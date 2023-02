Das neue Programm 2023 von Sportwagen Erlebnisreisen steht und umfasst im Bereich der Erlebnisreisen vier abwechslungsreiche Sportwagen-Touren.

Exklusive Erlebnisse für Sportwagen-Liebhaber:innen

Sportwagen-Touren der besonderen Art gehören zu den Spezialitäten von Ernst Behrens. Seit 2015 verbindet das Team Tradition mit Moderne. So führt es gleichgesinnte Sportwagen-Liebhaber:innen, die in Kleingruppen mit maximal 15 Fahrzeugen im exklusiven Ambiente unterwegs sein wollen, auf organisierten Reisen zusammen. Sportwagenfans, die eine unbändige Reiselust verspüren und sich beim Fahren selbst verwirklichen wollen, bietet Sportwagen Erlebnisreisen einmalige Abenteuer voller Fahrspaß, verbunden mit faszinierenden Strecken und kulinarischen Highlights.

Es sind reizvolle Straßen, die durch attraktive Landschaften führen und für ein authentisches, erinnerungswürdiges Reiseerlebnis sorgen. Während der eingeplanten Stopps haben Sportwagenfahrer:innen zudem die Möglichkeit, sich in den Austausch mit Gleichgesinnten zu begeben. Auf diese Weise erweitern sie vielleicht nicht nur ihr Netzwerk, sondern schließen auch echte Freundschaften.

Das genussvolle Fahren wird für Fahrer:innen und Beifahrer:innen durch ein exklusives Rahmenprogramm abgerundet. Bei jeder Erlebnistour kommen zudem die kulinarischen Genüsse nicht zu kurz: Die jeweilige Landesküche sorgt bei Pausen für Gaumenfreuden und macht die Erlebnisreise komplett. Damit der Tag in perfekter Erinnerung bleibt, fertigt ein professioneller Fotograf mit Einverständnis der Teilnehmer:innen ansprechende Bildaufnahmen an.

CO2-neutrales Fahren mit maximaler Sicherheit

Abseits der Strecken kommt auch die Sicherheit nicht zu kurz: Um ein perfektes Sportwagen-Wochenende zu garantieren, fahren die Mitarbeiter die Strecken im Vorfeld ab. Bei der Tour selbst werden die passionierten Teilnehmer:innen jederzeit von erfahrenen Tourguides begleitet. Dank des internationalen Teams, das neben Deutsch unter anderem Englisch, Französisch und Spanisch beherrscht, läuft die Kommunikation vor, während und nach den Erlebnisfahrten zu jeder Zeit reibungslos ab. Weiterhin verpflichten sich die Veranstalter zu verantwortungsvollen Fahrten im Einklang mit den gültigen Verkehrsregeln. Auch auf die Natur wird besondere Rücksicht genommen: Dank der CO2-neutralen Fahrten werden reale CO2 Projekte unterstützt, die die Emissionen neutralisieren und Sportwagen Erlebnisreisen so einen nachhaltigen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Facettenreiche Sportwagen-Touren 2023

Vier verschiedene Touren, die in unterschiedliche Regionen führen, erwarten Sportwagen-Enthusiasten im Jahr 2023. Den Anfang macht im Mai 2023 eine Gardasee-Tour rund um den beliebten italienischen See. An sieben Tagen genießen bis zu zwölf Sportwagenfahrer das Dolce Vita und nächtigen in exklusiven 4- bis 5-Sterne-Hotels. Während der Reise stehen erstklassige Tagestouren mit verschiedenen Etappen auf dem Programm, die unter anderem zur höchsten Schiffsanlegestelle oder in den Lessinia-Nationalpark führen. Ergänzt werden die Abenteuertouren durch ein vielseitiges Rahmenprogramm. Darin inkludiert sind beispielsweise Bootsfahrten, eine Führung durch einen Weinkeller sowie eine Shopping-Tour.

Wer eine etwas längere Tour über die Alpen anstrebt, sollte an der 8-tägigen Tour rund um die französische Côte d’Azur teilnehmen. Hierbei führen die Etappen vom Genfer See über den Mont Blanc zum höchstgelegenen Hotel Frankreichs. Abgerundet wird die Reise durch die provenzalische Haute Cuisine, bei der typisch französische Köstlichkeiten serviert werden. Den Tag ausklingen lassen können die Reisenden in den schönsten Boutique-Hotels Frankreichs, um neue Energie für die bevorstehenden Tage zu tanken.

Weiterhin komplettieren das alpine Kurvenfestival sowie die bayerische Voralpentour das Programm von Sportwagen Erlebnisreisen. Im September 2023 fahren die Teilnehmer:innen entlang der schönen Alpenpässe eine Rundtour durch die beeindruckenden Dolomiten. Zur Stärkung genießen die Sportliebhaber:innen anschließend die prämierte Landesküche in einem exklusiven Michelin-Stern-Restaurant.

Eine kompakte Tour von vier Tagen markiert den Jahresabschluss im Sportwagen-Programm 2023: der Fahrspaß auf den Straßen entlang der bayerischen und österreichischen Voralpen. Hier begeben sich die Teilnehmer:innen auf die Spuren von Ferdinand Porsche. Nach den aufregenden Fahrten entlang der Deutschen Alpenstraße und im Salzkammergut lädt der Wellnessbereich im gebuchten Spa-Hotel zu erholsamen Stunden ein. Wie bei allen anderen Touren sind im Preis die Verpflegungskosten, ein Reisebooklet sowie professionelle Foto- und Videografen, welche die sehenswürdigen Momente auf den Straßen festhalten, inkludiert.

Mehr Informationen zu den Angeboten & Touren finden sich unter https://www.sportwagen-erlebnisreisen.de/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

LLT – Living, Lifestyle & Travel GmbH

Herr Ernst Behrens

Polenzstr. 45

08485 Lengenfeld

Deutschland

fon ..: +49 156 78 277078

web ..: https://www.sportwagen-erlebnisreisen.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Vielseitige Sportwagen-Reisen bietet der Oldtimer-Enthusiast Ernst Behrens gemeinsam mit seinem Team unter der Dachmarke DRIVR.® für anspruchsvolle Fahrerinnen und Fahrer an. Seit 2015 organisieren sie exklusive Sportwagen-Eventreisen in den schönsten Regionen Europas. Die Touren finden in Begleitung von erfahrenen Guides statt und werden in verschiedenen Sprachen angeboten. Hierbei deckt das unternehmenseigene Portfolio neben Gruppenreisen auch Rallys mit Sportwagen sowie geschäftliche Eventformate ab.

Pressekontakt:

SEOfolgreich – Local SEO Agentur

Herr Christoph Specht

Briennerstr. 27

80333 München

fon ..: +4989200077840

web ..: https://www.seofolgreich.de/

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.