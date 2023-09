Starkes Signal am Weltkindertag: Kitas sächsischer Kinderschutzverbände erhalten „Starke Kinder Kiste“

Am Weltkindertag überreichte die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel 22 Starke Kinder Kisten an den Landesverband Sachsen des Deutschen Kinderschutzbundes in Dresden.

Dresden, 20. September – Die „Starke Kinder Kiste!“ der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel verbreitet sich aktuell bundesweit als erfolgreiches Präventionsprogramm für Kitas. Jetzt erreicht das Programm mit der roten „Schatzkiste“ 22 Kindertageseinrichtungen von Kinderschutzverbänden in Sachsen.

Kinder sollen bestmöglich vor (sexualisierter) Gewalt geschützt werden. Die „Starke Kinder Kiste!“ ist der frühste Schritt außerhalb des Elternhauses, der gegangen werden kann. Aus fachlicher Sicht muss das systematisch geschehen, damit Kinder gemäß ihrem Entwicklungsstand gestärkt werden. Zudem braucht es die Qualifizierung der Kita-Fachkräfte bei der Anwendung des Präventionsprogramms.

Jerome Braun, Initiator des Projektes und Geschäftsführer der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel, sagt: „Die ,Starke Kinder Kiste!‘ und das dahinterstehende ,Echte Schätze-Präventionsprogramm‘ von Petze bieten den Kita-Fachkräften die Möglichkeit, mit den Kindern gemeinsam die wichtigsten Präventionsprinzipien wie „mein Körper gehört mir.“, „ich kann meinen Gefühlen vertrauen“ oder „ich hole mir Hilfe“ bis zum Eintritt in die Grundschule zu kennen und eingeübt zu haben. „Das Programm kann zudem ein wichtiger Baustein für die Umsetzung der verpflichtenden Kita-Schutzkonzeptionen sein und bindet die Kinder bei dieser wichtigen Arbeit spielerisch mit ein“, ergänzt Braun.

Susann Rüthrich (Kinder- und Jugendbeauftragte des Freistaats Sachen) freut sich sehr über die Unterstützung der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel und sagt: „Kinderrechte sind geltendes Recht in Deutschland. Die Kinderrechtskonvention ist so stark, wie sie im Umfeld der Kinder auch gelebt wird. Mit der „Starken Kinder Kiste“ lernen Kinder, dass sie das Recht auf Schutz haben, dass sie ein Recht darauf haben, gehört zu werden. Und sie werden ganz praktisch dazu befähigt und ermutigt, Grenzen zu setzen. Dass Kinder jederzeit sicher sind, liegt in unser aller Verantwortung. Das geht nur mit den Kindern gemeinsam, die ihre Rechte kennen und deren Wort zählt.“

„Mit diesem Programm erreichen wir zwei Ziele: Zum einen lernen Kinder – und auch ihre Eltern – die Kinderrechte spielerisch kennen. Denn nur wenn die Kinderrechte bekannt sind, können sie umgesetzt und gelebt werden. Zum anderen werden Fachkräfte in den Kitas zum Thema Schutz von Kindern vor sexualisierte Gewalt geschult und können in ihrer täglichen Arbeit die Kinderrechte sensibel vermitteln und leben“, sagt Olaf Boye, Geschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband Sachsen e.V. „Wir freuen uns darauf, dass Kinder von 3-6 Jahren in Kinderschutzbund-Kitas in Sachsen mit den vielfältigen Methodenmaterial stark gemacht werden“, so Boye weiter.

„Der Projektstart in der Kita Firlefanz in Dresden steht für insgesamt 22 teilnehmende Kitas die mit den 7 ,Starke Kinder Kisten‘ dem Projekt in Sachsen einen großen Schub geben und hoffentlich weitere Kitas im Freistaat motivieren, sich dem Projekt anzuschießen. Bis 2028 sollen es rund 5.000 Kitas in Deutschland sein, die mit der „Starke Kinder Kiste“ arbeiten. Jerome Braun ergänzt: „Ohne unseren Hauptförderer der auch diese 7 Kisten finanziert, die Deutsche Postcode Lotterie, hätten wir nicht schon knapp 1.200 Kitas mit mehr als 130.000 Kindern, deren Eltern und zahlreiche Kita-Fachkräfte erreicht“.

Interessierte und für Prävention motivierte Kitas können sich als Kita-Verbund bestehend aus 3-5 Kitas auf eine kostenlose „Starke Kinder Kiste“ bei der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel bewerben unter: www.starkekinderkiste.de

Die Deutsche Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel schützt und stärkt Kinder vor körperlicher, seelischer und sexualisierter Gewalt.

Damit Kinder nicht verloren gehen, setzt sich die Stiftung seit 1997 mit mehr als 500 Projekten für die Sicherheit, den Schutz und die Aufmerksamkeit für Kinder und Jugendliche ein. Hänsel+Gretel trägt zur Verbesserung ihrer Lebenswelt bei und erreicht jedes Jahr mehrere zehntausend Kinder, Jugendliche, deren Eltern, zahlreiche Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen und pädagogische Fachkräfte.

