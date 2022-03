Wer Spielturm hört, denkt wohl zuerst an kleine Kinder, die gern klettern. Doch auch Jugendliche lieben diese Baumhäuser als Rückzugsort. ISIDOR ist darauf eingegangen.

Spielturm Hersteller ISIDOR aus Brandenburg ist dafür bekannt, jedes Jahr Kinder zu befragen, was sie sich in Sachen Spielturm so wünschen. Von den kleinen Fans, die mit den Jahren größer werden, kam immer wieder einmal die Idee, doch einen Spielturm auch für „die Großen“ zu entwickeln. Die Entwickler und Entwicklerinnen von ISIDOR haben die Stimmen der Kleinen gehört und nun einen Spielturm der ganz besonderen Art entwickelt.

Der „Olympico“ fällt gleich durch mehrere Dinge auf: Die eigenwillige Form, die Größe des Baumhauses und das Fehlen des Schaukelanbaus. All dies hat seine Gründe. Der sechseckige Grundriss des Spielhauses hebt sich ganz klar von den anderen Spielhäusern und Spieltürmen aus dem Hause ISIDOR ab und beschreitet einen Weg vom Kinderspielturm hin zum Rückzugsort für Jugendliche, der in der Grundform mehr an die Gartenhäuser oder Grillkotas des Herstellers erinnert. Dementsprechend robust sind auch die Stelzen und Seitenwände des Olympico. Als einziger Spielturm aus dem ISIDOR Sortiment bietet der Olympico nicht die Option eines Schaukelanbaus, möchte man ihn aber für jüngere Kinder erwerben, so bietet sich selbstverständlich die freistehende Schaukel an. Außerdem kann der Olympico ohne Rutsche gewählt werden, also bereits für „die Großen“ ausgelegt.

Im geräumigen Baumhaus ist Platz genug für ein Sofa zum Herumlümmeln, Gitarre spielen oder Geheimnisse austauschen, ganz nach Lust und Laune und unter dem Haus entsteht ein gemütlicher Platz im Schatten. Olympico kommt bereits wenige Wochen nach der Vorstellung enorm gut bei kleinen und großen Fans an und wird garantiert zum Renner des Jahres. Alle Fakten und Daten dazu finden Interessierte unter spielturm.isidor.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

Deutschland

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Die Isidor GmbH & Co. KG hat Ihren Hauptsitz am Rande Berlins in der schönen Stadt Brandenburg an der Havel. 59 Mitarbeiter arbeiten in unserer Holzproduktions,- Holzbearbeitungsstätte, in unserer Lager- und Versandstätte mit einem eigenen Fuhrpark, in unserem Premium-Kundenservice oder in der Produktentwicklung.

Auf insgesamt 19.220 m² entstehen ausgehend von ungehobeltem Brett- und Balkenholz versandfertig unsere exklusiven und ganz besonderen Naturprodukte für Sie.

Wir sind Ihr Spezialst für ganz besondere Outdoorartikel aus dem Naturbaustoff Holz und hier speziell für die Bereiche Spieltürme/Spielhäuser, Grillkotas, Fasssaunen und Badezuber.

Hauptziel ist eine ständige Weiterentwicklung unserer Premiumartikel. Dies geschieht in engem Kontakt zu Ihnen, zu unseren besonderen Kunden.

Wir bieten unsere Artikel europaweit an und erzielten dabei 2014 ca. 40% unseres Umsatzes in Österreich, der Schweiz, Polen und Großbritannien.

Pressekontakt:

Isidor Verwaltungs GmbH

Herr Frank Westphal

Münstersche Straße 11

14772 Brandenburg an der Havel

fon ..: 0049-800-5474367

web ..: https://www.isidor.de/de

email : E-Mail-Adresse verborgen; JavaScript benötigt

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.