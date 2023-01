Autonomie und Phantasie: Warum die geeignete Umgebung und das passende Spielgerät die Entwicklung von Kindern maßgeblich und positiv beeinflusst.

In den vergangenen Jahren hat die Entwicklung und das Lernen von Kindern zunehmend an Bedeutung gewonnen. Unzählige Studien haben sich mit dem Thema befasst und bestätigt, dass vor allem bei Kleinkindern im Alter von zwei bis sechs Jahren das Spielen einen großen Teil zur Entwicklung beiträgt. Ausgehend von der Entwicklung des kindlichen Gehirns ist es bedeutend, in welchem Umfeld ein Kind spielen darf und mit welchen Spielzeugen es sich beschäftigt. Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft bestätigen, dass das Gehirn nicht nur aufgrund von genetischen Anlagen reift, sondern eine anregende Umgebung maßgeblich dazu beiträgt. Spieltürme und Spielhäuser, die die große Welt in den Garten bringen, können hier viele neue Anregungen schaffen.

Durch das Erleben von Autonomie, Kompetenz und Akzeptanz bauen sich wichtige Verbindungen zwischen den Nervenzellen im kindlichen Gehirn auf. Diese drei Faktoren können vor allem durch das Spielen in Bewegung kommen: Wenn sich Kinder selbstbestimmt in einer wohltuenden Umgebung aufhalten, beim Spiel eigene Ideen entwickeln und sich Herausforderungen stellen, wird es für sie einfacher, neue Kernkompetenzen zu erlernen. Die Aufgabe der Erwachsenen ist es, für eine passende Umgebung zu sorgen. Pädagogen werden bereits dahingehend ausgebildet, Kindergärten mit speziellen Spielgeräten ausgestattet und Spielzeug, das all diese Kompetenzen fördert, wird auch für den privaten Bereich hergestellt.

Ein wunderbares Beispiel für die frühkindliche Förderung ist das Spielhaus, das Kleinkinder ganz besonders anspricht. Im Gegensatz zum Spielturm befindet sich das Spielhaus direkt am Boden. Dadurch werden kleine Kinder nicht überfordert und gleichzeitig dazu eingeladen, selbstbestimmt das Häuschen zu entdecken. Kleinkinder lernen laut Neurowissenschaft besonders gut durch gemeinsame Erfahrungen mit Erwachsenen und Gleichaltrigen. Auch diesen Aspekt erfüllt ein Spielhaus: Egal ob nun die Mutter oder ein gleichaltriges Kind zusammen mit dem Kleinkind das lustige Haus entdeckt und neue Spielvarianten ausprobiert – der Lern- und Entwicklungseffekt bleibt der gleiche.

Das Spielhaus ist besonders förderlich für die kognitive Aktivierung und das räumliche Vorstellungsvermögen, denn über die sinnliche Wahrnehmung bauen sich elementare Erfahrungen auf, die es später möglich machen, komplexere Zusammenhänge zu verstehen. Außerdem ist das Erleben von Autonomie besonders prägend. Im Spielhaus heißt es für die Kinder, etwas eigenständig zu tun.

Der Spezialist für Spielhäuser nimmt Eltern nun diese Angst und hat besonders kinderfreundliche Konstruktionen erfunden. Die Spielhäuser von Isidor sind für die unterschiedlichsten Altersgruppen gedacht, aus Holz gebaut und in massiver Bauweise hergestellt. Wer Näheres über altersgerechte Spielhäuser und Spieltürme erfahren möchte, der ist auf der Seite des Experten Isidor genau richtig: spielturm.isidor.eu.

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Gartensaunen.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

