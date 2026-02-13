Start in einen neuen Lebensabschnitt – HotelPartner Revenue & Profit Management verabschiedet Deputy CEO

Einvernehmlicher Schritt mit Blick nach vorne: Das Unternehmen würdigt den Beitrag von Florian Augustin und richtet den Fokus weiterhin auf nachhaltiges Wachstum.

Der Dienstleister und einer der führenden europäischen Anbieter von Revenue- und Profit-Management-Lösungen für die Hotellerie gibt bekannt, dass Florian Augustin auf eigenen Wunsch seine Funktion als Deputy CEO Ende Januar 2026 niederlegt, um sich neuen beruflichen Aufgaben zu widmen.

Seit seinem Start im Jahr 2017 und seiner Ernennung zum Deputy CEO im Juli 2024 hat der Hotelier und Wirtschaftswissenschaftler massgeblich dazu beigetragen, die Marktposition von HotelPartner weiter auszubauen und die strategische Entwicklung des Unternehmens zunächst in der DACH-Region aktiv mitzugestalten.

In seiner Funktion als CCO und später als Deputy CEO prägte Florian Augustin insbesondere die vertriebliche Ausrichtung, die Markterschliessung sowie die enge Zusammenarbeit mit den Partnerhotels. Mit seiner fachlichen Expertise, seinem unternehmerischen Denken und seiner integren Persönlichkeit war er über Jahre hinweg eine zentrale Säule im Führungsteam.

Oliver Meyer, CEO und Gründer von HotelPartner Revenue & Profit Management, würdigt die gemeinsame Zeit: „Florian Augustin hat mit grossem Engagement, strategischem Weitblick und hoher Loyalität entscheidend zum Wachstum unseres Unternehmens beigetragen. Dafür danken wir ihm ausdrücklich. Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen wie persönlichen Weg viel Erfolg und alles Gute.“

Auch Rainer M. Willa, Verwaltungsratspräsident von HotelPartner, blickt mit Anerkennung auf die Zusammenarbeit zurück: „Florian Augustin hat die Entwicklung von HotelPartner über Jahre hinweg wesentlich mitgeprägt. Sein Einsatz für unsere Partnerhotels, sein Führungsverständnis und sein Beitrag zur Positionierung unseres Unternehmens verdienen höchste Wertschätzung. Im Namen des Verwaltungsrats danke ich ihm für seine Leistungen und wünsche ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.“

Florian Augustin selbst betont die positive Verbundenheit zum Unternehmen: „Ich blicke mit grosser Dankbarkeit auf meine Zeit bei HotelPartner zurück. Das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde sowie die Zusammenarbeit mit einem professionellen Team und engagierten Partnerhotels haben mich fachlich wie persönlich geprägt. Für diese Erfahrungen bin ich sehr dankbar und nehme sie als wertvolle Basis für meinen nächsten Schritt mit.“

HotelPartner Revenue & Profit Management stellt mit dieser einvernehmlichen Veränderung die Kontinuität und Stabilität der Unternehmensführung sicher. Der Fokus bleibt unverändert auf partnerschaftlichem Wachstum, Innovationskraft und der konsequenten Weiterentwicklung ganzheitlicher Revenue- und Profit-Management-Lösungen für die Hotellerie.

Foto: Oliver Meyer, CEO HotelPartner Revenue & Profit Management. Quelle: FH Media & Consulting/Florian Hacke.

HotelPartner ist ein europaweit agierender Revenue Management und Profit Dienstleister für die Hotellerie mit Hauptsitz in Schindellegi und wurde im Jahr 2006 in der Schweiz gegründet. Das Unternehmen gehört zu den ersten Anbietern, die in der Hotelindustrie über ein massgeschneidertes Revenue Management im vollen Umfang verfügen. Dabei setzt HotelPartner Revenue & Profit Management auf ein innovatives Zusammenspiel aus einem qualifizierten Team, bewährter Expertise sowie den Einsatz selbst entwickelter und zukunftsweisender Technologie (TET-Synergie). Das Unternehmen unterstützt Beherbergungsbetriebe bei der Umsatzsteigerung und Kostensenkung – dabei stets angetrieben von den Kernwerten Optimierung, Erfolg und Sicherheit. Im Vordergrund steht die konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse der Hoteliers und eine zukunftsorientierte Vertriebsstrategie für einen langfristigen Erfolg.

Heute beschäftigt HotelPartner Revenue & Profit Management insgesamt rund 70 Expertinnen und Experten aus Hotellerie, Revenue- & Yield Management, Content Management, Distribution, Technologie und Entwicklung. Mit Büros in Lausanne, Bern, Wien, Salzburg, Hamburg und London werden derzeit rund 500 Partnerhotels betreut.



