugnisse.

Für den Standort Leverkusen unter:

Jetzt online bewerben!

Für den Standort Lindlar unter:

Jetzt online bewerben!

Für etwaige weitere Auskünfte steht Ihnen unsere Ausbildungsleiterin, Frau Kopietz, unter der Tel.-Nr. 0214/8668-229 gerne zur Verfügung.

Diese Stellenausschreibung ist zuerst erschienen auf:

https://www.reloga.de/jobs/ausbildung/

Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/karriere/ausbildung/berufskraftfahrer

Über die Reloga GmbH

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen (Sperrmüll, Baumischabfall, Bauschutt, Gartenabfälle & Grünschnitt, Elektroschrott sowie Haushaltsauflösungen) von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die RELOGA wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Leverkusen: Alkenrath, Bergisch Neukirchen, Bürrig, Hitdorf, Küppersteg, Lützenkirchen, Manfort, Opladen, Quettingen, Rheindorf, Schlebusch, Steinbüchel, Wiesdorf, Köln:, Innenstadt, Chorweiler, Ehrenfeld, Kalk, Lindenthal, Mülheim, Nippes, Porz, Rodenkirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis:, Bergisch Gladbach, Burscheid, Kürten, Leichlingen, Odenthal, Overath, Rösrath, Wermelskirchen, Kreis Mettmann:, Monheim, Langenfeld, Oberbergischer Kreis:, Bergneustadt, Engelskirchen, Gummersbach, Hückeswagen, Lindlar, Marienheide, Morsbach, Nümbrecht, Radevormwald, Reichshof, Waldbröl, Wiehl, Wipperfürth,) bedient und mehrere Wertstoffhöfe. Da gibt es den Wertstoffhof Leichlingen (Bremsen), die Wertstoffhöfe Burscheid (Hilgen und Heiligeneiche) den Wertstoffhof in Rhein-Berg, den Wertstoffhof Odenthal, den Wertstoffhof Wermelskirchen, den Wertstoffhof Oberberg-Nord sowie den Wertstoffhof Oberberg-Süd .

Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Beim Containerdienst der RELOGA kann man sich beim Container Mieten und gleich bei der Container-Bestellung auch Mutterboden kaufen oder sich Rindenmulch liefern lassen.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Dies ist besonders wichtig für die Industrieentsorgung sowie Bausstellenentsorgung. Gewerbekunden aus der Industrie steht RELOGA als kompetenter Entsorgungsdienstleister zur Seite. Von Umleerbehältern über Presscontainer bis hin zu Behältern für die professionelle Aktenvernichtung. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Entsorgung der Abfälle ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.

Kontakt

RELOGA GmbH

Braunswerth 1-3

51766 Engelskirchen

Betriebsstätte Leverkusen:

Robert-Blum-Straße 8

51373 Leverkusen

Telefon: 0800 600 2003

Web: https://www.reloga.de

E-Mail: info@reloga.de

FOLLOW

https://de-de.facebook.com/RELOGA.GmbH

https://www.instagram.com/reloga.de/

https://www.tiktok.com/@reloga.de

https://www.linkedin.com/company/reloga-gmbh/

https://www.xing.com/pages/reloga-gmbh

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RELOGA GmbH

Herr Robin Baumgartner

Robert-Blum-Straße 8

51373 Leverkusen

Deutschland

fon ..: 0800 600 2003

web ..: https://www.reloga.de/karriere/ausbildung/berufskraftfahrer

email : info@reloga.de

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die Reloga wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land (u.A. Overath, Lindlar, Engelskirchen, Wipperfürth) bedient und mehrere Wertstoffhöfe in Leichlingen, Rhein-Berg, den Wertstoffhof in Oberberg-Nord sowie in Oberberg-Süd . Neben der Abfallentsorgung bieten die RELOGA ihren Kunden zudem die Möglichkeit Komposterde und Blumenerde kaufen zu können – in 40 l-Säcken oder Holzprodukte wie Buchenscheite, Brennholz oder Holzpellets in 15 kg- Säcken zu erwerben. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien, auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponie in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Der RELOGA Containerdienst ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Abfallentsorgung und dem Containerdienst ist das Stoffstrom Management ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.



Pressekontakt:

da Agency

Herr Peter Sreckovic

Postfach 620263

50695 Köln

fon ..: 0221-64309972

web ..: https://www.da-agency.de/pressemitteilung/starte-deine-ausbildung-in-2025-bei-der-reloga/

email : info@da-agency.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.